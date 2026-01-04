NISMolszankciókátvilágításolajfinomító

Fordulópontnál a szerbiai kőolajipari vállalat sorsa – hétfőn érkeznek a Mol szakértői a NIS-hez

Hétfőn kezdik átvilágítani a Mol szakértői a szerbiai kőolajvállalatot, és ha mindent rendben találnak, és a magyar olajipari vállalatnak sikerül megegyeznie az orosz és szerb tulajdonosokkal, akkor a magyar olajcég nemsokára részesedést vásárolhat a NIS-ben. Ezzel együtt pedig az Egyesült Államok végleg feloldhatja a NIS elleni szankciókat, ami komoly hatással lehet Szerbia energiaellátására és a régiós piacra.

Magyar Nemzet
2026. 01. 04. 10:05
Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Jó hír Szerbia számára, hogy a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) ellen bevezetett amerikai szankciók január 23-ig elrendelt felfüggesztése akár véglegessé is válhat, és a vállalat zavartalanul folytathatja működését – számolt be a Novoszti. A szerb napilap szerint ezt több, a közeljövőre tervezett lépés is alátámasztja.

Így például értesüléseik szerint már hétfőn megérkezik a Mol delegációja a pancsovai finomítóba. A látogatás nem protokolláris jellegű lesz, hanem a létesítmények alapos átvilágítását szolgálja.

Ez az eljárás akkor bevett gyakorlat, amikor egy befektető vagy vevő részesedést vagy tulajdonjogot kíván szerezni egy vállalatban. Ilyenkor átvilágítják a kiszemelt cég jogi helyzetét, számba veszik az anyagi és az immateriális vagyonát, a munkaügyi és más üzleti viszonyait.

Az Oroszország elleni szankciók köre a NIS-t is érinti, mégpedig súlyosan: a nyersolajszállítás leállt Horvátországon át a Janaf vezetéken, így a pancsovai üzemben – Szerbia egyetlen kőolaj-finomítójában – abbamaradt a termelés.

A szerb elnök szerint az ország nagyon súlyos következményeket szenvedett el, az ipari termelés novemberben és decemberben is visszaesett a finomító leállása miatt, ami pedig drasztikusan és drámaian kihat a a szerb gazdaság állapotára. 

Ezek után érthető, hogy a vállalat és a régió is lélegzetvételhez jutott, miután a NIS január 23-ig ideiglenes engedélyt kapott az Egyesült Államoktól arra, hogy zavartalanul működhessen – fizethessen, importálhasson és feldolgozhasson kőolajat, valamint értékesíthesse az üzemanyagokat.

A magyar delegáció érkezése garanciát jelenthet arra, hogy az engedély meghosszabbítása véglegessé váljon, majd március 23-ától akár a szankciókat is feloldják. Az amerikai fél ezt a márciusi határidőt jelölte meg arra, hogy az orosz tulajdonosok teljesen kiszálljanak a NIS-ből.

A szerb lap információi szerint 

a magyar szakemberek hétfőtől nemcsak a pancsovai finomítót, hanem a NIS égisze alatt működő petrokémiai vállalatot is átvilágítják.

További részleteket a Világgazdaság cikkében olvashat.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelektisza

Tik-tak: Magyar Péter egy időzített bomba, az óra vészjósló ketyegése már hallatszik

Felhévizy Félix avatarja

Egyre erősödik sokakban az érzés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.