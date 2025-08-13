pedagóguspályaéletpályamodellbéremelés

Több ezer pedagógus kap egymillió feletti bért a tankerületekben

A béremelések nyomán egyre több fiatal választja a pedagóguspályát, az új életpályamodell és a történelmi léptékű béremelés pedig nagyobb megbecsülést kínál a tanári hivatásban.

Munkatársunktól
2025. 08. 13. 8:28
Fotó: Polyák Attila
Már több mint 4600 tanár bére haladja meg az egymillió forintot a tankerületi iskolákban – közölte a kormány, hozzátéve: a béremelések nyomán egyre több fiatal választja a pedagóguspályát, az új életpályamodell és a történelmi léptékű béremelés pedig nagyobb megbecsülést kínál a tanári hivatásban.

(Forrás:Pexels.com)

 

Biztos megélhetést nyújt a pedagógus pálya

Mint arról beszámoltunk, a tavalyi 32,2 százalékos, valamint az idén januári 21,2 százalékos béremelés után további két alkalommal emelkedik a pedagógusok bére, a teljesítményértékelés alapján szeptember 1-jétől, 2026. január 1-jétől pedig a következő évi béremelés során. Az újabb béremelések első üteme elsősorban a kiemelkedően teljesítőket, a második üteme a 140 ezer köznevelésben dolgozó pedagógust, valamint a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti.

A tanárok átlagbére az idén eléri a bruttó 850 ezer forintot.

A kormány idén januárban már biztosított egy átlagosan 21,2 százalékos béremelést a pedagógusoknak, így a pedagógus-átlagbér elérte a diplomás átlagbér 80 százalékát. A kormány vállalásának megfelelően ezt követően is folytatódik a tanárok béremelése.

Az iskolákban június 30-ig, az óvodákban augusztus 15-ig értékelnek az igazgatók, óvodavezetők.

Az igazgatók a teljesítményértékelés alapján az átlagos teljesítményt nyújtóknak legfeljebb havi húszezer forint, a kiemelkedően teljesítő pedagógusoknak havi húszezer és hatvanezer forint közötti összeget adhatnak.

A 2026-os tanárbéremelés mértéke a diplomás átlagbér emelkedésének mértékével lesz azonos. Ennek pontos arányát, illetve összegét az év végén, a bérek éves alakulását figyelembe véve lehet megállapítani.

A teljesítményértékelés alapján biztosítandó összeget teljes mértékben a magyar költségvetés fedezi. A teljes, 2031-ig terjedő tanárbéremelés nagyságrendje 6000 milliárd forint, amelynek 88 százalékát a nemzeti költségvetés biztosítja.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Polyák Attila)

