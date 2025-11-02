Liverpooldietmar hamannflorian wirtzSport BildSzoboszlai DominikAston Villa

„Újabb kudarc" – Wirtzért már Németországban is aggódnak Szoboszlai teljesítménye után

Florian Wirtz, az Aston Villa ellen 2-0-ra megnyert meccsen csak a Liverpool kispadján kezdett. A posztján mindeközben Szoboszlai Dominik zsebelt be minden elismerést, a magyar játékos teljesítménye után a német sajtó újabb pofonról ír Wirtz kapcsán. A nyáron érkező középpályás viszont egy dologban reménykedhet a következő két meccs kapcsán.

Magyar Nemzet
2025. 11. 02. 8:41
Florian Wirtz helyzete novemberre fordulva sem lett könnyebb
Florian Wirtz helyzete novemberre fordulva sem lett könnyebb (Fotó: firo Sportphoto/Ralf Ibing)
A Liverpool szombaton az Anfielden 2-0-ra nyert a Premier League 10. fordulójában, így szeptember közepe után aratott újból győzelmet a bajnokságban. Arne Slot együttese a megszerzett három ponttal feljött a tabella harmadik helyére, és a holland edző állását firtató kérdések is egyértelműen lekerültek a napirendről. Mindehhez Szoboszlai Dominik elképesztő teljesítménye is kellett, aki nem csupán a meccs legjobbja címet zsebelte be a szurkolóknál, de a közösségi médiát is felrobbantotta . Florian Wirtz mindeközben a kispadról szállt be a 77. percben Hugo Ekitiké helyett.

Florian Wirtz hétköznap a keretben sem volt, szombaton is a padon kezdett a Liverpoolban
Florian Wirtz szerdán a keretben sem volt, szombaton is a padon kezdett a Liverpoolban (Fotó: NurPhoto/Jose Breton)

Florian Wirtz egyre többször kezd a Liverpool kispadján

A nyáron 125 millió euróért igazolt német középpályás helyzete novemberre fordulva sem lett könnyebb. A Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában továbbra is gól nélkül áll, ráadásul a bajnokságban még gólpasszt sem jegyzett – a BL-ben a Frankfurt ellen szerzett két asszisztot, az egyiket éppen Szoboszlainak adta. Wirtz a szerdai, Crystal Palace elleni Ligakupa-meccsen pihenőt kapott a társaihoz hasonlóan, ugyanakkor szombaton csak a kispadon kezdett. 

Ahogy korábban az Everton, a Chelsea és a Manchester United ellen is. Emellett az sem jó tendencia, hogy Wirtz az elmúlt négy bajnokiból hármon is csak csereként állt be. 

Slot Szoboszlait preferálta támadó középpályásként ezeken a meccseken – ahogy az előző idényben is –, a magyar játékos mindegyik alkalommal jól mozgott, az Aston Villa elleni pedig minden eddiginél kiemelkedőbb volt. Németország egyik vezető sportlapja, a Bild a mérkőzésről szóló tudósítását ezzel a címmel adta ki:

„Újabb kudarc Wirtznek Angliában"

A szerző kiemeli, hogy Wirtz továbbra is keresi a helyét a csapatban, a Villa ellen sem állt be jól. A Bild ennek kapcsán két jelenetet ki is emelt, amelyek a német játékos helyzetét biztosan nem könnyítik meg.

  • A beállása után nem sokkal nem volt nyomás alatt a német játékos, mégis csúnyán elrontott egy passzt, amiből a birminghamiek támadhattak.
  • Pár perccel később Wirtznek a saját tizenhatosán belül volt jelenése, de itt az egyik Villa-játékos verte meg.
Florian Wirtz nehezen kezdett a Liverpool mezében, kulcsfontosságú hetei jöhetnek
Florian Wirtz nehezen kezdett a Liverpool mezében, kulcsfontosságú hetei jöhetnek (Fotó: NurPhoto/Jose Breton)

Már a mérkőzés előtt üzentek Wirtznek

A német Sky Sports szakértője, az 1999 és 2006 között a Liverpoolt erősítő középpályás, Dietmar Hamann figyelmeztette Wirtzet még az Aston Villa elleni összecsapás előtt: – A következő néhány meccs kulcsfontosságú lesz, Slotnak és Wirtznek egyaránt. Ha Wirtz továbbra is olyan anonim marad, mint eddig, akkor valami történni fog Liverpoolban… Akkor biztosan megfontolják a közös jövőt.

A rekordigazolás ebben bízhat a két nagy meccs előtt

Az talán tényleg túlzás, amit Hamann mondott, miután Wirtz szerződése 2030-ig szól a Vörösökkel. A Liverpoolt nem úgy ismerjük, hogy egy-egy rosszabb periódus után eladná a játékosát, főleg, ha a klub második legdrágábban megvásárolt labdarúgójáról van szó. Noha Wirtz szombaton nem kezdett, meglepő lenne, ha a keddi Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-meccs, illetve a jövő hétvégi Manchester City elleni bajnoki rangadó egyikén sem kezdene. Ahogy azt korábban már megírtuk, Slot minden eddiginél több játékost vett be a mostani idényben, Wirtz pedig nagy erény lehet a két gigász elleni összecsapásokon is –  akár a középpályán, akár a bal szélen.

A mérkőzés összefoglalója:

Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
