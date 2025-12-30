Soros György újra beszállt: Trump egyik fő politikai ellenfelét finanszírozza

A lap a választási bizottság hivatalos adataira hivatkozva azt írta: Soros György 2024 júliusában 18 ezer dollárral támogatta a főügyészt, míg Jennifer Sorosnak a neve mellett májusban további 13 ezer dolláros befizetés szerepel. Ezeken felül a milliárdos és családtagjai 2019-ig visszamenőleg még mintegy 40 ezer dollárt adtak James korábbi kampányaihoz – írja a BreitBart.

Soros György 2024 júliusában 18 ezer dollárral támogatta a főügyészt (Fotó: AFP)

Soros György régóta finanszíroz baloldali szervezeteket

A New York Post szerint a felsorolt összegek csupán a közvetlen támogatásokat mutatják, és nem tartalmazzák azokat a közvetett forrásokat, amelyek Soros György által finanszírozott baloldali szervezeteken keresztül jutnak el a főügyész politikai környezetéhez. A lap külön kiemelte a Munkáspárt szerepét, amely hosszú ideje szoros kapcsolatban áll Jamesszel.

A beszámoló szerint Soros György Nyílt Társadalom Alapítványai 2016 óta mintegy 23,7 millió dollárt juttattak a WFP-hez annak adománygyűjtő szervezetén keresztül.

Emellett Soros György és családtagjai 2018 óta további 865 ezer dollárral támogatták a párt New York-i szervezetét. Letitia James politikai karrierje is szorosan összefonódott a formációval: 2003-ban ő lett az első, a Munkáspárt által indított jelölt, aki állami szinten választást nyert, amikor New York városi tanácsosává választották. A Soros-támogatások hírére élesen reagált Michael Henry republikánus politikus, aki 2026-ban James kihívójaként indulna a főügyészi posztért. Henry a Postnak úgy fogalmazott:

Soros György évek óta a radikális baloldal legszélsőségesebb projektjeit finanszírozza, és ezeknek rendre instabilitás és káosz az eredménye.

Szerinte New York sem kivétel ez alól.