Trump kemény üzenetet küldött

Amint arról korábban beszámoltunk, az észt hadsereg jelentése szerint pénteken három orosz MiG–31-es vadászgép sértette meg Észtország légterét, transzponder és repülési terv nélkül. Az olasz légierő F–35-ös vadászgépei felszálltak az észtországi Amari bázisról, és rövid időre elfogták a behatoló gépeket. Moszkva tagadta a légtérsértést. Trump figyelmeztető üzenetet küldött a történtekre reagálva.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke (Fotó: AFP/Mandel Ngan)

Tallinn diplomáciai úton tiltakozott, és bekérette az orosz nagykövetet. António Costa, az Európai Tanács elnöke jelezte: a NATO-szövetségesek október 1-jén Koppenhágában vitatják meg, miként reagáljanak az orosz légtérsértésekre.

Trump egyértelműen fogalmazott

Donald Trump amerikai elnök is reagált a történtekre:

Nem szeretem, amikor ilyesmi történik. Nagy baj is lehet belőle

– fogalmazott az Egyesült Államok elnöke, hozzátéve, megvizsgálja a történteket.

When asked if Russian fighter jets entering Estonian airspace pose a threat to NATO, Trump-style response: “I don’t like when that happens. It could cause big trouble. I’ll be briefed on it.”



He'll let us known in two weaks. pic.twitter.com/8BTQy2rgQl — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 20, 2025

A francia elnök is elítélte az észt légtér orosz vadászgépek általi megsértését.

A leghatározottabban elítélem az orosz repülőgépek behatolását az észt légtérbe. Ez egy újabb lépés Oroszország provokációinak és felelőtlen cselekedeteinek sorában. Teljes támogatásomat fejezem ki az észt hatóságoknak. Biztonsági intézkedéseket fogunk hozni ezekkel a ismételt jogsértésekkel szemben

– írta az X-en a francia elnök.