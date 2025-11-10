Wirtz és Van Dijk kapta meg leginkább a magáét, a németek reakciója még meglepőbb

A nyáron igazolt Florian Wirtz az idénybeli 11. Premier League-mérkőzésen is kapott lehetőséget a Liverpool színeiben, az ezúttal kezdőként 83 percet futballozó német középpályás azonban továbbra is gól és gólpassz nélkül áll az angol bajnokságban. A Manchester City ellen elszenvedett 3-0-s vereség során is ő volt csapata egyik leggyengébb játékosa Ibrahima Konaté mellett az osztályzatok alapján, miközben Szoboszlai Dominik ezúttal is a jobbak közé tartozott a középpályán.

Florian Wirtz a Liverpool Manchester City elleni bajnokiján sem remekelt. Fotó: AFP/Darren Staples

Florian Wirtz gondja, hogy túlságosan igyekszik Liverpoolban?

Wirtzet korábban olyan ikonok figyelmeztették a mielőbbi javulás fontosságára a maradás érdekében, mint Arséne Wenger, Dietmar Hamann és Wesley Sneijder, vasárnap este pedig a televíziós szakértőként dolgozó Gary Neville is elmondta a véleményét a két, egyaránt blokkolt lövésig jutó német játékosról. – Úgy tűnt, hogy fizikálisan nem bírja, sok izmot kell még magára építenie.

Próbálkozik, talán túl keményen is, de az itteni stílussal meggyűlik a baja, a nemzetközi kupamérkőzések ezért is fekszenek jobban neki

– mondta az egykori Manchester United-védő. – Nem kérdés, hogy nagy tehetség, de nem elég türelmes a pályán, túlságosan sokat mozog a labda irányába.

Neville Van Dijk hozzáállását is kritizálta

Gary Neville a liverpooli csapatra és annak holland csapatkapitányára is röviden kitért: – Néha már előre látszódik, hogy egy csapat ki fog kapni. A Liverpool teljesen kikészült, nem tud kimászni ebből a helyzetből, ez nagyon gyenge volt. Minden egyes párharcot elveszített a csapat, ez az igazán aggasztó. Van Dijk pedig csak várja, hogy a dolog magától megoldódjon, ez is nagyon furcsa – mondta.

Neville a Vörösök teljesítményére a „poor” szót használta, a nyilatkozatát Németországban idéző Bild viszont „erbärmlich”-nek fordította, ami leginkább szánalmasat jelent.

A német lap ezúttal is a címlapon szerepeltette a Liverpool vereségét, a központban Wirtzcel, akit ezúttal a portál sem tudott megvédeni – pontosabban úgy próbálták, hogy az ő egyéni teljesítményéről nem is jelent meg cikk.