A BlackRock mára a világ ura lett

Amióta megjelent a Gerry Docherty és Jim ­Macgregor könyve, A titkos elit (Kárpátia ­Kiadó, vezetője: Szakács Árpád), azóta muszáj másképp néznünk a történelemre.

Vegyük a legjobb példát a nemzetek feletti hatalmak talán legnagyobbikára, vagy egyik legnagyobbikára: ez nem más, mint a BlackRock (BR) nevű vagyonkezelő társaság.

Ez a cég 1988-ban alakult, többek között Larry Fink közreműködésével, aki egy ideje már a globális szervezet elnöke. Egyetlen adat: 2019 negyedik negyedévében 7,4 ezermilliárd (!) dollár vagyona volt, ma már 13 ezermilliárd körül van. Ez az adat szinte felfoghatatlan,

ez szinte mindegyik ország GDP-jénél jóval nagyobb, leginkább csak az USA és Kína vagyonát nem éri el. Ebből fakadóan már könnyű kitalálni, hogy befolyása a világ alakulására gigantikus erejű. Háborúkra, pénzügyekre, kereskedelemre, gazdasági lépésekre, geopolitikára – mindenre. És persze a politikusokra, akik úgy táncolnak, ahogyan ők fütyülnek.

Németországot ugye még mindig nagynak, erősnek tartjuk, legalábbis gazdaságilag vagy az EU-t illetően. Nos, Werner Rügemer BlackRock Germany: die heimliche Weltmacht, ihre Praktiken in Deutschland and Friedrich Merz (Verlag Hintergrund, 2025) című könyve felhomályosít bennünket arról, Németország mennyire „erős” – vagy inkább kiszolgáltatott a globális hatalomnak. (A könyv címe magyarul: Blackrock Németország: a titkos világhatalom, az ő gyakorlata Németországban és Friedrich Merz.)

Rügemer könyvéből és a vele készült interjúkból kiindulópontként megtudhatjuk, hogy Németország a második világháború óta Amerika legfontosabb helyszíne Európában katonailag, kulturálisan, gazdaságilag egyaránt. A ­NATO-államok közül itt van a legtöbb katonai bázisa az USA-nak, az új amerikai, de valójában globális tőke szereplői, többek között a BlackRock, a Vanguard, a State Street, a KKR, a Blackstone stb. Németországban rendelkezik a legtöbb részvénnyel és társtulajdonosi státusszal.

2025. július elsején a Made for Germany nevű találkozón hatvanegy vállalatvezető vett részt a BlackRock részvételével. A BlackRock a legnagyobb részvényes Németországban, részesedése révén jelen van és befolyást gyakorol a DAX-vállalatokban, így a Rheinmetallban, a Deutsche­ Bankban, az SAP-ben, a Vonoviában, a Bayerben, a BASF-ben, a Deutsche Post DHL-ben, a Siemensben, az RWE-ben, a Zalandóban és még mintegy száz német vállalatban! Ez magáért beszél.

S itt jön a képbe a mostani kancellár, Friedrich Merz. Ez az a kancellár, akiben valaha jómagam nagyon bíztam, hogy újat hoz a CDU számára, és visszatéríti Merkel pokoljárása után a kereszténydemokratákat a régi, keresztény, nemzeti útra. Hát nem így történt. Merz eladta a lelkét: 2016 és 2020 között a BlackRock Asset Management Deutschland AG felügyelőbizottságának az elnöke volt.

Ezek után ő volt az, aki megszervezte Lawrence (Larry) King nem nyilvános találkozóit a Merkel-kormány pénzügyminisztereivel, köztük Wolfgang Schäubléval (CDU), illetve Olaf Scholzcal (SPD), későbbi kancellárral, tehát létrejött a globális BlackRock jótékony közvetítésével a globalista nagykoalíció Németországban, s innentől mindenki egy irányba vitte Németországot.