Trump vizsgálatot indít a Soros-klán ellen

Donald Trump elnök azt javasolta, hogy kormánya indítson nyomozást Soros György és családja ellen, azzal vádolva a demokraták nagy adományozóját, hogy ő finanszírozza a tüntetéseket – írta a Bloomberg.

Donald Trump ismét üzent a Soros családnak (Fotó: Middle East Images/Mehmet Eser)

Az Egyesült Államok elnöke a Fox and Friends című műsorban jelentette be, hogy kormánya vizsgálatot indít a multimilliárdos Soros György ellen, mert szerinte ő finanszírozza az országszerte zajló, erőszakossá vált szervezett tüntetéseket.

Trump bejelentése alig néhány nappal azután történt, hogy egy luxusétteremben „szabad Palesztinát” skandáló tüntetőkkel találkozott.

Trump azt is megjegyezte, hogy az egyik tüntető jól öltözött volt és gazdagnak tűnt, ami arra késztette Trumpot, hogy feltegye a kérdést: vajon fizetett tüntetők voltak-e.

.@POTUS: "We're going to look into Soros because I think it's a RICO case against him and other people because this is more than protests. This is real agitation; this is riots on the street — and we're going to look into that." pic.twitter.com/zwUr03G5DA — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 12, 2025

Ezután az elnök megismételte korábbi vádját: Soros finanszírozza az országszerte kitört baloldali tüntetések nagy részét. A tüntetőket Soros és mások fizetik a munkájukért – mondta Trump a Fox Newsnak adott interjúban, hozzátéve:

Utánajárunk Sorosnak, mert szerintem ez egy RICO-ügy ellene és mások ellen. Mert ez több, mint tüntetés. Ez valódi felforgatás.

A zsarolás és korrupció által befolyásolt szervezetekről szóló törvényt, vagyis a RICO-törvényt általában a szervezett bűnözés üldözésére használják az Egyesült Államokban. Az elnök korábban azt mondta, hogy Soros „és csodálatos radikális baloldali fia” ellen nyomozást kell indítani.