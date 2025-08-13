halálUkrajnakleptokráciaZelenszkij

Zelenszkij Ukrajnája: a gazdagoknak monacói luxus, a szegényeknek biztos halál

Az ukrán társadalomban egyre mélyülő szakadék figyelhető meg a gazdagok és szegények között, ami európai szemmel nézve szinte felfoghatatlan ellentéteket eredményez. Míg a háború alatt egyesek hatalmas vagyonra tettek szert, addig mások az éhezéssel és a frontra kerülés veszélyével küzdenek. Ez Zelenszkij országa, amelyet a bíróság által elítélt Ursula von der Leyen mintademokráciának tart.

Zelenszkij Ukrajnája Von der Leyen kedvence (Fotó: AFP)
Az ország jelenlegi helyzetét sokan „kleptokráciaként" jellemzik, utalva arra a rendszerre, ahol a korrupció és a vagyonszerzés dominál, írja az Origo. Zelenszkij és köre jól él, a többség viszont rettegve várja a holnapot.

Zelenszkij országában egyeseknek a front és a halál, másoknak a korlátlan gazdagság jut (Fotó: AFP)
Egy ukrán lakos így fogalmazott: 

Ukrajna ma egy modernkori kasztrendszer, ahol a felső kaszt luxusban él, míg az alsó kaszt éhezik és retteg.

Zelenszkij gazdagjai élvezik a kiváltságokat

A gazdagok életét jól szemlélteti a „Monaco hadtest" jelenség. Az ukrán elit tagjai előszeretettel költöznek a francia riviérára, ahol gondtalanul élvezik a fényűző életmódot. 

Egy ukrán újságíró dokumentumfilmjében bemutatja ezt a világot: Ez a film arról szól, hogy miként élnek nyugodt és boldog életet az ukrán elit tagjai Monacóban, úgy, hogy közben Ukrajnát fejőstehénként használják a különböző cégeiken keresztül.

Ezzel szemben az átlagemberek helyzete drámaian romlott. 

Sokan bujkálnak a hadkiegészítők elől, félve attól, hogy a frontra kerülnek. Míg egyeseknek tehát a biztos halál jut, addig Ukrajna mazsorjai dőzsölnek Európa különböző szegleteiben – olvasható a beszámolóban.

Az ország jelenlegi állapotát jól összefoglalja ez a mondat: Csillogás és luxus kontra nyomor és gyász, ez ma az EU-tagjelölt Ukrajna.

