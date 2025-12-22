Orbán Viktor is szereti Cseh Tamás és Bereményi Géza dalait, idéz is időnként belőlük, például a Suhannak, visszaszálnak című dalból már többször is idézte miniszterelnökünk a következő sorokat:

Állj ki a házad elé / próbáknak ideje ez itt / megméretsz: életben vagy-e még / vagy halott voltál ez ideig.

Igen, ilyen időket élünk. Különösen a decemberi EU-csúcson elfogadott, Ukrajnát ismét, ezúttal 90 milliárd euróval támogató döntés fényében, amely további romlásba dönti az uniós gazdaságot.

Az USA nemrég megjelent új nemzetbiztonsági stratégiájának rövidített változata Orbán Viktor szerint – és mások szerint is – az elmúlt évek egyik legfontosabb és legérdekesebb dokumentuma. (Ezt a Széll Kálmán Alapítvány gyűlésén mondta el.) A dokumentum szerint Európában veszélyben vannak a civilizációs értékek, a demokrácia és a szabadpiac.

Ennek a stratégiának (NSS) létezik egy hosszabb, nem publikált változata is, amely azonban a Defense One által kiszivárgott és ismertté vált. Ezek szerint

a Trump-kormány Európa jövőjét kulturális és politikai értékvonalak mentén alakítaná át. A dokumentum egyik legfontosabb eleme: Magyarországot a „kulcsországok” között említi, amelyekkel Washington szorosabbra fonná a kapcsolatot az EU gyengítésének céljával.

A kiszivárgott dokumentum teljesen új irányt vázol az Egyesült Államok külpolitikájában, különösen az Európai Uniót tekintve. Ez a hivatalosan közzétett, rövidített NSS-nél jóval élesebben fogalmaz: az USA olyan országokkal akar szorosabb szövetségre lépni, amelyek „a hagyományos európai értékek megőrzését” tűzik zászlajukra – és amelyek politikailag jobboldali fordulatot képviselnek. A felsorolásban négy ország szerepel név szerint: Magyarország, Ausztria, Olaszország és Lengyelország. Washington kiemelt célként kezeli, hogy ezeket a partnerállamokat védeni kell a brüsszeli befolyástól, s ennek érdekében diplomáciai, gazdasági támogatást adnának.

Fogalmazzunk egyértelműen: Washington ezzel a dokumentummal valójában azt mondja ki, hogy az Európai Unió egy impotens, tehetetlen, fejlődésképtelen intézményrendszer (vagy ahogyan jómagam legutóbb fogalmaztam: egy förmedvény), amelyet nem támogatni kell, hanem minél jobban eltávolodni tőle. Mindebből logikusan következhet az unió felszámolása is – s helyette valami új felépítése.