Rendkívüli

Orbán Viktor megüzente Brüsszelnek, hogy milyen nem lehet Európa

minimálbérnettó bérgarantált bérminimum

Mutatjuk, mennyivel nőhet jövőre a minimálbér

A kormány többéves béremelési terve szerint 2026-ban a minimálbér bruttó 328 600 forintra nő, ami a mostani adó- és járulékszabályokkal számolva nettóban körülbelül 218 000 forint, 2027-re pedig 374 600 forint bruttó a cél. Fontos: a 2026-os összeg még csak megállapodás, hivatalos kormányrendelet év végén várható

Magyar Nemzet
2025. 08. 12. 11:47
NGM minimálbér emelés
Az NGM folyamatos, nyitott párbeszédet folytat a munkáltatói és a munkavállalói érdekképviseletekkel is a minimálbér emelésről / Forrás: Magyar Nemzet
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kormány béremelési programot ismertető hivatalos oldalán szerepel, hogy a minimálbér 2026-ban 13 százalékkal, bruttó 328 600 forintra emelkedik. 2027-re pedig 374 600 forintot céloznak. 

minimálbér
A tervek szerint jövőre 13 százalékkal emelkedik a minimálbér/Fotó: Konti/Shutterstock

Ezt a többéves VKF-megállapodásról szóló kormányzati közlemények is megerősítik. Fontos különbség, hogy 2026-ra még nem jelent meg külön kormányrendelet. Vagyis jelenleg kormányzati megállapodásban rögzített célértékről beszélünk, amelyet a szokásos rendben – év végéhez közeledve – külön rendelet szokott kihirdetni.

A nettó becslésnél a Világgazdaság a 2025-ben hatályos, hivatalos kulcsokat és szabályokat alkalmazta „általános” esetre (egyedülálló munkavállaló, nincs adó- és járulékkedvezmény). A személyi jövedelemadó mértéke 15 százalék az szja-törvény szerint, a munkavállalót terhelő társadalombiztosítási járulék pedig 18,5 százaléka tbj alapján

Ezekből kiindulva a minimálbér 2026-ban bruttó 328 600 forintértékére a nettó 218 ezer forint adódik. A tényleges kifizetés pár forinttal eltérhet a bérszámfejtési kerekítések miatt, de az irányadó nagyságrend és módszertan ez. Ha a 2026-os adó-, illetve járulékszabályok időközben módosulnának, az természetesen felülírhatja a nettó összeg pontos értékét; a fenti számítás a jelenleg ismert, hatályos keretekre épül.

Számos kedvezmény növelheti a ténylegesen kézhez kapott összeget

A nettó eltérhet az „általános” értéktől a speciális szja-mentességek és családi kedvezmények miatt. 

  • Ilyen például a 25 év alatti fiatalok szja-mentessége, 
  • a többgyermekes anyák kedvezményei, 
  • illetve a kormány által 2026-tól bővítendő anyai adómentességi kör (fokozatos kiterjesztés a családi adócsökkentési program részeként). 

Ezeket mindig a hatályos törvényi szövegek alapján kell érvényesíteni, de a lényeg: sok esetben a „minimálbér 2026” nettója magasabb lesz a kedvezmény nélküli bázisnál.

A garantált bérminimum idei összege jogszabályban kihirdetett (348 800 forint bruttó), 2026-ra azonban – a kormány hivatalos tájékoztatása szerint – évről évre születik külön döntés; az idei időpontban még nincs Magyar Közlöny-szintű kihirdetés. Amint megjelenik a 2026-os kormányrendelet, abból lehet pontosan dolgozni, és a nettó számítás is a kihirdetett bruttóra, valamint az akkor hatályos adó- és járulékszabályokra épül majd.

A nettót a jelenleg érvényes 15 százalék szja és 18,5 százalék tb-járulék alapján számoltuk ki, így „általános” esetben körülbelül 218 ezer forint  adódik. A tényleges kézhez kapott összeg ettől pozitív irányban eltérhet szja-mentességek és családi kedvezmények alkalmazásával, illetve csekély mértékben a bérszámfejtési kerekítések következtében. A végleges, jogszabályban kihirdetett 2026-os számokra a szokásos módon – Magyar Közlöny – év vége felé kell figyelni. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekEurópai Unió

Hadijelentés a migrációs frontról

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az illegális migrációt illetően akadnak már biztató jelek Nyugat-Európában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.