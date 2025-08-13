Tottenham Hotspur FCParis Saint-GermianLuis EnriqueGianluigi DonnarummaEurópai Szuperkupa

Ezer sebből vérzik az Európa-liga címvédője a BL legjobbja elleni finálé előtt

A Paris Saint-Germain és az Európa-liga-győztes Tottenham Hotspur is először nyerheti meg a szerdán Udinében a 21.00-tól rendezendő labdarúgó Európai Szuperkupát. A tizenháromszoros francia bajnokcsapat 1996-ban Kupagyőztesek Európa-kupája-győztesként (KEK) már játszott a trófeáért, de az akkor még oda-visszavágós rendszerben kétszer is kikapott az olasz Juventustól. Most a májusi, története első BL-sikerének köszönhetően lesz érdekelt Luis Enrique vezetőedző együttese, akinek a csapatából az egyik legmeghatározóbb játékos hiányozik majd

Magyar Nemzet
2025. 08. 13. 5:27
Fotó: RADDAD JEBARAH Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gianluigi Donnarummának sosem volt még olyan sikeres klubidénye, mint a legutóbbi: a PSG játékosaként a hazai dupla mellett a franciák a BL-ben is révbe értek az idén, sőt a klubvilágbajnokságon is egészen a döntőig meneteltek, ahol végül a Chelsea-vel szemben alulmaradtak. A Bajnokok Ligája megnyerésével lehetőséget kaptak egy újabb trófea megszerzésére, az Európai Szuperkupa is az övék lehet, amennyiben legyőzik az El-győztes Tottenham Hotspurt a ma 21 órakor kezdődő döntőben.

A BL-győzelem után a PSG újabb tróefát nyerne.
A BL-győzelem után a PSG újabb tróefát nyerne. Fotó: SELCUK ACAR /ANADOLU

Telhetetlen Donnarumma

A csapat egyik legfontosabb láncszeme azonban nem lesz ott a társaival Udinében. Luis Enrique vezetőedző a hírek szerint azért hagyta ki Donnarummát, mert még a nyáron távozhat a játékos. Úgy tudni, nagyon megromlott Donnarumma kapcsolata a franciákkal. Korábban arról lehetett hallani, hogy a játékos visszatérhet Olaszországba, de nem az AC Milanhoz, hanem annak egyik riválisához. Ebből azonban várhatóan semmi sem lesz, mert a talján klubok nem tudnának akkora fizetést adni, ami megfelelne a rutinos hálóőr igényeinek. 

Francia sajtóértesülések szerint a Chelsea és a Manchester United érdeklődnek iránta.

 Mindkét angol klubnak szüksége lenne egy megbízható hálóőrre. 

Gianluigi Donnarumma a tavalyi BL-győzelemből jócskán kivette a részét a PSG csapatában.
Gianluigi Donnarumma a tavalyi BL-győzelemből jócskán kivette a részét a PSG csapatában. Fotó: FRANCK FIFE / POOL

A 26 éves futballista 2021-ben csatlakozott a PSG-hez, és a váltásnak nagy visszhangja lett. Az AC Milan szurkolóit felbőszítette, hogy saját nevelésű játékosuk ingyen hagyta ott őket egy olyan klubért, ahol szerintük csak meg akarta tömni a zsebeit. A Paris Saint-Germain ezt akarja elkerülni.

Sérüléshullám a Tottenhamnél

A francia bajnokság a hétvégén kezdődik, de a címvédő a nyáron nemcsak tesztmérkőzésekkel készült az új idényre, hanem részt vett az Egyesült Államokban rendezett klubvilágbajnokságon. Csoportjából az első helyen került a kieséses szakaszba, majd a döntőig vezető úton az Inter Miami (4-0), a Bayern München (2-0) és a Real Madrid (4-0) ellen sem kapott gólt. A fináléban aztán 3-0-s vereséget szenvedett a Chelsea-től.

A Tottenham Hotspur még sosem játszott Európai Szuperkupát. A kétszeres angol bajnok májusban a Manchester United ellen nyerte meg az Európa-ligát, amelyet elődjével, az UEFA-kupa kétszeri megnyerésével (1972, 1984) összességében harmadszor hódított el. 

A Tottenham csapata nyerte a tavalyi Európa-liga kiírást.
A Tottenham csapata nyerte a tavalyi Európa-liga kiírást. Fotó: RADDAD JEBARAH / NurPhoto

A Premier League-idény szintén a hétvégén kezdődik, amely előtt Thomas Frank vezetőedző számára a rengeteg sérült pótlása jelenthet nehézséget. Az előzetes hírek szerint ugyanis a skót Matthew Craig, a román Radu Dragusin, a spanyol Bryan Gil, a svéd Dejan Kulusevski, az angol James Maddison, az izraeli Manor Solomon és a japán Takai Kota sem léphet pályára. 

Francia–angol párharcot még egyszer sem rendeztek az Európai Szuperkupában.

 amelyet angol csapat legutóbb két évvel korábban nyert meg a Manchester City révén, francia együttes azonban még sosem.

Európai Szuperkupa

Paris Saint-Germain–Tottenham Hotspur 21:00





 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekszárszói szellem

Szárszónak sosincs vége

Faggyas Sándor avatarja

A tettekre serkentő hit erősítése örök kihívás és küldetés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.