Gulyás Gergellyel folytatódik az álhírvadászat a Harcosok Órájában + videó

Veszélyes az Otthon start, menekülnek a fiatalok az országból, visszalép a DK – vagy mindez csak a baloldal állítása? A Harcosok órája lerántja a leplet.

Erős Hunor
2025. 08. 13. 7:09
Forrás: Facebook/Gulyás Gergely
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szerda reggeli Harcosok Órájának vendége. Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője vendégével szokás szerint a baloldali álhírekről rántja le a leplet.

harcosok órája
Fotó: YouTube/Harcosok Órája

A műsor a korábbiakhoz hasonlóan reggel 7 óra 30 perckor kezdődik majd a Harcosok Órája YouTube csatornáján.

Veszélyes az Otthon Start, menekülnek a fiatalok az országból, visszalép a DK – álhírvadászat Gulyás Gergellyel.

– árulta el sejtelmesen a szerdai adás témáit Németh Balázs a közösségi oldalán.

A műsorban elhangzottakról a Magyar Nemzet is folyamatosan beszámol, kövesse nálunk az eseményeket 7 óra 30 perctől.

Borítókép: Gulyás Gergely (Fotó: Facebook/Gulyás Gergely)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Faggyas Sándor
idezojelekszárszói szellem

Szárszónak sosincs vége

Faggyas Sándor avatarja

A tettekre serkentő hit erősítése örök kihívás és küldetés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

