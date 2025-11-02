„Újabb kudarc" – Wirtzért már Németországban is aggódnak Szoboszlai teljesítménye után

A Liverpool szombaton az Anfielden 2-0-ra nyert a Premier League 10. fordulójában, így szeptember közepe után aratott újból győzelmet a bajnokságban. Arne Slot együttese a megszerzett három ponttal feljött a tabella harmadik helyére, és a holland edző állását firtató kérdések is egyértelműen lekerültek a napirendről. Mindehhez Szoboszlai Dominik elképesztő teljesítménye is kellett, aki nem csupán a meccs legjobbja címet zsebelte be a szurkolóknál, de a közösségi médiát is felrobbantotta . Florian Wirtz mindeközben a kispadról szállt be a 77. percben Hugo Ekitiké helyett.

Florian Wirtz szerdán a keretben sem volt, szombaton is a padon kezdett a Liverpoolban (Fotó: NurPhoto/Jose Breton)

Florian Wirtz egyre többször kezd a Liverpool kispadján

A nyáron 125 millió euróért igazolt német középpályás helyzete novemberre fordulva sem lett könnyebb. A Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában továbbra is gól nélkül áll, ráadásul a bajnokságban még gólpasszt sem jegyzett – a BL-ben a Frankfurt ellen szerzett két asszisztot, az egyiket éppen Szoboszlainak adta. Wirtz a szerdai, Crystal Palace elleni Ligakupa-meccsen pihenőt kapott a társaihoz hasonlóan, ugyanakkor szombaton csak a kispadon kezdett.

Ahogy korábban az Everton, a Chelsea és a Manchester United ellen is. Emellett az sem jó tendencia, hogy Wirtz az elmúlt négy bajnokiból hármon is csak csereként állt be.

Slot Szoboszlait preferálta támadó középpályásként ezeken a meccseken – ahogy az előző idényben is –, a magyar játékos mindegyik alkalommal jól mozgott, az Aston Villa elleni pedig minden eddiginél kiemelkedőbb volt. Németország egyik vezető sportlapja, a Bild a mérkőzésről szóló tudósítását ezzel a címmel adta ki:

„Újabb kudarc Wirtznek Angliában"

A szerző kiemeli, hogy Wirtz továbbra is keresi a helyét a csapatban, a Villa ellen sem állt be jól. A Bild ennek kapcsán két jelenetet ki is emelt, amelyek a német játékos helyzetét biztosan nem könnyítik meg.