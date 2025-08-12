Szentkirályi AlexandraUSABudapestTrump

Összetett probléma a hajléktalanság, de a jelenlegi helyzet nem tartható

Donald Trump bejelentette, hogy kiköltözteti a hajléktalanokat Washingtonból.

Magyar Nemzet
2025. 08. 12. 13:39
– Több, demokrata vezetésű amerikai városhoz hasonlóan az USA fővárosán is úrrá lett a hajléktalanság – írta a közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. Hozzátette, 

a helyzet annyira tarthatatlanná vált, hogy a város polgármestere helyett az elnök jelentette be: megelégelte az áldatlan állapotokat. Persze a liberális polgármester szerint nincs semmi probléma. Ismerős a hozzáállása Budapestről…

Erre válaszul Trump elnök azt akarja, hogy a hajléktalanokat azonnal költöztessék ki, és a városon kívül adjanak nekik szállást.

Szerintem a hajléktalanság összetettebb probléma annál, hogy az embereket csak úgy összegyűjtsék és »kitelepítsék« őket valahová a várostól messze. Ugyanakkor az sem járható út, hogy hagyjuk a helyzet további romlását, és liberális szokás szerint szemet hunyjunk a probléma felett

– jelentette ki a frakcióvezető.

Borítókép: 4-es 6-os villamos vonalán uralkodó  állapotok, hajléktalanság, szegénység (Fotó: Kurucz Árpád)

