Magyar Péter személyisége azonnal kiderül a videóiból – videó

Soros György karmestere a HVG-n lépett akcióban

Valótlan állításokkal teli interjút adott a HVG-nek a migrációról Soros György karmestere, Gerald Knaus. A globális médiumok ajtaján akadálytalanul ki-be járó osztrák férfi lényegében arról beszélt, hogy Angela Merkel csökkenteni akarta az illegális migrációt és a 2015-ös európai menekülthullámot nem a német kancellár szíreknek szóló meghívója, hanem a rossz magyar határellenőrzés okozta. Gerald Knaus szerint lejáratókampány folyik ellene Magyarországon, ezért újra bemutatjuk, miképp kapcsolódik ezer szállal a Soros-világhoz.

2025. 09. 11. 5:45
Ellentmondásoktól sem mentes, a tények között erősen szelektáló, azokat nem egyszer súlyosan félremagyarázó interjút adott a HVG-nek Gerald Knaus osztrák társadalomkutató, akit egyszerűen csak Soros György európai karmesterének neveznek. Hogy miért, cikkünkben arra is kitérünk, azonban először nézzük, milyen kijelentéseket tett Knaus a mostani interjúban!

A „Nem Merkel volt naiv, hanem Orbán gátlástalan” című beszélgetés témája a 2015-ben kirobbant menekültválság. Knaus azzal kezdte, hogy a magyar miniszterelnök hazudott a menekültválságról. 

Majd döbbenetes módon lényegében arról beszélt, hogy az Európát elárasztó migránshullám az Orbán-kormány hibája, mert nem ellenőrizte megfelelően a határt.

Az interjút készítő – a 2022-es választás idején szavazólapos botrányba keveredő – Parászka Boróka már szinte a beszélgetés legelején a következő kérdéssel adta meg az alaphangot: „A menekültválságot nem a német Willkommenskultur, hanem az elégtelen vagy szándékosan elszabotált határellenőrzés okozta?” Erre Knaus azt mondta: „Az emberek akkor nem arra figyeltek, hogy torlódik fel a tömeg, hogy marad el az ellenőrzés, hanem arra, ki és hogy biztosít védelmet ennek a sokaságnak. A magyar határellenőrzés mulasztásai helyett Németországra és Angela Merkelre szegeződtek a tekintetek. 

Budapesten hagyták feltorlódni a tömeget, megtelt a Keleti pályaudvar, a látvány bejárta a világsajtót – így kényszerítették ki Németországból az úton rekedtek „meghívását”.

Merkel szelfije és a szíreknek szóló „meghívója” indította el a lavinát

Knaus nem állt meg a németek mentegetésénél, és a valóság feje tetejére állításánál. Cinikus manőverről beszélt, ami nagyjából úgy foglalható össze: szerinte Orbán Viktor hitette el Európával, hogy „Merkel hívta be a migránsokat”. Pedig – Knaus szerint – Németország nem azt üzente, hogy jöjjön mindenki.

Itt fontos visszaidézni a valós történéseket és a korabeli nyilatkozatokat. Mindenki emlékezhet, hiszen a világsajtót bejárta az a kép, amikor Angela Merkel 2015 nyarán egy szír menekült fiatalemberrel készített közös fotót Berlinben. Még a balliberális, Soros-közeli 444 is megemlékezett idén januárban az emlékezetes eseményről, az akkor 18 éves Anas Modamani és a német kancellár találkozásáról. Angela Merkel elhíresült mondata a „Wir schaffen das!”, azaz „Megcsináljuk!” 2015 augusztus 31-én hangzott el. Ekkor hirdette meg a Willkommenskukturt, amely meghívót jelentett az összes szír migránsnak. 

Merkel abban bízott, hogy hazája képes felvenni a harcot az emberek millióinak tömeges beáramlásával, amelyet tovább tetézett, hogy néhány nappal kijelentése előtt, 2015. augusztus 25-én felfüggesztette a dublini eljárást a szírek esetében.

A döntés értelmében többé nem kellett visszaküldeni őket abba az uniós országba, amelyikbe először beléptek.

A korabeli tudósítások is beszámoltak arról, hogyan torlódott fel sok ezer illegális bevándorló Budapesten a Keleti pályaudvarnál szeptemberben, nem sokkal Merkel hírhedt mondatának elhangzása után. Egyértelmű tehát, hogy a német kancellár meghívója indította be igazán a menekültáradatot, majd emiatt kényszerült a magyar kormány a déli határkerítés megépítésére.

Érdekes adalék még Knaus hamis múltidézéséhez, hogy Merkel 2018-ban, a német köztelevízióban, az ARD-ben azt mondta: Magyarország „bizonyos értelemben nekünk végzi el a munkát” uniós külső határa védelmével. 

Térjünk vissza az osztrák társadalomkutató gondolatmenetére, aki Európa iszlamizációjának kérdéséről is beszélt az HVG-nek adott interjúban. Szövegébe Knaus kiforgatva belekeverte Orbán Viktor illegális migrációt elutasító álláspontját, s így fogalmazott: 

Meg nem történtté tenni mindazt, ami évtizedeken át, de különösen az elmúlt tíz évben Európában történt. Ha szigorúan vesszük, ez nem más, mint felszólítás az etnikai tisztogatásra.

A nyilvánvalóan képtelen, provokatív mondat újságíró ellenpontozása itt is elmaradt. Az interjúban akadt még hajmeresztő állítás. Ilyen például az, hogy a magyar kormány érdekelt a menekültválságban, mert politikai haszna származik belőle.

A cikk végén 

Knaus azzal büszkélkedett el, ő és köre már 2020-ban azért lobbiztak, hogy hazánktól vonják meg az uniós forrásokat.

Végül arról beszélt, hogy mivel bírálta a kormány politikája, ezért összeesküvés-elméletek szereplője lett és lejárató sajtókampány indult ellene Magyarországon. Ezt úgy fogalmazta meg: „Ezért lettem én egészen bizarr módon a Soros-hálózat embere.”

Elmulasztott kérdések

Mielőtt áttérnénk annak bemutatására, hogy Knaus milyen pontokon és hogyan kapcsolódik a Soros-világhoz, említsük meg még néhány olyan pontot, amelyre szintén nem tért ki az interjúban a társadalomkutató. Így például nem került szóba, hogy 2015-ben a Soros-hálózat iszonyú erőforrásokat mozgósított az illegális migráció fokozásáért. Az ENSZ és Brüsszel bábáskodásával, a Mastercard bevonásával a tőzsdespekuláns által támogatott szervezetek pénzzel feltöltött, névtelen bankkártyákat osztogattak az Európába érkező illegális bevándorlóknak. Emellett a Soros-féle alapítvány Welcome to Europe (Üdvözlünk Európában) elnevezéssel információs portált is létrehozott a migránsoknak, a honlap több nyelven komplett útmutatót adott mindazoknak a főként közel-keleti, afrikai és ázsiai bevándorlóknak. Sőt, kézikönyvecskéket is osztogattak a migránsok eligazítására, amelyet szintén egy Soros Györgyhöz köthető szervezet adott ki. Az útmutatót a csempészhajókon osztogatták a migránsoknak. Ezekből is látszik, a Soros-hálózat szereplő lényegében szervezték óriási embertömegek Európába érkezését.

Angliától Ukrajnáig

Mindez már csak azért is fontos, mert állítása ellenére Gerald Knaus szorosan kötődik a Soros-hálózathoz – ezt 2020-as portrécikkünkben alaposan bemutattuk. Az osztrák társadalomtudós a European Stability Initiative (ESI, Európai Stabilitási Kezdeményezés) alapító elnöke. Akkori írásunkban bemutattunk pénzügyi dokumentumokat, amelyek tartalmát összekapcsoltuk megannyi brüsszeli és berlini ügyekben járatos forrás véleményével, és száznál is több cikk, bejegyzés, interjú tartalmával. Ezek alapján vitathatatlanná vált: 

Gerald Knaus nemcsak meggyőződésből, hanem kifejezetten pénzügyi okokból is kötődik a Soros-világhoz.

Knaus tevékenységének nyilvános részét az ESI színeiben fejti ki, amelyet 1999-ben alapított többedmagával. Oxfordban, Bolognában és Brüsszelben is tanult, majd Ukrajnában tanított, de Bulgáriában és Boszniában is dolgozott különböző NGO-knak, 2004-től Isztambulban élt, 2007-től pedig a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítvány ösztöndíjasa volt. Utóbbi évben szintén a milliárdos spekulánssal közösen részt vett a European Council on Foreign Relations (ECFR) megalapításában Londonban.

Személyes és pénzügyi kapcsolat Sorossal

2004-ben Soros New Yorkban fogadta Knaust, és az ESI korábbi honlapja szerint abban állapodtak meg, hogy „a Nyílt Társadalom Intézet és az Európai Stabilitási Kezdeményezés közötti nagyon jó együttműködést továbbra is elősegítik, illetve a jövőben ki is terjesztik, továbbá számos új projekt ügyében eszmét cseréltek”. 

2011-ben pedig közösen jegyeztek – 94 másik befolyásos emberrel, köztük Bajnai Gordon volt kormányfővel együtt – egy felhívást az eurózóna megmentésére, a pénzügyi elit lapjában, a Financial Timesban.

A kapcsolat persze nem csak személyes, hanem pénzügyi is volt, a Soros-alapítvány ugyanis támogatóként jelent meg Knaus intézménye mögött. Dokumentumok árulkodtak például egy háromszázezer eurós dotációról, és arról, hogy Knausék leginkább lobbitevékenységet fejthettek ki Sorosék szolgálatában.

Knaus mindenhol támad

Knaus nemzetközi beágyazottságát jól mutatja, hogy miután lapunk 2020-ban feltárta, hogy az osztrák irányítja a Soros-lobbi Magyarország elleni lejáratókampányát, a német Süddeutsche Zeitung igyekezett áldozatként bemutatni a migrációkutatót.

Knaus egyébként évek óta folytatott hazánk ellen információs támadássorozatot – így volt ez már a koronavírus-járvány idején is. Rendezői precizitással osztotta meg például közösségi oldalán a holland köztévé Magyarországot vádoló riportját, amely betegek állítólagos ellátatlanságáról szólt. A műsor hitelességét a Helsinki Bizottság és a Political Capital, tehát két Soros-NGO megszólalóin kívül Németh Athina partnernője, Szeleczki Lilla festőművész „emelte”. Emlékezetes, Németh Athina, valamint Szeleczki Lilla volt a főszereplője annak az MSZP által készíttetett videónak, amelyet a párt később kénytelen volt eltávolítani, hiszen az álhírgyártás történt.

Abban az időben az osztrák társadalomkutató a Magyar Narancsnak arról beszélt, hogy szerinte Magyarország aránytalanul sok uniós támogatást kap és a „jogállamiság védelmében” különféle szankciók bevezetését sürgette hazánk ellen.

Arról pedig az Origo írt részletes összeállításában 2022 végén, hogy Gerald Knaus feladata régóta a baloldali propaganda eljuttatása a legnagyobb lapokhoz.

Knaus persze az elmúlt években sem állt le. Alig telt el néhány óra a hazánkat elítélő és megbüntető európai bírósági döntést követően, az X-en máris üdvözölte a határozatot. Gerald Knaus fontos történelmi döntésnek nevezte azt a migrációügyi ítéletet, amelyben az Európai Bíróság 200 millió euró megfizetésére kötelezte Magyarországot, valamint arra, hogy fizessen a szabályozás betartásában mutatkozó késedelem minden egyes napjára egymillió euró bírságot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

