Szentkirályi Alexandra elárulta, mi a Budapesti Digitális Polgári Kör célja

Szentkirályi Alexandra legújabb Facebook-videójában a Budapesti Digitális Polgári Kört mutatta be, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy a főváros jövőjéről közösen gondolkodjanak és cselekedjenek a budapestiek.

Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook)

„Képzeld el Budapestet úgy, ahogy mindig is szeretted volna! Tiszta utcákkal, zöld parkokkal, biztonságos közlekedéssel, nyugodt és barátságos légkörrel” – fogalmazott a frakcióvezető. Mint mondta, a közösségi tér célja, hogy a városról szóló álmokat tervekké, a terveket pedig tettekké alakítsák.

A felület lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők megismerjék egymás ötleteit, hozzáadják saját javaslataikat, majd közösen határozzák meg a következő lépéseket.

Itt nem csak beszélünk, hanem együtt dolgozunk azon, hogy a városunk még jobb hely legyen

– hangsúlyozta Szentkirályi.

A budapesti Fidesz-frakció vezetője mindenkit, aki szereti a fővárost, és hisz abban, hogy lehet még élhetőbb és szerethetőbb, arra biztatott, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez.