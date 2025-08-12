Rendkívüli

A Fehér Ház megerősítette: Trump Zelenszkijjel is tárgyal, ráadásul Putyin előtt

AlaszkaDonald TrumpAnchorage

Légtérzárat rendeltek el Alaszka felett

Lezárják a légteret Alaszka legnagyobb városa, Anchorage körül augusztus 15-én – tette közzé az amerikai légügyi hatóság. Donald Trump amerikai elnök már korábban bejelentette, hogy Alaszka területén találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, a pontos helyszínt azonban nem tették közzé.

Munkatársunktól
2025. 08. 12. 23:37
Volodimir Zelenszkij ukrán, Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Rendkívüli intézkedéseket vezet be az Egyesült Államok Szövetségi Légügyi Hatósága (FAA) Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő közelgő alaszkai találkozója kapcsán – számol be róla az RBC-Ukaine ukrán hírportál.

Alaszka legnagyobb városa körül légtérzárat rendeltek el (Illusztráció, forrás: Pixabay)
Alaszka legnagyobb városa körül légtérzárat rendeltek el (Illusztráció, forrás: Pixabay)

Az FAA hivatalos honlapján közzétett úgynevezett VIP Movement Notification értelmében július 15-én, a találkozó napján Anchorage, Alaszka legnagyobb városa felett 48,3 kilométeres körzetben és 5500 méteres magasságig légtérzárat rendeltek el. A korlátozás augusztus 16-ig marad érvényben.

A két nagyhatalom vezetőjének találkozóját Trump elnök jelentette be, amit később a Kreml részéről Jurij Usakov is megerősített. Usakov hangsúlyozta, hogy az USA és Oroszország „közeli szomszédok”, ezért döntöttek úgy, hogy Alaszkában tartják meg a csúcstalálkozót.

A megbeszélés helyszínét nem tartalmazta Trump bejelentése, azonban ma a Fehér Ház megerősítette, hogy annak Anchorage ad majd otthont.

Alaszka kormányzója örömének adott hangot, hogy állama láthatja vendégül a két elnök óriási jelentőségű személyes találkozóját.

Üdvözlöm Donald J. Trump elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök közelgő találkozóját, amelyre itt, a nagyszerű Alaszkában kerül sor. Alaszka a világ legstratégiaibb helyszíne, Észak-Amerika és Ázsia kereszteződésében fekszik, északon az Északi-sark, délen a Csendes-óceán határolja. Oroszországot mindössze két mérföld választja el Alaszkától, így nincs más hely, amely ennél fontosabb szerepet játszana nemzetünk védelmében, energiaellátásának biztonságában és az Északi-sarkvidék feletti vezető szerepében. Az Északi-sarkvidéken és a Csendes-óceánon történtek Alaszkát érintik először, még az ország többi részét megelőzve

– írta a kormányzó a közösségi médiában.

Helyénvaló, hogy a globális jelentőségű megbeszélések itt kerüljenek megrendezésre. Évszázadok óta Alaszka hidat képez a nemzetek között, és ma is a diplomácia, a kereskedelem és a biztonság kapuja marad az egyik legkritikusabb régióban a Földön. A világ figyelni fog, és Alaszka készen áll arra, hogy otthont adjon ennek a történelmi találkozónak

– tette hozzá.

Azonban egyes szakértők szerint az alaszkaiak mosolya nem feltétlenül őszinte a csúcstalálkozó miatt. A két elnök látogatása komoly zavarokat okozhat a turizmusban, ráadásul egy különösen forgalmas időszakban – mutat rá az amerikai Forbes magazin.

A találkozó egyik fő témája az orosz–ukrán háború lezárása lehet. 

Trump elnök elszántan törekszik a háború befejezésére és a gyilkolás megállítására

– fogalmazott sajtótájékoztatóján Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtósa.

Donald Trump amerikai elnök szerint Ukrajnának valószínűleg le kell majd mondania a területe egy részéről a békéért cserébe, azonban a felvetés az ukrán fél részéről heves ellenállást váltott ki. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a területi kérdések az ukrán alkotmányban rögzítettek, és Ukrajna nem fog területet átengedni a megszállóknak, valamint kifogásolta, hogy Oroszország úgy követel területi engedményeket, hogy semmilyen garanciát nem kínál cserébe.

Donald Trump amerikai elnök az orosz hivatali partnerével való találkozó előtt, szerdán Zelenszkijjel is egyeztet.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán, Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

Álhírek!!!

Bayer Zsolt avatarja

Kiderült, hogy Trump elnök Orbán Viktort kérdezte meg, vajon megnyerhetik-e az ukránok a háborút.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.