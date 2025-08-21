Új holdra bukkantak a csillagászok, de nem mutatja meg magát egykönnyen

Az egyelőre S/2025 U1 jelű égitesttel 29-re emelkedett naprendszerünk hetedik bolygójának holdjainak száma.

A hold tíz, egyenként 40 perces hosszú expozíciós sorozatban vált láthatóvá a Webb teleszkóp infravörös kamerájával (NIRCam). Az így nyert adatokat egy kutatócsoport értékelte ki a Southwest Research Institute (SwRI) intézetben, az amerikai Colorado államban. A Maryame El Moutamid vezette szakértői csapat az égitest átmérőjét nagyjából tíz kilométerre becsüli.

Ez egy kis hold, de jelentős felfedezés

közölte El Moutamid és hozzáfűzte, még a Voyager 2 sem látta meg, amikor közel 40 évvel ezelőtt elrepült mellette.