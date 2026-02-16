Az ellenzék kampánya undorító

A kampány kellős közepén vagyunk. Érdemes áttekintenünk: milyen az a kampány, ami most zajlik Magyarországon? Politikatudományi szempontból háromféle kampány létezik: önfelértékelő, ígérgető kampány, negatív, ellenségképző kampány és mocskos, aljas kampány.

Az első, önfelértékelő, ígérgető kampány legfontosabb jellemzője, hogy a politikai pártok, illetve a regnáló kormány elsősorban azt kívánja megmutatni a választóknak, hogy a végéhez közeledő ciklusban mit tettek a közjóért, az emberekért, illetve mit szeretnének tenni, ha kormányra kerülnének.

Ebben az esetben tehát a politikai versengő felek elsősorban önmagukról beszélnek a nyilvánosság, a média, a sajtó, az internet világában, önmagukat próbálják a lehető legjobb színben feltüntetni a múltat és főleg a jövőt illetően. És ez teljesen normális.

Máris gyorsan hozzáteszem a fentiekhez: természetesen a kedves olvasó is tisztában van vele, hogy a XXI. század húszas éveiben az ilyen típusú kampányok a nyugati demokráciákban már csak az árvalányhajas gondolkodásban vagy kóbor apácák fejében léteznek – igaz, a nem nyugati demokráciákban, egy teljesen más kultúrában, ahol még vannak következményei is a politikusok cselekedeteinek, még lehetséges ilyen, mint pél­dául Japánban. Európában vagy a tengerentúlon már régen túl vagyunk azon az időszakon, amikor – elavult szavakkal élve – tisztességes kampányok zajlottak.

Ebből a szempontból a magyar rendszerváltás után talán éppen a Fidesz volt az utolsó, amely megpróbált tisztességes, önfelértékelő kampányt folytatni,

mégpedig nem máskor, mint 2002-ben, amikor sikeres négy év volt az első Orbán-kormány mögött, s a kormánykoalíció vezető ereje, a Fidesz úgy vélte, hogy az általuk elért eredmények önmagukért beszélnek. Elég, ha ezeket felsorolják, elmondják néhányszor a nyilvánosság előtt, de nem foglalkoznak az akkori legfőbb politikai ellenféllel, az MSZP-vel (és az SZDSZ-szel), mert erre egyszerűen nincs is szükség, a győzelem már kézben van.

Nem számítottak arra, hogy éppen az MSZP és főleg Gyurcsány Ferenc lesz az, aki bőven él a negatív, ellenségképző kampány eszközeivel, sőt ezen túl is megy, és lényegében véve mocskos kampányt folytat (utóbbi jellemzőiről lejjebb). Egyfelől Gyurcsányék ott hazudtak a választóknak, ahol tudtak (áfacsökkentés, adócsökkentés, „nem lesz gázáremelés” stb.), beígértek már akkor fűt és fát – amit 2006-ban megismételtek –, de ezen még túl is léptek, és egyszerűen durva karaktergyilkosságot követtek el Kövér Lászlóval szemben az úgynevezett „köteles beszéddel”, gyakorlatilag egy héttel a választások első fordulója előtt.