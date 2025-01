Slot kegyetlenségről beszélt a Liverpool első veresége után

Hétből hét győzelemmel teljesített forduló után az utolsó játéknapon kikapott a Liverpool a Bajnokok Ligájában. Kétszer is vezettek az angolok a PSV Eindhoven ellen, de a házigazda gyors gólokkal felelt, és az első félidő hajrájában harmadszor is betalált, így nyert 3-2-re, és tizennegyedik helyezettként jutott be a nyolcaddöntőért zajló rájátszásba. Arne Slot csapata már korábban a tizenhat közé jutott, s végül a tabella első helyén végzett, mivel az elsőségre még akkor esélyes Barcelona nem tudta legyőzni az Atalantát (2-2).

A Liverpool trénere látszólag nem bánkódott túlságosan a vereség miatt. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón elmondta, a két vezetőedző felfogása miatt mindenki eseménydús meccset várt, amit meg is kaptak. A felforgatott kezdőcsapatok miatt (Slot mások mellett Mohamed Szalah-t, Alissont, Virgil van Dijkot és Szoboszlai Dominiket is pihentette) pedig számítani lehetett ilyen-olyan hibákra és ebből adódóan gólokra is. De Slot összességében örül, hogy tartalékos felállásban is felvették a kesztyűt az ellenféllel, és néhány epizódszereplő, például Szalah helyettese, Federico Chiesa végre végigjátszott egy találkozót.

– Amikor kiharcolta a tizenegyest, megrúgták, beletelt pár percbe, hogy összeszedje magát. De hét-kilenc hónappal ezelőtt vagy talán még régebben fordult elő vele utoljára, hogy játszott kilencven percet. Ugyanez igaz Jayden Dannsra és James McConnellre is. Elég sok olyan futballista volt a pályán, aki egyébként kevés percet kapott az elmúlt hat-hét hónapban. Federico még a meccs végén is sprintelt a labdák után, végezte a dolgát. Ez pozitívum – vélekedett Slot.

Slot lehetőséget adott Nallónak a bemutatkozásra, de a védő számára azonnal véget ért a meccs (Fotó: AFP/NICOLAS TUCAT)

A Liverpool menedzsere viszont egy másik játékosát nagyon sajnálta. A 18 éves Amara Nallo ezen a meccsen mutatkozott be a Vörösök felnőttcsapatában, de alighogy Slot becserélte, a fiatal védő piros lapot kapott.

– Soha nem játszott még a felnőttek között, és talán a Bajnokok Ligájában a legnehezebb bemutatkozni. Azt hiszem, hogy rosszul döntött az adott helyzetben, ami ezen a szinten, a BL-ben vagy a Premier League-ben gondot jelent. Ebből tanulni fog, de ez kegyetlenség. Ugyanakkor egy pályafutás nem csak a jó pillanatokkal van teli, keményen kell dolgoznia, hogy újra pályára léphessen a Bajnokok Ligájában. Ez nem lesz egyszerű, de remélhetőleg összejön neki.

Slot: Az első hely nem garancia a sikerre

A Liverpoolnak viszont, ahogy azt fentebb említettük, már összejött valami, méghozzá az első hely az alapszakaszban. A részsiker ellenére a folytatás nehéz lehet, ugyanis a pénteki sorsolás és a rájátszás függvényében akár az alapszakaszt a 15. helyen záró Paris Saint-Germain is lehet a Vörösök következő ellenfele.

– Nehéz mindössze nyolc meccs után megítélni egy tabellát, főleg úgy, hogy minden csapat különböző ellenfelekkel nézett szembe, néhányaknak könnyebb dolguk volt, mint másoknak. Mindenesetre jó érzés, hogy az új lebonyolításban az első helyen végeztünk, de ez nem jelent semmit a következő párharcot tekintve, mert a négy ellenfél közül, akiket kaphatunk, az egyikkel egy első helyezett se szeretne találkozni – sajnálkozott Slot.

A már említett PSG mellett a Benfica, Monaco és a Brest közül kerül ki a Liverpool nyolcaddöntős ellenfele. A lehetséges párharcokról ebben a cikkünkben írtunk.