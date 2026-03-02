idezojelek
Vélemény

Epstein és a rothadó világelit

A FELSZÍN ALATT – Egyetlen hivatalos intézmény sem akart szembemenni ezzel a förtelmes hálózattal.

Fricz Tamás
Fotó: Shannon Stapleton
A Jeffrey Epstein-akták megismerése után nincsenek szavak. És eláll a lélegzet. Még nekünk, olyan elemzőknek, kutatóknak is, akik évek óta írnak-beszélnek a globális elitről és annak viselt dolgairól. Az első döbbenetes és sokkoló élmények után viszont, mély levegőt véve, szeretném leírni az Epstein-aktákból adódó elsődleges következtetéseimet.

Azt hiszem, három síkon értelmezhető az a gyalázat, amit immár a szemünk előtt látunk. Az első, főként az érzelmeinkre ható tény az a 

kegyetlen, förtelmes ember- és főleg gyermekkereskedelem, ami Epstein karibi magánszigetén megvalósult. Volt ebben minden, amit elképzelhetetlennek tartottunk: gyermekek, kislányok és kisfiúk áruba bocsátása, pedofília, kegyetlenkedés, szadizmus, mindenféle szexuá­lis aberráltság,

de mindezen túl a dokumentumok alapján úgy tűnik, rituális gyermekáldozatok és gyermekhúsevés is bevett gyakorlat volt a szigeten... Ezekre valóban nincsenek szavak, erről többet nem is szeretnék írni. Csak kifejezem az alapvető igényemet – nyilván sok-sok embertársammal együtt –, hogy akik mindezt szervezték, s akik mindebben részt vettek, kerüljenek bíróság elé minél hamarabb, és a legszigorúbb büntetést szenvedjék el életük végéig.

Rengeteg név merül fel ezekkel a borzalmakkal kapcsolatban a nyilvánosságra hozott mintegy hárommillió dokumentumban, amelyben megszerzett levelezések, videófelvételek, hanganyagok és sok más bizonyíték szerepel. Epstein levelezései alapján – a teljesség igénye nélkül – lehet említeni többek között a következő neveket: a Clinton házaspár, Bill Gates, Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter, András volt yorki herceg és Sarah Ferguson volt yorki hercegné, Harry sussexi herceg, Mette-Marit norvég koronahercegné, Thorbjörn Jagland volt norvég miniszterelnök, Peter Mandelson volt brit munkáspárti kormánytag, az EU korábbi kereskedelmi biztosa, Morgan McSweeney, Keir Starmer brit miniszterelnök volt kabinetfőnöke, Miroslav Lajcák volt szlovák külügyminiszter, Jack Lang volt francia kultuszminiszter, a párizsi Arab Világ Intézet volt elnöke, Ariane de Rothschild francia bankár, Astrid Gil-Casares spanyol–francia forgatókönyvíró és író, José María Aznar korábbi spanyol miniszterelnök, Richard Branson brit üzletember, Barack Obama volt amerikai elnök és felesége, Michelle Obama, Nancy Pelosi, az Egyesült Államok képviselőházának korábbi demokrata elnöke, George Soros, Mark Zuckerberg, Kim Kardashian amerikai médiasztár és üzletasszony, Peter Attia kanadai–amerikai sztárorvos és író, Noam Chomsky amerikai nyelvész-társadalomtudós, továbbá Woody Allen, Michael Jackson, Kurt Cobain, Bruce Spring­steen. A dokumentumok alapján Epstein levelezésében több mint háromszáz ember neve fedezhető fel a politika, a szórakoztatóipar, az üzleti élet és a globális közélet területeiről.

Természetesen egyelőre nem tudhatjuk, hogy ki milyen mélységben és formában tartott kapcsolatot ezzel a szörnyű gazemberrel, hiszen az érintettség különböző fokozatai állhatnak fenn. 

A vizsgálatoknak kell kideríteniük, hogy ki volt, aki csak felületes kapcsolatot ápolt Epsteinnel – minden azt mutatja, hogy Donald Trump ilyen volt! –, s kinek kell kőkemény és kíméletlen büntetést kapnia emberileg felfoghatatlan és gyalázatos bűncselekmények elkövetéséért.

A második következtetés politikai természetű, s a világ jelenlegi, XXI. századi működésével kapcsolatos. Úgy tűnik, az általunk felületesen ismert látszatvilág mögött meghúzódik egy olyan háttér, a globális elit világa, amelynek a milyensége azt mutatja: élünk mi, több milliárdan, akik szabályok, törvények, intézmények, jogrendek, elvárások és állami keretek között tesszük a dolgunkat a mindennapokban, és van egy csúcselit, amely minden törvény, jogszabály, intézményi rend és szokásjog, erkölcsi és emberi normák felett áll, s azt csinál, amit csak akar, minden kötöttség és minden emberiesség nélkül, kíméletet és korlátokat nem ismerően. Vagyis, 

az Epstein-akták alapján itt és most végleg lelepleződik a globális elit, amely az orrunknál fogva vezetett bennünket. Ők azok, akik nemzetek, államok, törvények felett állnak, akikre nem vonatkoznak a mindennapi emberek számára előírt szabályok, s kiélhetik a legszélsőségesebb aberrációikat, beteg és aljas hajlamai­kat. S ebből, ahogyan az akták mutatják, volt és van bőven…

De ez az egész sokkal többről szól: egy világhatalmi állapotról, amely mélységes kiábrándultságot hozhat magával az emberekben. Alastair Crooke volt brit diplomata a Strategic Culture Foundation portálján a következőket írja: 

„Davosban Mark Carney világossá tette, hogy a »szabályok« csupán egy giccses Potemkin-álca, amelyről köztudott, hogy hamis, mégis fenntartják. Miért? Egysze­rűen azért, mert a megtévesztés hasznos volt. A »szükségesség« abban rejlett, hogy elrejtsék a rendszer radikális, értékellenes nihilizmusba való összeomlását. Hogy elrejtsék azt a valóságot, hogy az Epstein körüli elitkörök az erkölcsi, jogi vagy emberi korlátokon túl működnek, hogy a saját alantas étvágyuk alapján döntsenek a béke és a háború között.”

Valóban, Mark Carney kanadai kormányfő nagy hatású beszédet mondott a Világgazdasági Fórum januári konferenciáján, Davosban, világossá téve azt, hogy lényegében véve megszűnt az intézmények és a jog tekintélye a nyugati világban – a déli és a keleti világ egy más „kávéház” –, s ezáltal a nyers erő, a nyers hatalom alakítja és formálja a szabályokat a saját ízlése és elképzelése alapján, tehát végső fokon egy olyan világba léptünk bele, amelyben indokoltan szűnik meg a bizalom a hagyományos jogintézményekkel, államokkal, kormányokkal, sőt nemzetközi intézményekkel szemben is.

Mindebből az következik, hogy az emberek, ha felismerik, hogy a világelit azt csinál, amit akar, s közben az egyszerű embereket gátlástalanul ámítja és kábítja hamis jelszavakkal és „értékekkel”, onnantól kezdve magukra nézve sem tartják kötelező érvényűnek az írott és íratlan szabályok, az alapvető emberi erkölcsök betartását, ami totális nihilizmushoz, cinizmushoz vezet az állampolgárok körében.

Egy ilyen felbomlott, kaotikus állapotban mi lehet az egyetlen megoldás a világelit számára? Könnyű kitalálni: a totális uralom – másképpen szólva ez alapján megvalósítható a világkormányzás, a totális, digitális ellenőrzés, az orwelli szép új világ, a Klaus Schwab-féle Great Reset. Lehet, hogy az Epstein-akták hozzák közelebb a világelitet a világuralomhoz? 

Csak akkor, ha mi, egyszerű emberek ezt elfogadjuk, és alávetjük magunkat a világelit akaratának. Csak akkor, ha a nemzetek elfogadják, hogy elveszítsék a szuverenitásukat és önálló döntési jogaikat. Ha megteszik ezt, akkor viszont onnan már nem lesz visszaút.

Innen nézve fontos Alastair Crooke következtetése: 

„Az is nyilvánvaló, hogy az Epstein-körök nem csak eltorzult egyénekről szóltak, ami leleplezett, szisztematikus, szervezett, ritualizált gyakorlatokra utal. És ez mindent megváltoztat, ahogy Lucas Leiroz kommentátor megjegyzi: »Az ilyen jellegű hálózatok csak akkor léteznek, ha mély intézményi védelem áll mögöttük. Nincs rituális pedofília, nincs transznacionális emberkereskedelem, nincs szélsőséges anyagok szisztematikus előállítása – politikai, rendőrségi, igazságszolgáltatási és médiafedezet nélkül. Ez a hatalmi logika.«”

A lényeg tehát az, hogy az epsteini, a világot átfogó polipszerű hálózat csak akkor és úgy működhetett, hogy egyetlen hivatalos intézmény sem akart vagy nem tudott szembemenni ezzel a förtelmes hálózattal. S ebbe olyan intézmények is beleértendők, mint például a CIA, az FBI, az ENSZ, a WEF és így tovább. Vagy lehet, hogy mindezek a szervek egyben részesei a világelit epsteini megjelenésének?

S végül a harmadik, talán legsötétebb szempont: az Epstein-hálózat működésének van egy valóban félelmetes, ősvallási rituálékra utaló jellege. Ezt Joe Rogan, az egyik leghíresebb amerikai influenszer is észrevette: azt mondta, mélyebben megismerve a botrány részleteit, drámai változáson ment keresztül a véleménye, most már az egész tragédiát „démonian gonosznak” nevezte. Rogan vendége, 

Robert Malone kutatóorvos szerint amit itt látunk, annak leírására a hétköznapi világ nyelve nem elegendő. Ehhez már a teológia nyelve kell. Ugyanis több jel arra mutat, hogy az Epstein-hálózatban és gyilkos tevékenységükben megjelenik a sátánkultusz, olyan rituálék, formák, szertartások, ősi áldozati szertartások, mintha Baál, Belzebub, Moloch, Lucifer szelleme jelenne meg itt.

Egy jó hírem azért van a végére: kiderült, hogy Donald Trump 2006-ban elfordult Eps­teintől, és kezdeményezte a rendőrségnél, hogy vizsgálják meg, mi zajlik az általa vezetett förtelmes hálózatban. Van hát remény!

