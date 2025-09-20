Lebukott Soros, Trump célkeresztjébe kerülhet

A Capital Research Center (CRC) jelentése szerint a milliárdos nagyadományozó George Soros több mint 80 millió dollárt juttatott olyan szervezeteknek, amelyek dicsőítették a terroristákat vagy erőszakos tiltakozásokra buzdítottak Amerikában – írta elemzésében a Tűzfalcsoport, amely kiemelte:
A CRC jelentése szerint Soros – Open Society Foundation nevű alapítványán keresztül – több tízmillió dollárt juttatott olyan csoportoknak, amelyek az FBI definíciója szerint belföldi terrorizmusnak minősülő tevékenységeket folytatnak vagy támogatnak. A leleplezés akkor történt, amikor a hatóságok baloldali szervezeteket vizsgálnak a Turning Point USA alapítója, Charlie Kirk szeptember 10-i meggyilkolásával kapcsolatos lehetséges kapcsolatok miatt az Utah Valley Egyetemen.