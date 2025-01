Bajban a Fradi, már kettővel vezet a Frankfurt

A Ferencváros csütörtök este kilenckor a Bundesliga egyik élcsapata, az Eintracht Frankfurt ellen lépett pályára. A Fradinak évek óta nem volt ilyen kemény évkezdete, hiszen az Európa-liga reformja előtt ekkorra már befejeződtek a csoportküzdelmek, és

a zöld-fehérek januárban ilyenkor vagy edzőtáboroztak még, vagy éppen bepótolták a nemzetközi kupakötelezettségük miatt elmaradt bajnoki meccset.

Ráadásul a Ferencváros – azon túl, hogy edzőt cserélt az év elején – idén még nem játszott tétmérkőzést. A spanyolországi edzőtáborban ugyan vívott két meccset, ám a német másodosztályú Münster elleni 0-0-t a lengyel Piast Gliwice elleni 1-0-s vereség követte.

A szurkolókon nem fog múlni a Fradi bravúrja Frankfurtban Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

Ezekben nem az az igazán ijesztő, hogy a kemény edzőtáborban még kissé csikorgott a gépezet, hanem az, hogy a Fradi gólt sem tudott lőni a csütörtöki ellenfelénél jóval gyengébb csapatoknak. A tőle megszokott őszinteséggel nyilvánított véleményt Robie Keane, a Ferencváros vezetőedzője arról, hogy mit remél csapata csütörtöki, Európa-liga-meccsén az Eintracht Frankfurt otthonában. Az ír szakember szerint a Bundesliga jelenlegi dobogósa a találkozó esélyese – a német csapat három győztes bajnokin –, ám stábjával elmondták a játékosoknak a sikerhez vezető ötleteiket, már csak végre kell azokat hajtani.

Robbie Keane komoly eligazítást tartott játékosainak, akikkel közölte, mi lehet a siker titka Fotó: Fradi.hu

Mindenesetre az általa összerakott kezdőcsapat arról árulkodik, a biztonságos védekezés mellett

a négy védő előtt három, labdaszerzésben és tartásban, illetve annak megjátszásában otthonos középpályás kezd

nem mond le a támadásokról sem. A két szélen Kady és Traoré rohamoz, míg középen az Európa-liga alapszakaszának góllövőlistáját vezető Varga Barnabás feladata lesz a frankfurtiak kapujának feltörése. A frankfurtiaknál a találkozót eltiltása miatt a nézőtérről megtekintő

Dino Toppmöller leültette a kispadra Fenyő Noaht,

azaz megvan az esélye annak, hogy a tehetséges fiatal magyar védekező középpályás éppen a Fradi ellen mutatkozhat be az Eintrachtban.

Traoré gyorsaságával bizony zavarban tudta hozni a frankfurti védőket Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

A találkozó egyáltalán nem úgy kezdődött, ahogy azt a hazai szurkolók elképzelték, ugyanis a Fradi nemhogy nem ijedt meg a Frankfurttól, de ha lehetősége volt rá, gyors ellentámadásokat vezetett.

Előbb Varga futott lesre – centiken múlt –, majd Traoré lépett ki a védők között, középre tett labdáját az utolsó pillanatban rúgták el a védők az érkező Kady elől.

Aztán felébredtek a hazaiak, és ha Dibusz nem mutatja be az első bravúrját a 19. percben Theate bombájánál, bizony hátrányba kerülthetet volna a Fradi.

Elvesztette kapitányát a Fradi

Az első félóra végén a szurkolók és a Fradi-kispad együtt kapott a szívéhez, amikor

Dibusz Dénes jelezte, meghúzódott a dereka és nem tudja folytatni a játékot.

Az orvosi stáb megpróbálta orvosolni a problémát, ám a zöld-fehérek csapatkapitánya döntött és lesántikált, a helyét Varga Ádám foglalta el, aki a spanyolországi edzőtáborban a német Münster ellen parádésan védett. Most mindenki azon imádkozott, hogy a másik német gárda, a Frankfurt is pont annyiszor találjon be, mint a münsteriek: nullaszor. Mindenesetre Varga Ádám első megmozdulásai jót ígértek, ugyanis szépen védte Kristensen és Knauff lövését.

Traoré és Abu Fani összjátéka többször is zavart okozott a frankfurtiak kapuja előtt Fotó: AFP / dpa Picture-Alliance via AFP

A hazaiak rohamoztak tovább, ám az utolsó pillanatokban mindig közbeavatkozott egy Fradi védő lába vagy feje. A zöld-fehérek az ötperces hosszabbításban Traoré és Abu Fani remek összjátékainak köszönhetően többször is meglódultak, ám vagy Trapp védett, vagy a védők ezen az oldalon is hibátlanul végezték a feladatukat. Egy biztos, a Fradi hősies játékkal tartja a döntetlent.

Bravúr után bombagól

A második félidő Frankfurt-rohamokkal indult, és ezúttal sajnos már nem tudta kivédekezni kapott gól nélkül a Fradi. Igaz, Varga Ádám előbb védett egy ziccert jó kimozdulással, m hiába szerezte meg a labdát, nem tudott felszabadítani a Ferencváros.

Abu Fani ugyanis labdát vesztett a 16-os előtt, Uzun néhány lépés után 17 méterről elvállalta, és védhetetlen gólt lőtt a jobb felsőbe.

Megzavarodott a Ferencváros védelme, és az 55. percben csak annak köszönhette azt, hogy maradt az egygólos hátránya, hogy Ekitiké nem találta el a labdát centikre a zöld-fehérek kapujától. Sajnos 3 perc múlva eltalálta a csatár a labdát, amivel már kétgólosra növelte előnyét a Frankfurt.

A kezdőcsapatok

Európa-liga, alapszakasz 7. forduló

Eintracht Frankfurt-Ferencváros 2-0 (0-0)

Majna-Frankfurt, Deutsche Bank Park, jv.: Enea Jorgji (albán)

Eintracht Frankfurt: Trapp – R. Kristensen, Koch, Tuta, Theate – Knauff, Szkiri, H. Larsson, Uzun – Götze, Ekitiké. Vezetőedző: Dino Toppmöller

FTC: Dibusz (Varga Ádám, 33.) – Makreckis, I. Cissé, Gartenmann, Raul Gustavo – Maiga, Abu Fani, Ben Romdan – A. Traoré, Varga B., Kady (Civic, 46.). Vezetőedző: Robbie Keane

Gól: Uzun (48.), Ekitiké (58.)