Horváth Csaba állítja, csak unalomból és nem a kenőpénz miatt találkozott a koronatanúval

Horváth Csaba egykori szocialista zuglói polgármester és Tóth Csaba, a helyi MSZP volt erős embere vallomásaival kezdetét vette a zuglói korrupciós botrány tárgyalása szerdán a Fővárosi Törvényszéken. Az ő terhükre azt rója az ügyészség, hogy a zuglói fizetéses parkolási rendszerrel összefüggésben több tízmillió forint korrupciós pénzhez jutottak.

Tóth Csaba a korrupciógyanús zuglói parkolási botrány egyik gyanúsítottja (Fotó: Koszticsák Szilárd)

A volt polgármester mindent tagad

Horváth vallomását azzal kezdte, hogy abszurdnak tartja a vádat és soha, semmilyen bűncselekményt nem követett el. Hozzátette, a vádat leginkább erősítő Fuzik Zsolt, a SYS IT Services Kft. egykori befolyásos munkatársa hazudik róla a vallomásában. Horváth szerint a férfit valamikor 2016 márciusában ismerte meg egy baráti társaságban, utána pedig egy jó, de nem baráti kapcsolat alakult ki köztük. Horváth Fuzikot egy rendkívül szórakoztató, remek társasági embernek jellemezte, akit emellett egy szélhámosnak tartott.

Némi ellentmondás, hogy ettől függetlenül az egykori ellenzéki polgármester állítása szerint többször is találkozott vele, mivel a férfi nem egyszer pontos információkat adott át neki budapesti ügyekkel kapcsolatban.

Horváth állítja, a férfi cserébe csupán annyit kért, hogy majd, ha úgy alakul, biztosítsanak neki munkát a fővárosban. Ekkor kialakult köztük egy emberi nexus is – állította az elsőrendű vádlott, aki hozzátette, hogy semmilyen pénzt nem fogadott el Fuziktól, sőt, a zuglói parkolási ügyekről soha nem beszéltek, csak az egységes parkolási rendszer kialakítása került szóba.

Horváth állítja, néha csak unalomból találkozott Fuzikkal

Bírói kérdésre Horváth elmondta, hogy nem tudta, hogy Fuzik mivel foglalkozik és hogy milyen köze van a parkolásüzemeltetésben is utazó SYS IT Services Kft.-hez. Kiderült a tárgyaláson az is, hogy nem egyszer hármasban találkozott Fuzik, Tóth Csaba és Horváth.

Utóbbi lefoglalt naptárából kiderült, hogy a kérdéses időszakban nyolc alkalommal is találkoztak hármasban, de Horváth szerint itt sem esett szó parkolási ügyekről és kenőpénzről.

Horváth azt is mondta, hogy egyáltalán nem próbálta meg leellenőrizni Fuzik személyét, ami azért egy évtizedek óta a közéletben mozgó politikus szájából nem tűnik túl hihetőnek. A volt zuglói polgármester többször is kiemelte, hogy Fuzik Zsolt hamis vallomására épül a vád, ugyanakkor azt elfelejtette megemlíteni, hogy a férfi átment a hazugságvizsgálaton. Horváth bírói kérdésre egyébként elismerte, hogy ő is kezdeményezett néha találkozót Fuzikkal, a miértjére pedig azt válaszolta: „lehet, hogy unatkoztam”.

Tóth Csaba szerint ő nem kenőpénzt, csak információkat kért

Hasonlóan Horváthoz, Tóth Csaba sem ismerte el a bűnösségét és azt emelte ki, hogy milyen példamutató politikai pályafutást tudhat maga mögött. Tóth azt szintén elismerte, hogy valóban találkoztak hármasban a SYS IT Services Kft. egykori munkatársával, de azt sem zárta ki, hogy kettesben is találkoztak. Azonban ő is azt állította, hogy nem fogadott el tőle kenőpénzt, csupán az információit hallgatta meg.

Az ügyben többekkel együtt a szocialista Baja Ferencet és Molnár Zsoltot is korrupcióval vádolják. Az ügyészség szerint ők 30, illetve 40 millió forintot fogadtak el Fuzik Zsolttól.

A vád szerint a vesztegetésért cserébe a politikusok nem támadták meg, nem akadályozták, hogy a Fuzikhoz köthető cég kiemelt haszonnal üzemeltesse a BKV informatikai rendszerét.

Baját pénteken hallgatja meg a bíróság, Molnár Zsolt ugyanakkor lemondott a tárgyaláshoz való jogáról.

A zuglói korrupciós botrány

A nagypolitikáig is elérő kenőpénzes ügy még 2022 februárjában robbant ki, ekkor történtek az első gyanúsítások: többek között Horváth Csabát, Zugló akkori polgármesterét is kihallgatta a vádiratot megfogalmazó Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF).