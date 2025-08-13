Gulyás Gergellyel folytatódik az álhírvadászat a Harcosok Órájában + videó

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szerda reggeli Harcosok Órájának vendége. Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője vendégével szokás szerint a baloldali álhírekről rántja le a leplet.

Fotó: YouTube/Harcosok Órája

A műsor a korábbiakhoz hasonlóan reggel 7 óra 30 perckor kezdődik majd a Harcosok Órája YouTube csatornáján.

Veszélyes az Otthon Start, menekülnek a fiatalok az országból, visszalép a DK – álhírvadászat Gulyás Gergellyel.

– árulta el sejtelmesen a szerdai adás témáit Németh Balázs a közösségi oldalán.

A műsorban elhangzottakról a Magyar Nemzet is folyamatosan beszámol, kövesse nálunk az eseményeket 7 óra 30 perctől.