Az ország jelenlegi helyzetét sokan „kleptokráciaként" jellemzik, utalva arra a rendszerre, ahol a korrupció és a vagyonszerzés dominál, írja az Origo. Zelenszkij és köre jól él, a többség viszont rettegve várja a holnapot.

Zelenszkij országában egyeseknek a front és a halál, másoknak a korlátlan gazdagság jut (Fotó: AFP)

Egy ukrán lakos így fogalmazott:

Ukrajna ma egy modernkori kasztrendszer, ahol a felső kaszt luxusban él, míg az alsó kaszt éhezik és retteg.

Zelenszkij gazdagjai élvezik a kiváltságokat

A gazdagok életét jól szemlélteti a „Monaco hadtest" jelenség. Az ukrán elit tagjai előszeretettel költöznek a francia riviérára, ahol gondtalanul élvezik a fényűző életmódot.

Egy ukrán újságíró dokumentumfilmjében bemutatja ezt a világot: Ez a film arról szól, hogy miként élnek nyugodt és boldog életet az ukrán elit tagjai Monacóban, úgy, hogy közben Ukrajnát fejőstehénként használják a különböző cégeiken keresztül.

Ezzel szemben az átlagemberek helyzete drámaian romlott.

Sokan bujkálnak a hadkiegészítők elől, félve attól, hogy a frontra kerülnek. Míg egyeseknek tehát a biztos halál jut, addig Ukrajna mazsorjai dőzsölnek Európa különböző szegleteiben – olvasható a beszámolóban.

Az ország jelenlegi állapotát jól összefoglalja ez a mondat: Csillogás és luxus kontra nyomor és gyász, ez ma az EU-tagjelölt Ukrajna.

Borítókép: Zelenszkij Ukrajnája Von der Leyen kedvence (Fotó: AFP)