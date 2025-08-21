Gigászi vasútfejlesztések jönnek, meghosszabbítják a fonodó villamost, új pesti híd épül – a következő tíz év állami beruházásait mutatjuk be

Egy héte került ki a kormány honlapjára egy 70 oldalas dokumentum, amelyben a 2035. december 31-ig szóló állami beruházási keretprogramon belüli ágazati beruházási terveket sorakoztatják fel. Az 1. melléklet az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény szerinti ágazati beruházási tervek és a 2035. december 31. napjáig szóló állami beruházási keretprogram elfogadásáról szóló kormányhatározathoz című dokumentumot az Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett, a Magyar Közlönyben megjelent rendelethez csatolták.

Korábban már összegeztük, milyen projektek szerepelnek a listán, a keretösszegeket és a projektek határidejét feltüntetve, természetesen a teljesség igénye nélkül.

A Világgazdaság most a vasúti infrastruktúrára vonatkozó részeket vette górcső alá, mivel a sok száz elemből álló listát vizsgálva az látható, hogy a legfontosabb fejlesztési célok elsősorban a vasúttal és a közúthálózattal kapcsolatosak.

A fő számok:

A vasúti infrastruktúra felújítása, korszerűsítése, fejlesztése címszó alatt 1002, majd 1404 milliárd forintot költenek, az előbbi 2030-ig, az utóbbi pedig a 2031–2035 közötti időszakban valósul meg. A vasútinál némileg alacsonyabb összeget szán a dokumentum az úthálózat fenntartásával kapcsolatos általános feladatokra, mely az országos közúthálózaton a közhasznú üzemeltetési és karbantartási tevékenység és az országos közúthálózathoz kapcsolódó egyes szolgáltatások ellátása címszó alatt mind 2030-ig, mind 2031–35 között 1000-1000 milliárd forintot irányozott elő.

Teljesen megújul a magyar vasút

Lázár János építési és közlekedési miniszter tavaly augusztusban jelentette be, hogy a kormány nem halogatja tovább a a hazai vasúti infrastruktúra fejlesztését, ezért a magyar állam képviseletében egymilliárd eurós hitelkérelemmel fordult az Európai Beruházási Bankhoz (EBB). Ez azonban nem a teljes összeg, a hitel ugyanis újabb egymilliárd euróval egészül ki az állam részéről, így összesen mintegy 880 milliárd forintot meghaladó mértékben kezdenek vasútpálya-építési programba. Az nem derül ki pontosan, hogy a dokumentumban az Építési és Közlekedési Minisztérium égisze alatt felsorakoztatott vasúti fejlesztéseknél milyen mértékben kalkulálnak az EBB-től igényelt hitellel, a keretösszeget az alapján szabták-e meg, de azt már tudjuk, hogy a bank pozitívan bírálta el a kormány tavaly szeptemberben benyújtott hitelérelmét,

így a tagállami delegáltakból és az Európai Bizottság képviselőjéből álló tulajdonosi testület végső döntése után ősszel indíthatják is az utalást, ami jelentős pluszforrást jelent.

A fejlesztésekre óriási szükség van. Magyarországon körülbelül 6500 kilométer vasútvonal van használatban, amelyből 1200 kilométernyit felújítottak ugyan az elmúlt 15 évben, azonban 50 százalékuk még mindig sebességkorlátozott a pályák állapota miatt. A minisztérium számításai szerint csak a szinten tartáshoz évente 90 kilométernyit kellene átépíteni, ráadásul a pályák állapota mellett egyes pályaudvarok is elavultak, elengedhetetlen a modernizáció.