Összetett probléma a hajléktalanság, de a jelenlegi helyzet nem tartható

– Több, demokrata vezetésű amerikai városhoz hasonlóan az USA fővárosán is úrrá lett a hajléktalanság – írta a közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. Hozzátette,

a helyzet annyira tarthatatlanná vált, hogy a város polgármestere helyett az elnök jelentette be: megelégelte az áldatlan állapotokat. Persze a liberális polgármester szerint nincs semmi probléma. Ismerős a hozzáállása Budapestről…

Erre válaszul Trump elnök azt akarja, hogy a hajléktalanokat azonnal költöztessék ki, és a városon kívül adjanak nekik szállást.

Szerintem a hajléktalanság összetettebb probléma annál, hogy az embereket csak úgy összegyűjtsék és »kitelepítsék« őket valahová a várostól messze. Ugyanakkor az sem járható út, hogy hagyjuk a helyzet további romlását, és liberális szokás szerint szemet hunyjunk a probléma felett

– jelentette ki a frakcióvezető.