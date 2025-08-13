Szentkirályi AlexandraBudapesti Digitális Polgári Körfidesz

Szentkirályi Alexandra elárulta, mi a Budapesti Digitális Polgári Kör célja

Új online közösséget indított Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz-frakció vezetője, amelynek célja, hogy közös ötletek és tettek felhasználásával váljon élhetőbbé a főváros.

2025. 08. 13.
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Szentkirályi Alexandra legújabb Facebook-videójában a Budapesti Digitális Polgári Kört mutatta be, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy a főváros jövőjéről közösen gondolkodjanak és cselekedjenek a budapestiek.

Szentkirályi Alexandra, DPK, bejelentés
Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook)

„Képzeld el Budapestet úgy, ahogy mindig is szeretted volna! Tiszta utcákkal, zöld parkokkal, biztonságos közlekedéssel, nyugodt és barátságos légkörrel” – fogalmazott a frakcióvezető. Mint mondta, a közösségi tér célja, hogy a városról szóló álmokat tervekké, a terveket pedig tettekké alakítsák.

A felület lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők megismerjék egymás ötleteit, hozzáadják saját javaslataikat, majd közösen határozzák meg a következő lépéseket. 

Itt nem csak beszélünk, hanem együtt dolgozunk azon, hogy a városunk még jobb hely legyen

– hangsúlyozta Szentkirályi.

A budapesti Fidesz-frakció vezetője mindenkit, aki szereti a fővárost, és hisz abban, hogy lehet még élhetőbb és szerethetőbb, arra biztatott, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez.

 

