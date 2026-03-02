Epstein és a rothadó világelit

A Jeffrey Epstein-akták megismerése után nincsenek szavak. És eláll a lélegzet. Még nekünk, olyan elemzőknek, kutatóknak is, akik évek óta írnak-beszélnek a globális elitről és annak viselt dolgairól. Az első döbbenetes és sokkoló élmények után viszont, mély levegőt véve, szeretném leírni az Epstein-aktákból adódó elsődleges következtetéseimet.

Azt hiszem, három síkon értelmezhető az a gyalázat, amit immár a szemünk előtt látunk. Az első, főként az érzelmeinkre ható tény az a

kegyetlen, förtelmes ember- és főleg gyermekkereskedelem, ami Epstein karibi magánszigetén megvalósult. Volt ebben minden, amit elképzelhetetlennek tartottunk: gyermekek, kislányok és kisfiúk áruba bocsátása, pedofília, kegyetlenkedés, szadizmus, mindenféle szexuá­lis aberráltság,

de mindezen túl a dokumentumok alapján úgy tűnik, rituális gyermekáldozatok és gyermekhúsevés is bevett gyakorlat volt a szigeten... Ezekre valóban nincsenek szavak, erről többet nem is szeretnék írni. Csak kifejezem az alapvető igényemet – nyilván sok-sok embertársammal együtt –, hogy akik mindezt szervezték, s akik mindebben részt vettek, kerüljenek bíróság elé minél hamarabb, és a legszigorúbb büntetést szenvedjék el életük végéig.

Rengeteg név merül fel ezekkel a borzalmakkal kapcsolatban a nyilvánosságra hozott mintegy hárommillió dokumentumban, amelyben megszerzett levelezések, videófelvételek, hanganyagok és sok más bizonyíték szerepel. Epstein levelezései alapján – a teljesség igénye nélkül – lehet említeni többek között a következő neveket: a Clinton házaspár, Bill Gates, Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter, András volt yorki herceg és Sarah Ferguson volt yorki hercegné, Harry sussexi herceg, Mette-Marit norvég koronahercegné, Thorbjörn Jagland volt norvég miniszterelnök, Peter Mandelson volt brit munkáspárti kormánytag, az EU korábbi kereskedelmi biztosa, Morgan McSweeney, Keir Starmer brit miniszterelnök volt kabinetfőnöke, Miroslav Lajcák volt szlovák külügyminiszter, Jack Lang volt francia kultuszminiszter, a párizsi Arab Világ Intézet volt elnöke, Ariane de Rothschild francia bankár, Astrid Gil-Casares spanyol–francia forgatókönyvíró és író, José María Aznar korábbi spanyol miniszterelnök, Richard Branson brit üzletember, Barack Obama volt amerikai elnök és felesége, Michelle Obama, Nancy Pelosi, az Egyesült Államok képviselőházának korábbi demokrata elnöke, George Soros, Mark Zuckerberg, Kim Kardashian amerikai médiasztár és üzletasszony, Peter Attia kanadai–amerikai sztárorvos és író, Noam Chomsky amerikai nyelvész-társadalomtudós, továbbá Woody Allen, Michael Jackson, Kurt Cobain, Bruce Spring­steen. A dokumentumok alapján Epstein levelezésében több mint háromszáz ember neve fedezhető fel a politika, a szórakoztatóipar, az üzleti élet és a globális közélet területeiről.