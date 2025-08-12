Mutatjuk, mennyivel nőhet jövőre a minimálbér

A kormány béremelési programot ismertető hivatalos oldalán szerepel, hogy a minimálbér 2026-ban 13 százalékkal, bruttó 328 600 forintra emelkedik. 2027-re pedig 374 600 forintot céloznak.

A tervek szerint jövőre 13 százalékkal emelkedik a minimálbér/Fotó: Konti/Shutterstock

Ezt a többéves VKF-megállapodásról szóló kormányzati közlemények is megerősítik. Fontos különbség, hogy 2026-ra még nem jelent meg külön kormányrendelet. Vagyis jelenleg kormányzati megállapodásban rögzített célértékről beszélünk, amelyet a szokásos rendben – év végéhez közeledve – külön rendelet szokott kihirdetni.

A nettó becslésnél a Világgazdaság a 2025-ben hatályos, hivatalos kulcsokat és szabályokat alkalmazta „általános” esetre (egyedülálló munkavállaló, nincs adó- és járulékkedvezmény). A személyi jövedelemadó mértéke 15 százalék az szja-törvény szerint, a munkavállalót terhelő társadalombiztosítási járulék pedig 18,5 százaléka tbj alapján

Ezekből kiindulva a minimálbér 2026-ban bruttó 328 600 forintértékére a nettó 218 ezer forint adódik. A tényleges kifizetés pár forinttal eltérhet a bérszámfejtési kerekítések miatt, de az irányadó nagyságrend és módszertan ez. Ha a 2026-os adó-, illetve járulékszabályok időközben módosulnának, az természetesen felülírhatja a nettó összeg pontos értékét; a fenti számítás a jelenleg ismert, hatályos keretekre épül.

Számos kedvezmény növelheti a ténylegesen kézhez kapott összeget

A nettó eltérhet az „általános” értéktől a speciális szja-mentességek és családi kedvezmények miatt.

Ilyen például a 25 év alatti fiatalok szja-mentessége,

a többgyermekes anyák kedvezményei,

illetve a kormány által 2026-tól bővítendő anyai adómentességi kör (fokozatos kiterjesztés a családi adócsökkentési program részeként).

Ezeket mindig a hatályos törvényi szövegek alapján kell érvényesíteni, de a lényeg: sok esetben a „minimálbér 2026” nettója magasabb lesz a kedvezmény nélküli bázisnál.

A garantált bérminimum idei összege jogszabályban kihirdetett (348 800 forint bruttó), 2026-ra azonban – a kormány hivatalos tájékoztatása szerint – évről évre születik külön döntés; az idei időpontban még nincs Magyar Közlöny-szintű kihirdetés. Amint megjelenik a 2026-os kormányrendelet, abból lehet pontosan dolgozni, és a nettó számítás is a kihirdetett bruttóra, valamint az akkor hatályos adó- és járulékszabályokra épül majd.