Szalai PiroskaOrbán Viktorálhírgyermekszegénység

Álhír, hogy minden ötödik gyermek mélyszegénységben él Magyarországon

Hazánkban kisebb az uniós átlagnál a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatával élő gyermekek aránya. Mutatjuk a pontos adatokat!

Magyar Nemzet
2025. 11. 11. 22:14
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ma este az ATV-ben Orbán Viktor miniszterelnök úr interjújában a riporter tévesen kérdezett a gyermekszegénységről, írta keddi Facebook-posztjában Szalai Piroska. A miniszterelnöki főtanácsadó rámutatott: Rónai Egon riporter azt állította, hogy a KSH 9,5 százalékról 20,9 százalékra módosította a gyermekszegénységi mutatót, s ez a riporter szerint egy, az „Európai Unióban is kirívóan rossz adat, minden ötödik gyermek mélyszegénységben él”. 

Szalai Piroska (Forrás: Világgazdaság)
 

Hát ebből semmi nem igaz! Az egész álhír!

– hangsúlyozta posztjában Szalai Piroska.

A miniszterelnöki főtanácsadó ezt követően bejegyzésében a tényeket sorolta fel:

  •  A KSH soha nem állított olyat, hogy 9,5 százalék lenne a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatával élő gyermekek aránya hazánkban. Ilyen alacsony érték egyetlen uniós országban sincs. 
  • A 18 év alatti gyermekek 22,9 százaléka élt szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatával 2023-ban, az unió átlaga pedig 24,2 százalék. A 2024-es évi adatunk is 22,9 százalék maradt. 
  • A KSH nemrégiben tényleg végzett egy nagyrevíziót a 2018-2023 közti évekre, amelynek keretében újraszámolta a 2022-es népszámlálás adataival átsúlyozva ezt a mutatót is. (A revízió előtt ez a szám 21,1 százalék volt, de az újrasúlyozott érték is az uniós átlag alatt maradt.)
  • 2010-ben még 40,4 százalékon álltunk.
  • 2010-2023 közti 17,5 százalékpontos javulásunk a 2. legnagyobb a tagállamok között Lettország után. Ez kimagaslóan jó, korábban soha nem látott mértékű javulás. 
  • A gyermekek közül a súlyos nélkülözésben élők aránya 2010-ben még 30,4% volt, 2024-re 10,5%-ra mérséklődött.
  • Kijelenthető, hogy több, mint 300 ezer gyermek tudott átlépni a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatával élők közül a középosztályba.
  • Ilyet csak a kiváló magyar családtámogatási rendszerrel, a nők és az édesanyák foglalkoztatásának jelentős bővülésével, valamint a reálkeresetek szintén kimagasló növekedésével tudtuk elérni. 
  • 2016 óta mindössze két olyan esztendőnk volt, amikor a családtámogatások nélkül számolt, tehát az egyedülálló gyermektelenek nettó átlag keresetének emelkedése ne lett volna benne az unió legjobb 5 országa között, tavaly a 3. helyen álltunk. Ha a családi adókedvezményt és az édesanyák adómentességét is figyelembe vettük volna a nettó átlagkereset számításnál, még jobb lenne a helyzet.
  • A 20-64 éves nők foglalkoztatási rátája 2024-ben 77,1 százalék volt, ami a 6. legnagyobb már az unióban, a javulásunk 2010 óta Málta után a legnagyobb, az uniós átlag mindössze 70,8 százalék.

    Szalai Piroska emellett azt is tudatta: a műsorvezető tévedett akkor is, amikor azt állította, hogy minden ötödik gyermek él mélyszegénységben. 

Ez a mutató nem a mélyszegénységben élőket méri, hanem azokat, akik a fenyegetésben, azaz kockázattal élnek. A mélyszegénységet nem vizsgálja sem az EU, sem az OECD összehasonlítható, standard mutatóval. A mélyszegénységnek nincs elfogadott egységes definíciója. 

A különféle kutatók eltérő módon értelmezik a mélyszegénység fogalmát, ezért mindenki más számokról beszél, így nem lehet ilyen összehasonlításokat végezni, szögezte le a miniszterelnöki főtanácsadó, hozzátéve: éppen ezért fejlesztette ki az 1990-es években az unió a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatával élők arányát mutató komplex mutatót. 

Összegezve: hazánkban kisebb az uniós átlagnál a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatával élő gyermekek aránya, a mi javulásunk a második legnagyobb. Több, mint 300 ezer gyermek tudott kilépni a fenyegetettségből. Tehát nem kirívóan rossz, hanem kiváló a magyar javulás!

– hangsúlyozta Szalai Piroska, kiemelve: minden más állítás álhír.

„Ne dőljünk be az álhíreknek! Kérem, segítsétek az álhírek helyett a tényeket terjeszteni!” – zárta posztját a miniszterelnöki főtanácsadó.

Borítókép: Orbán Viktor és Rónai Egon (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekKarácsony Gergely

Karigeri és az égető teendők

Kárpáti András avatarja

A kamu-főpolgármester a szokásos módon megint semmit nem csinál.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu