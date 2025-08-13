Ezer sebből vérzik az Európa-liga címvédője a BL legjobbja elleni finálé előtt

Gianluigi Donnarummának sosem volt még olyan sikeres klubidénye, mint a legutóbbi: a PSG játékosaként a hazai dupla mellett a franciák a BL-ben is révbe értek az idén, sőt a klubvilágbajnokságon is egészen a döntőig meneteltek, ahol végül a Chelsea-vel szemben alulmaradtak. A Bajnokok Ligája megnyerésével lehetőséget kaptak egy újabb trófea megszerzésére, az Európai Szuperkupa is az övék lehet, amennyiben legyőzik az El-győztes Tottenham Hotspurt a ma 21 órakor kezdődő döntőben.

A BL-győzelem után a PSG újabb tróefát nyerne. Fotó: SELCUK ACAR /ANADOLU

Telhetetlen Donnarumma

A csapat egyik legfontosabb láncszeme azonban nem lesz ott a társaival Udinében. Luis Enrique vezetőedző a hírek szerint azért hagyta ki Donnarummát, mert még a nyáron távozhat a játékos. Úgy tudni, nagyon megromlott Donnarumma kapcsolata a franciákkal. Korábban arról lehetett hallani, hogy a játékos visszatérhet Olaszországba, de nem az AC Milanhoz, hanem annak egyik riválisához. Ebből azonban várhatóan semmi sem lesz, mert a talján klubok nem tudnának akkora fizetést adni, ami megfelelne a rutinos hálóőr igényeinek.

Francia sajtóértesülések szerint a Chelsea és a Manchester United érdeklődnek iránta.

Mindkét angol klubnak szüksége lenne egy megbízható hálóőrre.

Gianluigi Donnarumma a tavalyi BL-győzelemből jócskán kivette a részét a PSG csapatában. Fotó: FRANCK FIFE / POOL

A 26 éves futballista 2021-ben csatlakozott a PSG-hez, és a váltásnak nagy visszhangja lett. Az AC Milan szurkolóit felbőszítette, hogy saját nevelésű játékosuk ingyen hagyta ott őket egy olyan klubért, ahol szerintük csak meg akarta tömni a zsebeit. A Paris Saint-Germain ezt akarja elkerülni.

Sérüléshullám a Tottenhamnél

A francia bajnokság a hétvégén kezdődik, de a címvédő a nyáron nemcsak tesztmérkőzésekkel készült az új idényre, hanem részt vett az Egyesült Államokban rendezett klubvilágbajnokságon. Csoportjából az első helyen került a kieséses szakaszba, majd a döntőig vezető úton az Inter Miami (4-0), a Bayern München (2-0) és a Real Madrid (4-0) ellen sem kapott gólt. A fináléban aztán 3-0-s vereséget szenvedett a Chelsea-től.

A Tottenham Hotspur még sosem játszott Európai Szuperkupát. A kétszeres angol bajnok májusban a Manchester United ellen nyerte meg az Európa-ligát, amelyet elődjével, az UEFA-kupa kétszeri megnyerésével (1972, 1984) összességében harmadszor hódított el.