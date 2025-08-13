OroszországUkrajnaSomkuti Bálintháborúorosz-ukrán háborúkövetkezmény

„A végén nem marad az országból semmi” – Ukrajna a háború kritikus pontján

Somkuti Bálint szerint Ukrajnában eljött az a pont, amikor fel kell tenni a kérdést: meddig érdemes folytatni a háborút. A biztonságpolitikai szakértő úgy látja, hogy a katonai ellenállás céljai egyre távolabb kerülnek, miközben az ország gazdasága, demográfiája és jövője súlyos károkat szenved.

Magyar Nemzet
2025. 08. 13.
Újonnan bevonult katonák egy ukrajnai napraforgómezőn tartott kiképzőgyakorlat közben
Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő szerint a kérdésre, hogy miként jutott oda Ukrajna, hogy a háború alatt gazdaságilag ennyire meggyengült, így válaszolt: „Nemcsak arról van szó, hogy ki tartja el Ukrajnát, hanem fel kell tenni a kérdést: egy háborút meddig érdemes folytatni? Ha egy háború zajlik, és az idő előrehaladtával elhúzódik, miközben a kitűzött célok egyre távolabb kerülnek, akkor erről érdemes beszélni.”

Ukrajna
Ukrajna – A zaporizzsjai központi buszpályaudvart légicsapás érte 2025. augusztus 10-én

Somkuti szerint a történelem is azt mutatja, hogy a katonai küzdelmet csak addig érdemes folytatni, amíg a cél elérhető közelségben van.

A szakértő úgy véli, Ukrajnában is el kell gondolkodni azon, hol van az a pont, amikor a harc már többet árt az államnak, mint amennyit használ. 

Utólag már egyértelműen kijelenthető, hogy Zelenszkijnek el kellett volna fogadnia az első ajánlatot, amit 2022 márciusában Isztambulban kapott, mert az a pusztítás, ami Ukrajnát érte, nagyon hosszú távon lesz csak helyrehozható

– hangsúlyozta.

A háború gazdasági és demográfiai következményeiről szólva Somkuti kitért a több százezer halottra, a súlyos sebesültekre, az elmenekült, valószínűleg soha vissza nem térő emberekre, valamint a lerombolt iparra, erőművekre és vasútvonalakra.

Az ukrán kényszersorozásról szólva elmondta: „Egy utcai kényszersorozás alkalmával tömeges lakossági ellenállás indult meg a sorozást végző katonai alkalmazottak ellen, aminek felvételein is látszik, hogy az ukrán lakosság ellenállása fokozódik a háború folytatásával szemben. Egy felmérés is bizonyítja, hogy az ukrán lakosság többsége, akár területi veszteségek árán is, befejezné a háborút.”

Somkuti Bálint szerint az ország kiürülése súlyosan nehezíti a hosszú távú talpra állást. Több millió ember szétszóródott Európában, hazatérésük kétséges, és egy olyan rendezés valószínű, amely inkább az orosz érdekeknek kedvez.

„Ukrajna hosszú távú jövője egyértelműen sérül. Nem várható, hogy a nyugati befektetők könnyen visszatérjenek” – fogalmazott.

A béke kilátásairól így vélekedett: „Minél hamarabb ér véget a háború, annál jobb. Minél kevesebb ember hal meg, minél kevesebb szenvedéssel, annál jobb mindenkinek, de erre nagyon kicsi az esély. Az oroszok nyerésre állnak, úgyhogy nagyon kevés kompromisszumot fognak kötni, mert nincs semmi, ami motiválná őket.”

A biztonságpolitikai szakértő hozzátette: 

Úgy gondolom, hogy az alaszkai találkozónak egyetlen reálisan elvárható eredménye az lehet, hogy lesz egy következő forduló, amelyet orosz területen tartanak meg. A másik lehetséges kimenetel pedig az, hogy olyan ajánlat születik, amelyben például tűzszünetet, a hátország védelmét, vagy Ukrajnának és Oroszországnak egyaránt kedvező fordulatot hozó feltételeket határoznak meg.

„Tartok tőle, hogy ez nem fog megvalósulni, mert vannak olyan szereplők, akik mindent megtesznek azért, hogy Oroszország semmilyen szempontból ne szerezhessen előnyt a háborúban. Ez érthető, ugyanakkor így a háború tovább folytatódik” – zárta elemzését.

Borítókép: Újonnan bevonult katonák egy ukrajnai napraforgómezőn tartott kiképzőgyakorlat közben (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

