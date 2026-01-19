idezojelek
Vége a törvények felettiségnek

A FELSZÍN ALATT – Trump esélyt ad nekünk is, hogy kilépjünk a számunkra káros klímaegyezményekből.

Fricz Tamás
Trump ellentmondásos figura – de ki nem az a politikai vezetők közül? Egyetlen kivétel sincs. Ellentmondásaival együtt kell őt értelmeznünk.
De az tény: szeretjük Trumpot azért, mert alapjában véve a globális mélyállam, a globális elit totális hatalma ellen próbál fellépni, és a nemzeti szuverenitást elsődlegesnek tartja – persze elsősorban az USA számára. Valamint kedveljük azért, mert nézetei szembemennek a mai ultraliberális, önpusztító ideo­lógiákkal a woke-tól kezdve a genderig és a migrációellenességig.

Azonban ha elnöksége egyéves mérlegét meg kívánjuk vonni, aligha mondhatunk mást, mint hogy a kép vegyes. Nem fekete és nem fehér.
Michael T. Flynn nyugalmazott altábornagy, Trump nagy támogatója, aki az első ciklusban az elnök nemzetbiztonsági tanácsadója volt – míg a mélyállam ki nem penderítette onnan – nemrég erős kritikával illette kedvelt volt főnöke tevékenységét.

Flynn a következőket veti fel Trumppal szemben: a kormány felfújttá, arrogánssá és elszámoltathatatlanná vált. Ezenkívül konkrétan felveti, hogy az Epstein-botrány ügyében nem sikerült rendet és világosságot teremtenie. Továbbá azt mondja, hogy az elnök nem tett sokat a mélyállam elszámoltatása és kiiktatása terén, illetve bizonyos értelemben saját mélyállamot teremtett magának.

Azt is felveti, hogy Irán tavalyi megtámadása elfogadhatatlan volt, azt csak a kongresszus jóváhagyásával lehetett volna végrehajtani. Flynn-nek az sem tetszik, hogy Trump beavatkozott egy távoli, kelet-közép-európai konfliktusba, az orosz–ukrán háborúba, rengeteget költött rá a mai napig, holott azt ígérte, rögtön véget vet a háborúnak.

De hagyjuk Flynn-Tiborc panaszait Trumppal szemben, hiszen bátran kijelenthetjük: 

az amerikai elnök elrendelte Amerika kilépését hatvanhat – írd és mondd: 66! – nemzetközi, globalista szervezetből!

Az elnöki memorandum 31 ENSZ-szervezetet céloz meg, köztük az UNFCCC-t és az IPCC-t, valamint 35 nem ENSZ-szervezetet, például a Nemzetközi Megújulóenergia-ügynökséget. Marco Rubio külügyminiszter feleslegesnek és az amerikai érdekekkel ideológiailag ellentétesnek nevezte ezeket az alapokat, míg Scott Bessent pénzügyminiszter a Zöld Éghajlatvédelmi Alaphoz hasonló alapokból való kilépéseket emelte ki, a megfizethető energia előtérbe helyezése érdekében. A támogatók, mint Rand Paul szenátor, üdvözölték a csökkentéseket, de a kritikusok, köztük Macron francia elnök és Guterres ENSZ-főtitkár aggodalmukat fejezték ki, mivel jogi akadályok merülhetnek fel a szenátus által ratifikált szerződések előtt. Nem csodálkozhatunk egyáltalán Macron és Guterres elkeseredésén, hiszen ha valakik, akkor ők tényleg a globális elit fontos figurái közé tartoznak.

Alex Krainer írja meg azt a döntéssel kapcsolatban, hogy jól látható, itt elsősorban olyan szervezetekről van szó, amelyek a legtöbb esetben abszolút jogi mentességet élveznek, vagyis valójában a törvény határain kívül, azok felett működnek. 

Corey Lynn oknyomozó újságíró szerint 76 olyan nemzetközi szervezet és bank létezik, amelyek nemzetközi mentességet, kiváltságokat és adómentességet élveznek. Ez a rendszer a második világháború után alakult ki, angol és amerikai kezdeményezésre, a nemzetközi szervezetek mentességi törvényei (IOIA) alapján, amelyet az USA kongresszusa 1945. december 29-én írt alá, megvetve ezzel a globalista szervezetek mindenek felett állását.

Csak néhány példa a 76 szervezet közül: Nemzetközi Fizetések Bankja, Amerikai Államok Szervezete, Egészségügyi Világszervezet (WHO), Nemzetközi Migrációs Szervezet, Meteorológiai Világszervezet, Nemzetközi Élelmiszer-politikai Kutatóintézet, Kereskedelmi Világszervezet (WTO), Hongkongi Gazdasági és Kereskedelmi Hivatalok, Globális Alap (Bill és Melinda Gates), GAVI oltási szövetség (szintén Bill Gates-érdekeltség), és természetesen maga az ENSZ egésze. De persze idetartozik a WEF (Világgazdasági Fórum) is, vagyis a davosi elit, és még számos egyéb szervezet.

Ráadásul egy ilyen nemzetközi szervezet mentessége kiterjed ügynökeire, képviselőire és alvállalkozóira is, ennek alapján több ezer vállalat és NGO rendelkezik ezekkel a kiváltságokkal. Sőt a velük együttműködő bankokra, magánszemélyekre is kiterjed ez a törvények felettiség.

Lynn kulcsfontosságú összefoglalása: 

„Egy csapat gazdag, korrupt család évszázadokkal ezelőtt összefogott, és kitervelték, hogyan akarják uralni a világot. A kihívás az volt, hogyan fogják megkerülni az alkotmányokat, az állami törvényeket és a nemzetközi törvényeket, hogy a rendszeren kívül működhessenek, amelyben az emberiség többi részének működnie kell. Ez lehetővé tette számukra, hogy szellemként mozogjanak, vagyont csoportosítsanak, és hamis történetszálakkal álcázzák terveiket, miközben évtizedről évtizedre egyre nagyobb kontrollt szereztek, miközben azt hangoztatták, mennyire »átláthatók«.

A bankrendszerek, mint például a Nemzetközi Fizetések Bankja, a Federal Reserve, a Világbank-csoport és a központi bankok létrehozása kulcsfontosságú lépés volt a szellemszerű infrastruktúra kiépítésében. Szükséges rossz volt annak biztosítása is, hogy a BlackRock és a Vanguard minden nagyobb vállalatban vezető részvényesi pozíciókkal rendelkezzen, hogy meghajoltassa és engedelmességre kényszeríthesse őket. Következő lépésük az volt, hogy globális szervezeteket hozzanak létre, amelyek mentelmi jogokkal és kiváltságokkal rendelkeznek, lehetővé téve számukra, hogy az árnyékban, elszámoltathatóság nélkül működjenek, miközben segítenek a »tagállamok« által betartandó nemzetközi törvények és szerződések létrehozásában.”

Azt hiszem, nem árulok el nagy titkot, hogy a jogi mentesség, a jogon felül állás nyilvánvalóan lehetővé tette az illegális, átláthatatlan, nota bene korrupt tevékenységeket is, és aligha hihetjük azt, hogy ezekre ne került volna sor. Hiszen oly gyenge az emberi erény. Viszont miután Trump kilépteti e szervezetekből az USA-t, innentől kezdve átláthatóvá válhatnak a globalista szervezetek viselt dolgai, rejtett céljai, esetlegesen gátlástalan és erkölcstelen tevékenységei.

Jómagam óriási lépésnek tartom ezt Trump részéről, különösen fontosnak tartom a párizsi klímaegyezményből való – egyébként másodszori! – kilépést (hiszen Biden visszaléptette az országot az egyezménybe), valamint a WHO-ból való távozást. Annál is inkább, mert a világ összes polgárát leginkább talán ez a két dolog veszélyezteti: egy ostoba, öngyilkos klímaideológia, amely alapján a szén-dioxidot az ellenségünknek kiáltották ki a globális elit megszállottjai, aminek következtében az „éltanuló” Európai Unió a zöldmegállapodással valóban megpróbálja kivezetni a fosszilis energiahordozókat, amelyek nélkül egyszerűen összeomlik az európai ipar és mezőgazdaság.

S ebben az őrületben még az EU-n belül is a legstréberebb élenjáró éppen Németország, amelytől hazánk gazdasági fejlődése, egyáltalán működése ezer szálon függ. A német autóipar padlót fogott, és ez számunkra gazdasági szempontból „clear and present danger”, azaz világos és közvetlen veszélyt jelent. 

Nekünk tehát elemi érdekünk, hogy hozsannázzunk Trumpnak, amiért közvetetten esélyt ad nekünk is, hogy kilépjünk olyan klímaegyezményekből, amelyek tönkretesznek bennünket.

A másik a WHO-ból való kilépés: nagyon világos ma már, hogy a WHO, az Egészségügyi Világszervezet egyértelműen a nemzetállamok feletti irányító, uralkodó globális szervezetté akar válni. Ha ez megtörténne, akkor nekünk – is – „annyi”, hiszen akkor nem dönthetnénk el, hogy járványok esetén milyen intézkedéseket tartunk kívánatosnak és milyeneket észszerűtlennek és feleslegesnek. Hát nem akarunk szuverén ország maradni? Nem ez az egyik alapcélunk? Nekem biztosan az. Ezért mondom: éljen Trump, éljen az ő bátorsága, kövessük őt, és lépjünk ki minél hamarabb a WHO-ból mi is, követve az egyébként legjobb barátunk példáját.

Vagy akkor döntsük el: szeretjük-e igazán Trumpot vagy csak szelektíven szeretjük? 

Szerintem ha valamiben lehet és kell őt követni, az nem a háttérhatalom, a mélyállam előtti – legalábbis részleges – megingás, tétovázás, hanem a globális szervezetekből való határozott kilépés.

Vagy tévednék? Ha igen – hiszen ez is lehetséges –, akkor várom a megfelelő emberek megfelelő magyarázatát, hogy miben és miért.

