A BlackRock mára a világ ura lett

A FELSZÍN ALATT – Nyugat-Európa mindent megtesz azért, hogy tovább folytatódjon Ukrajna szenvedése.

Fricz Tamás
2026. 01. 05.
Fotó: Justin Sullivan
Amióta megjelent a Gerry Docherty és Jim ­Macgregor könyve, A titkos elit (Kárpátia ­Kiadó, vezetője: Szakács Árpád), azóta muszáj másképp néznünk a történelemre.

Vegyük a legjobb példát a nemzetek feletti hatalmak talán legnagyobbikára, vagy egyik legnagyobbikára: ez nem más, mint a BlackRock (BR) nevű vagyonkezelő társaság. 

Ez a cég 1988-ban alakult, többek között Larry Fink közreműködésével, aki egy ideje már a globális szervezet elnöke. Egyetlen adat: 2019 negyedik negyedévében 7,4 ezermilliárd (!) dollár vagyona volt, ma már 13 ezermilliárd körül van. Ez az adat szinte felfoghatatlan,

ez szinte mindegyik ország GDP-jénél jóval nagyobb, leginkább csak az USA és Kína vagyonát nem éri el. Ebből fakadóan már könnyű kitalálni, hogy befolyása a világ alakulására gigantikus erejű. Háborúkra, pénzügyekre, kereskedelemre, gazdasági lépésekre, geopolitikára – mindenre. És persze a politikusokra, akik úgy táncolnak, ahogyan ők fütyülnek.

Németországot ugye még mindig nagynak, erősnek tartjuk, legalábbis gazdaságilag vagy az EU-t illetően. Nos, Werner Rügemer BlackRock Germany: die heimliche Weltmacht, ihre Praktiken in Deutschland and Friedrich Merz (Verlag Hintergrund, 2025) című könyve felhomályosít bennünket arról, Németország mennyire „erős” – vagy inkább kiszolgáltatott a globális hatalomnak. (A könyv címe magyarul: Blackrock Németország: a titkos világhatalom, az ő gyakorlata Németországban és Friedrich Merz.)

Rügemer könyvéből és a vele készült interjúkból kiindulópontként megtudhatjuk, hogy Németország a második világháború óta Amerika legfontosabb helyszíne Európában katonailag, kulturálisan, gazdaságilag egyaránt. A ­NATO-államok közül itt van a legtöbb katonai bázisa az USA-nak, az új amerikai, de valójában globális tőke szereplői, többek között a BlackRock, a Vanguard, a State Street, a KKR, a Blackstone stb. Németországban rendelkezik a legtöbb részvénnyel és társtulajdonosi státusszal.

2025. július elsején a Made for Germany nevű találkozón hatvanegy vállalatvezető vett részt a BlackRock részvételével. A BlackRock a legnagyobb részvényes Németországban, részesedése révén jelen van és befolyást gyakorol a DAX-vállalatokban, így a Rheinmetallban, a Deutsche­ Bankban, az SAP-ben, a Vonoviában, a Bayerben, a BASF-ben, a Deutsche Post DHL-ben, a Siemensben, az RWE-ben, a Zalandóban és még mintegy száz német vállalatban! Ez magáért beszél.

S itt jön a képbe a mostani kancellár, Friedrich Merz. Ez az a kancellár, akiben valaha jómagam nagyon bíztam, hogy újat hoz a CDU számára, és visszatéríti Merkel pokoljárása után a kereszténydemokratákat a régi, keresztény, nemzeti útra. Hát nem így történt. Merz eladta a lelkét: 2016 és 2020 között a BlackRock Asset Management Deutschland AG felügyelőbizottságának az elnöke volt.

Ezek után ő volt az, aki megszervezte Lawrence (Larry) King nem nyilvános találkozóit a Merkel-kormány pénzügyminisztereivel, köztük Wolfgang Schäubléval (CDU), illetve Olaf Scholzcal (SPD), későbbi kancellárral, tehát létrejött a globális BlackRock jótékony közvetítésével a globalista nagykoalíció Németországban, s innentől mindenki egy irányba vitte Németországot.

2025 januárjában Fink a WEF (Világgazdasági Fórum) éves gyűlése kapcsán Davosba hívta Merzet magánvacsorára, amin részt vett Jamie Dimon, a legnagyobb amerikai bank, a ­JPMorgan vezérigazgatója. A BlackRock egyébként a Morgan nagy részvényese – mily meglepő! –, Dimon pedig dicsérte Merzet: „A kancellár pontosan azt teszi, amit kell”. Kell? Kinek kell? Ja, nekik.

Nem az Európai Unió polgárainak, az bizonyos.

S itt egy viszonylag friss fejlemény: augusztus 15-től a BlackRock és vezetője, Larry Fink a svájci gyógyszeripari örökös André Hoffmann-nal együtt ideiglenesen átvette a WEF vezetését. Ez már világhatalmat jelent.

De vissza a német vonalhoz: Merz korábban megígérte Donald Trumpnak, hogy az EU több palagázt és fegyvert fog vásárolni az USA-ból, cserébe utóbbiak nem emelik meg a vámokat. Ez az ajánlat öltött testet a nemrég megkötött, az unió számára megalázó Von der ­Leyen–Trump-egyezményben, s ez mennyire sikeres az uniónak, hiszen „csak” 15 százalékos lesz a vám! A BlackRock örül az egyezménynek.

Nagyon lényeges a globális elit vezető erejéhez tartozó BR súlyának megítélésében, hogy sokféle formában jelen van és meghatározza a döntéseket az unióban is. Saját lobbihálózattal rendelkezik az EU-ban, könnyen hozzáfér bizottsági biztosokhoz és döntési csoportjaikhoz. 2020-ban pedig a BR tanácsadói szerződést kötött Ursula von der Leyennel. Na itt nyugodhatunk meg teljesen, hogy jó kezekben van az európai polgárok sorsa…

Emellett a BR az Európai Központi Bank, vagyis Christine Lagarde tanácsadója is. Nyugodtan kimondhatjuk ezek után, hogy a BlackRock az egyik meghatározója és oka annak – persze sok más globális szervezet mellett, mint például Soros György hálózata –, hogy az uniós tagállamok elveszítették a szuverenitásukat, és alávetettjeivé váltak a globális köröknek.

A BR, ahogy a német kancellárt, úgy vásárolja meg más fontos európai államok magas rangú volt vagy mostani politikusait, bankárokat, például Franciaországban, Angliában, Svájcban és máshol.

A német sajtó és politika nem foglalkozik a BR-rel, mint ahogyan az európai „hivatalos” sajtó és média egésze sem – az alternatív média kivételével. Mintha nem is létezne a BlackRock. Például a németországi BR vezetője, bizonyos Dirk Schmitz teljesen ismeretlen mindenki számára. Van-é, aki e nevet ösmeré? Nincs.

Így persze könnyű működni, befolyásolni, irányítani, meghatározni államok és nemzetek sorsát. De itt tartunk sajnos.

A BlackRock az orosz–ukrán háborúban is nyakig benne van. A cég az előző amerikai kormány támogatásával lett Ukrajna „újjáépítésének” hivatalos koordinátora, amit szerződésben rögzítettek is a Zelenszkij-kabinettel, ha jól emlékszem 2022 decemberében. A BR a legnagyobb részvényese az amerikai fegyvergyártó vállalatoknak, többek között a Lockheednek, a Raytheon RTX-nek, a Northropnak, a ­Boeingnek, a General Dinamicsnek. A lényeg: a BR szempontjából minél tovább tart a háború, annál nagyobbak a nyereségek Ukrajna újjáépítése – vagy inkább birtokba vétele – kapcsán.

Tény viszont, hogy Trump geopolitikai okokból ki akar vonulni a háborúból – neki Kína és az üzlet a fontos –, ezért a BR immáron az EU-n keresztül lép be a képbe, az unió által, az unión keresztül folytatja háládatlan szerepét a háború finanszírozásában. Trump utasítására most már nem Amerika harcol tovább, hanem átadta a terepet az európai NATO-országoknak, Merz, Starmer, Macron vezetésével. A BR immáron nem Kijevben tárgyal, hanem az Európai Bizottság mellett ül, és nagy részvényese az EU fegyvergyártó vállalatainak is, úgymint a BAE Systemsnek, a Rolls-Royce-nak, a Rheinmetallnak, az olasz Leonardónak, a multicég Airbusnak. Innen történnek a szállítások Ukrajnába, amiben immáron Merzre döntő szerep hárul.

Merz egyébként abban reménykedik, hogy az USA és a globális erők jóvoltából és befolyására leépülő német iparágaknak, az autóiparnak, a gépgyártásnak és az acéliparnak a fegyveriparban találhat utánpótlást. Ehhez viszont Merznek háborúra van szüksége, egy minél hosszabb háborúra, 

s mint látható, Nyugat-Európa, az „elszántak” csoportja mindent megtesz azért, hogy folytatódjon Ukrajna szenvedése – s ezáltal a profit növelése, többek között a BR javára. A háború folytatásához pedig olyan ideológiákra van szükségük, hogy Oroszország meg akarja támadni Európát, ezért kell mindenáron Ukrajnát védeni – ami nyilvánvalóan blődség, de jól hangzik.

Pont.

A háttérhatalom így teszi tönkre a világot. De van egy jó hírem: ha már értjük, vagy legalábbis jobban értjük, hogyan működik a világ, akkor már tenni is tudunk azért, hogy ez megváltozzon – a hit, az erkölcs és a szeretet irányában.

Csak ehhez függetlennek kell lenni a globális elittől! Ez az első feltétel!

