TrumpSoros Györgycsaláderőszakelnök

Trump vizsgálatot indít a Soros-klán ellen

Az Egyesült Államok elnöke kijelentette: úgy véli, Soros finanszírozza Amerika-szerte kitört baloldali tüntetések nagy részét, és ezt ki fogják vizsgálni. Trump a baloldal és a Soros-klán által szervezett tüntetések kapcsán úgy fogalmazott: „Ez felforgatás.”

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 9:12
Soros György és Donald Trump Fotó: FABRICE COFFRINI Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Donald Trump elnök azt javasolta, hogy kormánya indítson nyomozást Soros György és családja ellen, azzal vádolva a demokraták nagy adományozóját, hogy ő finanszírozza a tüntetéseket – írta a Bloomberg.

Trump
Donald Trump ismét üzent a Soros családnak (Fotó: Middle East Images/Mehmet Eser)

Az Egyesült Államok elnöke a Fox and Friends című műsorban jelentette be, hogy kormánya vizsgálatot indít a multimilliárdos Soros György ellen, mert szerinte ő finanszírozza az országszerte zajló, erőszakossá vált szervezett tüntetéseket.

Trump bejelentése alig néhány nappal azután történt, hogy egy luxusétteremben „szabad Palesztinát” skandáló tüntetőkkel találkozott.

Trump azt is megjegyezte, hogy az egyik tüntető jól öltözött volt és gazdagnak tűnt, ami arra késztette Trumpot, hogy feltegye a kérdést: vajon fizetett tüntetők voltak-e

Ezután az elnök megismételte korábbi vádját: Soros finanszírozza az országszerte kitört baloldali tüntetések nagy részét. A tüntetőket Soros és mások fizetik a munkájukért – mondta Trump a Fox Newsnak adott interjúban, hozzátéve:

Utánajárunk Sorosnak, mert szerintem ez egy RICO-ügy ellene és mások ellen. Mert ez több, mint tüntetés. Ez valódi felforgatás.

A zsarolás és korrupció által befolyásolt szervezetekről szóló törvényt, vagyis a RICO-törvényt általában a szervezett bűnözés üldözésére használják az Egyesült Államokban. Az elnök korábban azt mondta, hogy Soros „és csodálatos radikális baloldali fia” ellen nyomozást kell indítani. 

Trump Charlie Kirk halála után beszélt ismét a Soros család tevékenységéről

Az amerikai elnök akkor nyilatkozott ismét a Soros család ügyeiről, amikor az elnök jelezte, hogy nyomozást indít politikai ellenfelei ellen Charlie Kirk, a fiatal konzervatív aktivista meggyilkolása kapcsán.

Kormányom megtalálja mindazokat, akik hozzájárultak ehhez a szörnyűséghez és más politikai erőszakhoz, beleértve azokat a szervezeteket is, amelyek finanszírozzák és támogatják azokat

– mondta egy szerdán este közzétett videó nyilatkozatában.

Donald Trump korábban már üzent a Soros családnak. Az Egyesült Államok elnöke nemrégiben úgy fogalmazott:

Soros és pszichopatákból álló csoportja nagy károkat okozott az országunknak.

Trump vádjait tagadják Sorosék

Alex Soros, a milliárdos egyik fia, szintén a demokratikus ügyek jelentős támogatója, és az Open Society Foundations igazgatótanácsának elnöke, amelyet Soros György alapított. Az Open Society Foundations szóvivője az Egyesült Államok elnökének legújabb bejelentésére egy korábbi nyilatkozatra hivatkozott, amelyet Trump múlt hónapban tett fenyegetése után adtak ki.

Az Open Society Foundations, amelyet Soros György alapított és Alex Soros vezet, nem támogatja és nem finanszírozza az erőszakos tüntetéseket. Az ellenkező állítások hamisak, és a alapítónk és elnökünk ellen irányuló fenyegetések felháborítók

– áll a nyilatkozatban.

Borítókép: Soros György és Donald Trump (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Botos Katalin
idezojelekforgalmiadó

Ne forgassuk fel az adórendszert!

Botos Katalin avatarja

Ha egy politikai kampányötlet szerint többen kerülnének a magasabb adósávba, az ilyen tervezet nem támogatandó.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu