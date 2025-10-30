liverpoolcrystal palaceLigakupa

Hihetetlen, de igaz: két meccset kapott Slottól a Liverpoolban, két piros lap lett a vége

A Liverpoolt 3-0-ra kiütötte vendégként a Crystal Palace a ligakupa nyolcaddöntőjének szerdai mérkőzésén. A Vörösök tíz emberrel fejezték be a találkozót, de nem ezen múlott a vereségük, Amara Nallót a hajrában küldték zuhanyozni. A Liverpool fiatal védőjének nincs szerencséje: amikor a felnőttek között kap lehetőséget, mindig kiállítják.

Magyar Nemzet
2025. 10. 30. 4:52
A liverpooli Amara Nallo megint idő előtt ment zuhanyozni Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
Amikor a Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó fordulója következett az idényben, az éllovas, addig veretlen Liverpool vezetőedzője, Arne Slot nyugodtan kísérletezhetett a csapatával, hiszen a továbbjutása már rég nem forgott veszélyben. A holland mester ezt ki is használta, a korábbiakhoz képest felismerhetetlen volt a gárda összeállítása, rengeteg fiatal tehetségnek adott lehetőséget. Köztük volt Amara Nallo is, akit az utolsó, PSV elleni mérkőzés 83. percében küldött pályára, amikorra már az eindhoveniek 3-2-re vezettek (és ennyire nyertek), de az angol védő mindössze négy percet töltött a pályán, mert egy brutális szabálytalanság miatt azonnali piros lapot kapott.

Amara Nallo januárban is piros lapot kapott a Liverpool PSV elleni BL-meccsén
Amara Nallo januárban is piros lapot kapott a Liverpool PSV elleni BL-meccsén Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

A Liverpool tehetségét újra kiállították

Slot akkor sajnálta a fiatal játékost, kegyetlenségnek nevezte a történteket, ugyanakkor megjegyezte, hogy Nallónak sokat kell dolgoznia azért, hogy ismét játszhasson a BL-ben.

– Soha nem játszott még a felnőttek között, és talán a Bajnokok Ligájában a legnehezebb bemutatkozni. Azt hiszem, hogy rosszul döntött az adott helyzetben, ami ezen a szinten, a BL-ben vagy a Premier League-ben gondot jelent. Ebből tanulni fog, de ez kegyetlenség. Ugyanakkor egy pályafutás nem csak a jó pillanatokkal van teli, keményen kell dolgoznia, hogy újra pályára léphessen a Bajnokok Ligájában. Ez nem lesz egyszerű, de remélhetőleg összejön neki – mondta akkor a Liverpool menedzsere.

Nos, a Bajnokok Ligája közelében azóta nem járt Nallo, a többi sorozatban egy-egy mérkőzést a kispadról nézhetett végig, de a felnőttcsapatban nem vetette őt be Slot. Egészen szerdáig, amikor a Crystal Palace látogatott Liverpoolba a ligakupa nyolcaddöntőjében. A Sasok az idényben már kétszer lerendezték a PL címvédőjét, és ezúttal már az első félidőben nagy lépést tettek az újabb győzelem felé, Ismaila Sarr kétszer is lecsapott. Az eseménytelen második játékrész végéhez közeledve jött el újra Nallo ideje: a 67. percben cserélte őt be mestere. Most valamivel több, egészen pontosan 12 perc jutott neki, mielőtt távozni kellett volna a pályáról. Utolsó emberként lerántotta a kapura törő Justin Devennyt, járt a 18 éves védőnek az újabb piros lap. A Liverpool ezután újabb gólt kapott, 3-0-s vereséggel pottyant ki a ligakupából.

Van Dijk és Konaté vigasztalta meg Nallót

Visszatérve Nallóhoz: a Slottól kapott mindkét meccs kiállítással ért véget. A Vörösök edzője ehhez képest nem marasztalta el a játékost, más szemszögből közelítette meg az esetet.

– Az egyik dolog, ami tetszett ma este, hogy Virgil (van Dijk – a szerk.) és Ibou (Ibrahima Konaté – a szerk.) azonnal bementek, hogy beszéljenek a fiatal játékossal, akit másodszor állítottak ki. Ez megmutatja, mennyire jó emberek. Az én támogatásomra már nem is volt szükség, ők ketten gondoskodtak róla helyettem is – fedte fel Slot.

 

