Miközben Letitia James New York-i főügyész az elmúlt években Donald Trump egyik legkitartóbb politikai ellenfeleként lépett fel, kampányát jelentős összegekkel segítette Soros György és családja. A New York Post beszámolója szerint Soros György és hozzátartozói 2019 óta több mint 71 ezer dollárt juttattak James kampánykasszájába, ebből kiemelkedő tétel a jövő évi újraválasztást támogató mintegy 31 ezer dollár.

Sebők Barbara
2025. 12. 30. 6:02
Soros György újra beszállt: Trump egyik fő politikai ellenfelét finanszírozza Forrás: AFP
A lap a választási bizottság hivatalos adataira hivatkozva azt írta: Soros György 2024 júliusában 18 ezer dollárral támogatta a főügyészt, míg Jennifer Sorosnak a neve mellett májusban további 13 ezer dolláros befizetés szerepel. Ezeken felül a milliárdos és családtagjai 2019-ig visszamenőleg még mintegy 40 ezer dollárt adtak James korábbi kampányaihoz – írja a BreitBart.

Soros György 2024 júliusában 18 ezer dollárral támogatta a főügyészt (Fotó: AFP)
Soros György 2024 júliusában 18 ezer dollárral támogatta a főügyészt (Fotó: AFP)

Soros György régóta finanszíroz baloldali szervezeteket

A New York Post szerint a felsorolt összegek csupán a közvetlen támogatásokat mutatják, és nem tartalmazzák azokat a közvetett forrásokat, amelyek Soros György által finanszírozott baloldali szervezeteken keresztül jutnak el a főügyész politikai környezetéhez. A lap külön kiemelte a Munkáspárt szerepét, amely hosszú ideje szoros kapcsolatban áll Jamesszel.

A beszámoló szerint Soros György Nyílt Társadalom Alapítványai 2016 óta mintegy 23,7 millió dollárt juttattak a WFP-hez annak adománygyűjtő szervezetén keresztül. 

Emellett Soros György és családtagjai 2018 óta további 865 ezer dollárral támogatták a párt New York-i szervezetét. Letitia James politikai karrierje is szorosan összefonódott a formációval: 2003-ban ő lett az első, a Munkáspárt által indított jelölt, aki állami szinten választást nyert, amikor New York városi tanácsosává választották. A Soros-támogatások hírére élesen reagált Michael Henry republikánus politikus, aki 2026-ban James kihívójaként indulna a főügyészi posztért. Henry a Postnak úgy fogalmazott: 

Soros György évek óta a radikális baloldal legszélsőségesebb projektjeit finanszírozza, és ezeknek rendre instabilitás és káosz az eredménye. 

Szerinte New York sem kivétel ez alól.

A republikánus jelölt felidézte, hogy korábban hasonló mintát láttak Manhattan kerületi ügyészénél, Alvin Braggnél is, és szerinte nem meglepő, hogy Soros György most határozottan támogatja Letitia James ideológiai és politikai hadjáratait. Henry úgy vélte, ezek az ügyek háttérbe szorítják a New York-iak biztonságát. Hozzátette: 

amikor ugyanaz az adományozói kör finanszírozza a káoszt és az állam legfőbb bűnüldöző szervét, annak következményei egyértelműek.

Letitia James országos ismertségre tett szert azzal, hogy hivatalba lépése óta sorra indította a pereket a Trump-adminisztráció és személyesen Donald Trump ellen. Már 2018-ban megígérte, hogy kivizsgálja Trump ingatlanügyleteit, és ezt később meg is tette. Az egyik legnagyobb horderejű ügyben azt állította, hogy Trump és családja csalást követett el, amikor hitelkérelmeikben eltúlozták vagyonuk értékét.

Az eljárás jelenleg is folyamatban van, ugyanakkor augusztusban egy állami fellebbviteli testület elutasította azt az ítéletet, amely több mint 500 millió dolláros bírság megfizetésére kötelezte volna Trumpot az ügyben.

Közben James maga is a figyelem középpontjába került. A jelentések szerint az Igazságügyi Minisztérium vizsgálta, mert állítólag megtévesztő adatokat adott meg egy virginiai ingatlanára felvett jelzáloghitel-kérelem során. Októberben csalással is megvádolták, ám a bíró elutasította az ügyet arra hivatkozva, hogy az eljárást lefolytató amerikai ügyészt jogellenesen nevezték ki. A minisztérium későbbi próbálkozásai sem vezettek eredményre.

Donald Trump eközben nyíltan bírálta Soros Györgyöt és fiát, Alex Sorost, aki a Nyílt Társadalom Alapítványok vezetését vette át. Az elnök korábban azt is felvetette, hogy a Soros-hálózat tevékenységét a szervezett bűnözés elleni törvények alapján kellene kivizsgálni, és azzal vádolta meg őket, hogy Izrael-ellenes aktivisták és erőszakos bevándorlási tüntetések mögött állnak.

Borítókép: Soros György (Fotó: AFP/Brendan Smialowski)

