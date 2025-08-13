Hamarosan dönt a Mol, akár jóval olcsóbb is lehet az üzemanyag

Hetek óta csökkenti az üzemanyagok árát a Mol, de csupán „araszol” a piaci folyamatok után. A Holtankoljak.hu szerint augusztus 1-jétől mostanáig a benzin 2, a gázolaj 11 forinttal lett olcsóbb nagykereskedelmi szinten, kiskereskedelmi, azaz a benzinkutak árazásában pedig az átlagár a benzinnél 3, a dízelnél 12 forint mínuszt mutat.

A 95-ös benzin 587 Ft/liter és a gázolaj 607 Ft/literes árazása helyett augusztus 1-jéhez képest most

előbbi 584 Ft/liter,

utóbbi 595 Ft/liter szinten áll.

Az árcsökkentés kedvező az autósoknak, de ennél nagyobb lépések is „beleférnének” – írja a Világgazdaság –, ugyanis augusztus 1-jétől az olaj 71 dollárról jött le 66-ra, a dollár–forint árfolyam meg 344-ről 338-ra csökkent. Tehát mindkét fő ármeghatározó tényező jelentősen mozdult el, a magyar olajcég pedig ezt nem követte le teljes egészében, mindössze kisebb mértékben változtatott a hazai üzemanyagárakon, főképp a benzin esetében.

Az Egyesült Államokban, a világ legnagyobb olajfogyasztójában a nyersolajkészletek 1,52 millió hordóval nőttek a múlt héten, közölték piaci források az Amerikai Kőolajintézet adataira hivatkozva.

Ha az Egyesült Államok Energiainformációs Hivatalának (EIA) ma délután megjelenő adatai is csökkenést mutatnak, az arra utalhat, hogy a nyári autózási szezonban a fogyasztás elérte a csúcspontját, és a finomítók lassítják a termelést.

A Reuters által megkérdezett elemzők 300 ezer hordós csökkenést várnak.

Az OPEC és az EIA kedden közzétett előrejelzései az idei termelés növekedését mutatták, ami szintén nyomást gyakorolt az árakra. Az EIA szerint az amerikai nyersolajtermelés 2025-ben eléri a napi 13,41 millió hordós rekordot, az OPEC pedig arra számít, hogy 2026-ban napi 1,38 millió hordóval fog növekedni, ami napi 100 000 hordóval több az előző előrejelzésnél. A 2025-ös előrejelzést változatlanul hagyták.

A Fehér Ház borúlátóbb az orosz–ukrán tűzszüneti megállapodásra vonatkozó várakozásokat illetően, ami arra késztetheti a befektetőket, hogy újragondolják az orosz szankciók enyhítését, azaz a kínálat növekedésére kisebb az esély. Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken Alaszkában találkozik, hogy megvitassák a háború befejezését.