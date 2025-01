Robbie Keane elmondta, mi az, amin még dolgozni kell a Ferencváros játékán

Frankfurtban Varga Ádám szállt be csereként Dibusz helyére, valószínűleg csütörtökön már ő kezdhet (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Keane nem gondol a döntetlenre, az ellenfél támadóit dicsérte

Az Üllői úti debütálása kapcsán a szakember köszönetet mondott a drukkereknek.

– Szeretnék köszönetet mondani azoknak a szurkolóknak, akik a múlt héten elkísérték a csapatot, fantasztikus hangulatot teremtettek. Nagyon várom a csütörtöki mérkőzést is, bízom abban, hogy itthon is hasonló lesz az atmoszféra. Szeretnénk megörvendeztetni a szurkolókat – felelte újságírói kérdésre válaszolva Keane, aki a továbbjutási esélyekről is elmondta véleményét. – Csakis a győzelem lehet elég számunkra, sosem gondolok arra, hogy akár a döntetlen is elegendő lehet. Tudjuk, hogy az ellenfél jó szériában van, de szeretnénk csütörtökön igazán gyönyörködtető focival megörvendeztetni a szurkolóinkat.

A tréner szerint a Ferencvárosnak a befejezések terén kell még fejlődnie.

– Kielemeztük az előző mérkőzést, sokat videózunk, mind a jobb, mind a bal oldalon találtunk olyan helyzeteket, amelyeknél az utolsó passz, a kulcsfontosságú átadás hiányzott. Ezen kell még dolgoznunk

– folytatta Robbie Keane. – Habár egyelőre csak egy tétmérkőzés van a hátunk mögött az új felállásban, sokat dolgoztunk ennek tökéletesítésén az elmúlt héten. Egy hete is topcsapat ellen játszottunk, csütörtökön is így lesz. Tisztában vagyunk az ellenfél erősségeivel és gyengeségeivel is, ezeket szeretnénk kihasználni. Tudjuk, hogy az Alkmaar nagyon kemény támadókkal rendelkezik, akik képesek megbontatni a riválisok védelmét.

A vezetőedző mellett a Fradi hátvédje, Stefan Gartenmann nyilatkozott még. Mint elmondta, a csapat részéről nagy várakozás előzi meg a találkozót.

– Minden labdarúgó ilyen mérkőzéseken szeretne pályára lépni, mindannyian szeretünk telt ház előtt játszani. A csapat hangulata jó, elég időnk volt felkészülni – mondta el a dán labdarúgó.

Az Alkmaar már továbbjutott, de mégsem mindegy neki az eredmény

Vegyük át még egyszer, milyen eredmény kell csütörtökön a Fraditól! A magyar bajnokcsapat számára egy győzelem biztos, egy döntetlen pedig valószínűleg továbbjutást jelentene. A meccs előtt kilencpontos FTC jelenlegi helyzetén már nem tud javítani, azaz ha továbbjut, nem egyenesen a nyolcaddöntőbe kerül, a legjobb 16 közé jutásért mindenképpen játszania kellene majd, ha viszont elveszíti az Alkmaar elleni meccsét, akkor kizárólag attól függ a továbblépése, hogy közvetlen riválisai milyen eredményeket érnek el a zárókörben. Az ellenfél, a holland liga hétvégi fordulójában vereséget szenvedő az AZ Alkmaar már bebiztosította továbblépését az El-ben, ennek ellenére számára sem tét nélküli a budapesti találkozó, mivel a rájátszás első körének sorsolásánál egyáltalán nem mindegy, hogy egy csapat a 9–10., vagy a 23–24. hely között végez-e.