Új holdra bukkantak a csillagászok, de nem mutatja meg magát egykönnyen

Az Uránusz körül keringő új holdat találtak a csillagászok a James Webb űrteleszkóp segítségével – közölte a NASA amerikai űrkutatási hivatal.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 21. 18:20
illusztráció Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az egyelőre S/2025 U1 jelű égitesttel 29-re emelkedett naprendszerünk hetedik bolygójának holdjainak száma.

A hold tíz, egyenként 40 perces hosszú expozíciós sorozatban vált láthatóvá a Webb teleszkóp infravörös kamerájával (NIRCam). Az így nyert adatokat egy kutatócsoport értékelte ki a Southwest Research Institute (SwRI) intézetben, az amerikai Colorado államban. A Maryame El Moutamid vezette szakértői csapat az égitest átmérőjét nagyjából tíz kilométerre becsüli. 

Ez egy kis hold, de jelentős felfedezés

közölte El Moutamid és hozzáfűzte, még a Voyager 2 sem látta meg, amikor közel 40 évvel ezelőtt elrepült mellette.

Az S/2025 U1 kisebb és alacsonyabb a fényvisszaverő képessége az eddig ismert Uránusz-holdaknál, s feltételezhetően ezért maradhatott észrevétlen az 1977-ben indított Voyager 2 űrszonda és más teleszkópok előtt.

Az 51 ezer kilométer átmérőjű Uránusz a naprendszer harmadik legnagyobb bolygója. Újonnan felfedezett holdja csaknem teljesen kör alakú pályán kering körülötte, nagyjából 56 ezer kilométerre az óriásbolygó központjától az Ophelia és a Bianca holdak pályái között.

Egyetlen más bolygónak sincs annyi kis holdja, mint az Uránusznak, a gyűrűkkel való kölcsönhatásuk pedig ezek kaotikus eredetére utal 

– mondta Matthew Tiscareno, a kutatócsapat egy további tagja.

Az Uránusz holdjait William Shakespeare és Alexander Pope angol költők műveinek szereplői után nevezeték el. S/2025 U1 hivatalos nevéről a Nemzetközi Csillagászati Unió fog majd a későbbiekben dönteni.
 

 

 

Bayer Zsolt
idezojelekbálnavadász

Nahát! Micsoda meglepetés!

Bayer Zsolt avatarja

Nyilván egy milánói katolikus iskola fehér tanulója a tettes, vagy egy izlandi bálnavadász. Erre tessék!

