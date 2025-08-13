Trump és Putyin ezen a helyszínen találkozik

Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnökök találkozójára az anchorage-i Elmendorf-Richardson katonai bázison kerül sor – jelentette az az amerikai sajtó.
Csak az északi külvárosában található Elmendorf-Richardson bázis felelt meg a történelmi találkozó feltételeinek, bár a Fehér Ház abban reménykedett, hogy elkerüli azt a helyzetet, amelyben az orosz vezetőt és kíséretét egy amerikai katonai létesítmény területén látják vendégül – állítják. Végül mégis ott kerül sor a két ország vezetőinek csúcstalálkozójára.
Trump és Putyin akár Budapestre is jöhetett volna
Amint arról már korábban beszámoltunk, a többi lehetséges helyszín közül korlátozott volt a választék, mivel Alaszkában most van a turisztikai főszezon. A Kreml és a Fehér Ház napokkal ezelőtt jelentette be, hogy Oroszország és az Egyesült Államok vezetői augusztus 15-én Alaszkában találkoznak.
A CNN szerint kevés olyan helyszín volt, amely alkalmas lett volna az ülésre, különösen tekintettel arra, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság 2023-ban háborús bűnök miatt elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen. Emiatt Oroszország vonakodott egy európai úti céltól. Míg maga Putyin az Egyesült Arab Emírségeket „teljesen megfelelő” helyszínként említette, a Fehér Házban sokan abban reménykedtek, hogy Trump májusi látogatása után elkerülhetik a hosszú közel-keleti utat.
Végül, források szerint, Magyarország és az Egyesült Államok maradt, mint a lehetséges házigazdák. Ezt állítja két amerikai tisztviselő.
Washingtonban végül örültek, és némileg meglepődtek, amikor az orosz elnök beleegyezett egy amerikai földön tartott találkozóba – egy olyan területen, amely egykor az orosz birodalom része volt.