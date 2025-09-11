Soros György karmestere a HVG-n lépett akcióban

Ellentmondásoktól sem mentes, a tények között erősen szelektáló, azokat nem egyszer súlyosan félremagyarázó interjút adott a HVG-nek Gerald Knaus osztrák társadalomkutató, akit egyszerűen csak Soros György európai karmesterének neveznek. Hogy miért, cikkünkben arra is kitérünk, azonban először nézzük, milyen kijelentéseket tett Knaus a mostani interjúban!

A „Nem Merkel volt naiv, hanem Orbán gátlástalan” című beszélgetés témája a 2015-ben kirobbant menekültválság. Knaus azzal kezdte, hogy a magyar miniszterelnök hazudott a menekültválságról.

Majd döbbenetes módon lényegében arról beszélt, hogy az Európát elárasztó migránshullám az Orbán-kormány hibája, mert nem ellenőrizte megfelelően a határt.

Az interjút készítő – a 2022-es választás idején szavazólapos botrányba keveredő – Parászka Boróka már szinte a beszélgetés legelején a következő kérdéssel adta meg az alaphangot: „A menekültválságot nem a német Willkommenskultur, hanem az elégtelen vagy szándékosan elszabotált határellenőrzés okozta?” Erre Knaus azt mondta: „Az emberek akkor nem arra figyeltek, hogy torlódik fel a tömeg, hogy marad el az ellenőrzés, hanem arra, ki és hogy biztosít védelmet ennek a sokaságnak. A magyar határellenőrzés mulasztásai helyett Németországra és Angela Merkelre szegeződtek a tekintetek.

Budapesten hagyták feltorlódni a tömeget, megtelt a Keleti pályaudvar, a látvány bejárta a világsajtót – így kényszerítették ki Németországból az úton rekedtek „meghívását”.

Merkel szelfije és a szíreknek szóló „meghívója” indította el a lavinát

Knaus nem állt meg a németek mentegetésénél, és a valóság feje tetejére állításánál. Cinikus manőverről beszélt, ami nagyjából úgy foglalható össze: szerinte Orbán Viktor hitette el Európával, hogy „Merkel hívta be a migránsokat”. Pedig – Knaus szerint – Németország nem azt üzente, hogy jöjjön mindenki.

Itt fontos visszaidézni a valós történéseket és a korabeli nyilatkozatokat. Mindenki emlékezhet, hiszen a világsajtót bejárta az a kép, amikor Angela Merkel 2015 nyarán egy szír menekült fiatalemberrel készített közös fotót Berlinben. Még a balliberális, Soros-közeli 444 is megemlékezett idén januárban az emlékezetes eseményről, az akkor 18 éves Anas Modamani és a német kancellár találkozásáról. Angela Merkel elhíresült mondata a „Wir schaffen das!”, azaz „Megcsináljuk!” 2015 augusztus 31-én hangzott el. Ekkor hirdette meg a Willkommenskukturt, amely meghívót jelentett az összes szír migránsnak.

Merkel abban bízott, hogy hazája képes felvenni a harcot az emberek millióinak tömeges beáramlásával, amelyet tovább tetézett, hogy néhány nappal kijelentése előtt, 2015. augusztus 25-én felfüggesztette a dublini eljárást a szírek esetében.

A döntés értelmében többé nem kellett visszaküldeni őket abba az uniós országba, amelyikbe először beléptek.