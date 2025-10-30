A Liverpool újabb vereségét ez okozhatta, Slot mégis megvédte a döntését

Rendkívüli

Sorozatban a hetedik tétmérkőzésén a hatodik vereségét szenvedte el a Liverpool labdarúgócsapata, amely a Crystal Palace elleni 0-3-mal búcsúzott az angol Ligakupától. Arne Slot a rendkívüli terhelést figyelembe véve a rotáció mellett döntött, s bár ez is szerepet játszhatott a kudarcban, a holland vezetőedző megvédte a döntését.

2025. 10. 30. 7:21
A holland szerint a rotálás volt a megfelelő döntés (Fotó: AFP/Paul Ellis)
Arne Slot ezúttal csak Kerkez Milosnak adott lehetőséget a magyar játékosok közül – a kispadon Pécsi Ármin volt még ott –, Szoboszlai Dominik több alapemberrel egyetemben a pihentetés jegyében kimaradt a meccskeretből a Crystal Palace elleni Ligakupa-meccsen. A holland vezetőedző az újabb vereség ellenére sem bánta meg a döntését.

Arne Slot döntése után Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah is csak a lelátóról nézte a Liverpool Ligakupa-meccsét
Arne Slot döntése után Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah is csak a lelátóról nézte a Liverpool Ligakupa-meccsét (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Arne Slot szerint muszáj volt változtatni

– Mindig nagy csapás elveszíteni egy mérkőzést, különösen, ha az egyben egy sorozattól való búcsút is jelent. Ugyanakkor ma este is ugyanolyan döntést hoztam, mint az előző idény hasonló időszakában. 

Sok oka lehet annak, hogy hét találkozóból hatot elveszítettünk, de egyik sem magyarázza meg eléggé, hogy elfogadjunk ennyi kudarcot.

Felhozhatnék érveket vagy indokokat, de nem ez a mérce a Liverpoolnál, a hét meccsen hat vereség túlságosan soknak számít. Ez nem mentség, de különböző ligákból érkező játékosoknak új kihívás, hogy hét nap alatt három meccsen játszanak a Premier League és a Bajnokok Ligája szintjén – nyilatkozta Arne Slot. – Jelenleg tizenöt-tizenhat futballista áll a rendelkezésemre, ezt tekintve, valamint hogy a klub mindig is arra használta ezt a sorozatot, hogy az akadémiáról érkezőknek is lehetőséget adjon. Ez tűnt a helyes döntésnek, és az eredmény tudatában sem változtattam ezen, mert a kezdőjátékosainkkal sem tudtunk nyerni a Crystal Palace ellen.

A Liverpoolnak nincs sok ideje a búslakodásra, szombaton már az Aston Villa látogat az Anfieldre – kérdés azonban, hogy kik lesznek bevehetőek azon a bajnokin.

– Ryan Gravenberch áll a legközelebb a visszatéréshez a sérültek közül, neki jó esélye van. A többieket illetően meglátjuk, mi lesz csütörtökön és pénteken – mondta a holland szakember.

 

