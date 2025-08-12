Légtérzárat rendeltek el Alaszka felett

Rendkívüli intézkedéseket vezet be az Egyesült Államok Szövetségi Légügyi Hatósága (FAA) Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő közelgő alaszkai találkozója kapcsán – számol be róla az RBC-Ukaine ukrán hírportál.

Alaszka legnagyobb városa körül légtérzárat rendeltek el (Illusztráció, forrás: Pixabay)

Az FAA hivatalos honlapján közzétett úgynevezett VIP Movement Notification értelmében július 15-én, a találkozó napján Anchorage, Alaszka legnagyobb városa felett 48,3 kilométeres körzetben és 5500 méteres magasságig légtérzárat rendeltek el. A korlátozás augusztus 16-ig marad érvényben.

A két nagyhatalom vezetőjének találkozóját Trump elnök jelentette be, amit később a Kreml részéről Jurij Usakov is megerősített. Usakov hangsúlyozta, hogy az USA és Oroszország „közeli szomszédok”, ezért döntöttek úgy, hogy Alaszkában tartják meg a csúcstalálkozót.

A megbeszélés helyszínét nem tartalmazta Trump bejelentése, azonban ma a Fehér Ház megerősítette, hogy annak Anchorage ad majd otthont.

Alaszka kormányzója örömének adott hangot, hogy állama láthatja vendégül a két elnök óriási jelentőségű személyes találkozóját.

Üdvözlöm Donald J. Trump elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök közelgő találkozóját, amelyre itt, a nagyszerű Alaszkában kerül sor. Alaszka a világ legstratégiaibb helyszíne, Észak-Amerika és Ázsia kereszteződésében fekszik, északon az Északi-sark, délen a Csendes-óceán határolja. Oroszországot mindössze két mérföld választja el Alaszkától, így nincs más hely, amely ennél fontosabb szerepet játszana nemzetünk védelmében, energiaellátásának biztonságában és az Északi-sarkvidék feletti vezető szerepében. Az Északi-sarkvidéken és a Csendes-óceánon történtek Alaszkát érintik először, még az ország többi részét megelőzve

– írta a kormányzó a közösségi médiában.

Helyénvaló, hogy a globális jelentőségű megbeszélések itt kerüljenek megrendezésre. Évszázadok óta Alaszka hidat képez a nemzetek között, és ma is a diplomácia, a kereskedelem és a biztonság kapuja marad az egyik legkritikusabb régióban a Földön. A világ figyelni fog, és Alaszka készen áll arra, hogy otthont adjon ennek a történelmi találkozónak

– tette hozzá.