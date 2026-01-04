Fordulópontnál a szerbiai kőolajipari vállalat sorsa – hétfőn érkeznek a Mol szakértői a NIS-hez

Jó hír Szerbia számára, hogy a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) ellen bevezetett amerikai szankciók január 23-ig elrendelt felfüggesztése akár véglegessé is válhat, és a vállalat zavartalanul folytathatja működését – számolt be a Novoszti. A szerb napilap szerint ezt több, a közeljövőre tervezett lépés is alátámasztja.

Így például értesüléseik szerint már hétfőn megérkezik a Mol delegációja a pancsovai finomítóba. A látogatás nem protokolláris jellegű lesz, hanem a létesítmények alapos átvilágítását szolgálja.

Ez az eljárás akkor bevett gyakorlat, amikor egy befektető vagy vevő részesedést vagy tulajdonjogot kíván szerezni egy vállalatban. Ilyenkor átvilágítják a kiszemelt cég jogi helyzetét, számba veszik az anyagi és az immateriális vagyonát, a munkaügyi és más üzleti viszonyait.

Az Oroszország elleni szankciók köre a NIS-t is érinti, mégpedig súlyosan: a nyersolajszállítás leállt Horvátországon át a Janaf vezetéken, így a pancsovai üzemben – Szerbia egyetlen kőolaj-finomítójában – abbamaradt a termelés.

A szerb elnök szerint az ország nagyon súlyos következményeket szenvedett el, az ipari termelés novemberben és decemberben is visszaesett a finomító leállása miatt, ami pedig drasztikusan és drámaian kihat a a szerb gazdaság állapotára.

Ezek után érthető, hogy a vállalat és a régió is lélegzetvételhez jutott, miután a NIS január 23-ig ideiglenes engedélyt kapott az Egyesült Államoktól arra, hogy zavartalanul működhessen – fizethessen, importálhasson és feldolgozhasson kőolajat, valamint értékesíthesse az üzemanyagokat.

A magyar delegáció érkezése garanciát jelenthet arra, hogy az engedély meghosszabbítása véglegessé váljon, majd március 23-ától akár a szankciókat is feloldják. Az amerikai fél ezt a márciusi határidőt jelölte meg arra, hogy az orosz tulajdonosok teljesen kiszálljanak a NIS-ből.

A szerb lap információi szerint

a magyar szakemberek hétfőtől nemcsak a pancsovai finomítót, hanem a NIS égisze alatt működő petrokémiai vállalatot is átvilágítják.

