Lebukott Soros, Trump célkeresztjébe kerülhet

A hálózat tagjai között van a BlackOUT Collective is, amely társszerzője egy Hamász-párti útmutatónak, amely dicsőíti az október 7-i támadásokat, és hivatkozik a Ruckus Society kézikönyvére, amely olyan taktikákat népszerűsít, mint a vagyonrombolás és a blokádok

– hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport, amely azt is kiemeli:

Az Open Society Foundations 1 850 000 dollárt nyújtott a Dream Defendersnek és 18 millió dollárt a Movement for Black Livesnek, amely a BlackOut Collective-vel együttműködve készítette el a Hamász-párti útmutatót, a CRC jelentése szerint.

A Daily Caller beszámolója szerint Soros alapítványai 200 000 dollárt adományoztak a Dissentersnek, a feltételezett Hamász-párti útmutató másik társszerzőjének. A Dissenters a Shut It Down for Palestine koalíció támogatójaként szerepel, amely a CRC szerint dicséri az autópályák és hidak lezárását, valamint az izraeli fegyvergyártók megcélzását, és a National War Tax Resistance Coordinating Committee-vel együttműködve támogatja az amerikai védelmi tevékenységekhez kapcsolódó adók illegális elkerülését.

Borítókép: Soros György és Donald Trump (Fotó: AFP)