Trump kemény üzenetet küldött

Az Egyesült Államok elnöke reagált arra, hogy az észt hadsereg jelentése szerint pénteken három orosz MiG–31-es vadászgép sértette meg Észtország légterét. Trump egyértelművé tette álláspontját. Moszkva tagadta a légtérsértést.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 12:15
Donald Trump Fotó: ANDREW HARNIK
Amint arról korábban beszámoltunk, az észt hadsereg jelentése szerint pénteken három orosz MiG–31-es vadászgép sértette meg Észtország légterét, transzponder és repülési terv nélkül. Az olasz légierő F–35-ös vadászgépei felszálltak az észtországi Amari bázisról, és rövid időre elfogták a behatoló gépeket. Moszkva tagadta a légtérsértést. Trump figyelmeztető üzenetet küldött a történtekre reagálva.

Trump
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke

Tallinn diplomáciai úton tiltakozott, és bekérette az orosz nagykövetet. António Costa, az Európai Tanács elnöke jelezte: a NATO-szövetségesek október 1-jén Koppenhágában vitatják meg, miként reagáljanak az orosz légtérsértésekre.

Trump egyértelműen fogalmazott

Donald Trump amerikai elnök is reagált a történtekre: 

Nem szeretem, amikor ilyesmi történik. Nagy baj is lehet belőle

– fogalmazott az Egyesült Államok elnöke, hozzátéve, megvizsgálja a történteket.

A francia elnök is elítélte az észt légtér orosz vadászgépek általi megsértését. 

A leghatározottabban elítélem az orosz repülőgépek behatolását az észt légtérbe. Ez egy újabb lépés Oroszország provokációinak és felelőtlen cselekedeteinek sorában. Teljes támogatásomat fejezem ki az észt hatóságoknak. Biztonsági intézkedéseket fogunk hozni ezekkel a ismételt jogsértésekkel szemben

– írta az X-en a francia elnök.

Moszkva cáfol

Moszkva is reagált a történtekre. Mint írták: szeptember 19-én három orosz MiG-31 vadászgép tervezett repülést hajtott végre Karéliából a kalinyingrádi régió repülőterére.

A repülés szigorúan megfelelt a légtér használatára vonatkozó nemzetközi szabályoknak, nem sértette más államok határait, amit objektív ellenőrzési eszközökkel is megerősítettek

– írták, hozzátéve: 

a repülés során az orosz repülőgépek nem tértek el a megállapodott légi útvonalról, és nem sértették meg Észtország légterét. A repülőgépek útvonalát a Balti-tenger semleges vizei felett, több mint három kilométerre a Vaindlo-szigettől határozták meg

Donald Trump

