Dollármédia: itt van Soros embere, aki a nemzetközi sajtó magyarellenes propagandáját irányítja

Az Origó.hu mostani írásában azt mutatja be, hogy a Soros-hálózat, illetve a dollármédia propagandáját miként terítik a nemzetközi médiumoknak.

Ebben a folyamatban játszik kulcsszerepet Gerald Knaus, az European Stability Initiative (ESI, Európai Stabilitási Kezdeményezés) alapító elnöke. A nyílt társadalom eszméit népszerűsítő lobbiszervezet jelentős összegeket kapott a tőzsdespekulánstól: egy 2016-os dokumentum szerint – amelyet legelőször egy szivárogtatásokkal foglalkozó Twitter-oldal közölt – háromszázezer eurónyi Soros-pénz érkezett az ESI-hez.

Even longer ago: 1994, discussing how to get to a democratic Europe, whole & free. @georgesoros https://t.co/Vme6aI2VPZ pic.twitter.com/UmeRoagcnN — Gerald Knaus (@rumeliobserver) November 11, 2022

Az állomáshelyeit feltűnően gyakran váltogató Knaus az ESI-n kívül számos egyéb fórumon is a milliárdos szólamait hangoztatta. Így az osztrák férfi tanított Ukrajnában, öt évig dolgozott Bulgáriában és Boszniában különböző NGO-knak, 2004-től Isztambulban élt, 2007-től pedig a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítvány ösztöndíjasa volt. Később a milliárdos spekulánssal közösen részt vett a European Council on Foreign Relations (ECFR) megalapításában.

Utóbbi szervezet nyilvános taglistáján a két Soros – György és fia, Alexander –, Gerald Knaus, valamint egy sor magyar balliberális politikus, így Bajnai Gordon, Ficsor Ádám és Szigetvári Viktor is felbukkan.

Ironikus, hogy bár az ECFR rendszerint beszámol egy-egy politikus korrupciós ügyeiről, arról mélyen hallgattak, hogy éppen egy tagjukat, a botránya kirobbanásáig az Európai Parlament alelnöki tisztségét betöltő Eva Kailit vádolják különböző korrupciós bűncselekmények elkövetésével. Sőt, elhatárolódó nyilatkozat helyett az ECFR még annak a nyomait is megpróbálta eltüntetni, hogy Kaili bármikor is tagjuk lett volna, ami azért különös, mert a görög politikus több ízben is – például az önéletrajzában – feltüntette, hogy a szervezet tanácsában ül.

Eva Kaili görög szocialista képviselő (Fotó: MTI/AP/Európai Parlament)

Visszakanyarodva Knaushoz, nem véletlenül nevezik az osztrák férfit a Soros-hálózat karmesterének, aki előtt a fősodratú liberális média kapui is döbbenetes gyorsasággal nyílnak meg. Olyan meghatározó nemzetközi sajtóorgánumokat koordinál, mint a New York Times, a The Guardian, a Der Spiegel, vagy a The Economist. Jellemzően egy-egy megszólalásával vagy nyilatkozatával adja meg az alaphangot, amelyek azután bejárják a nemzetközi liberális sajtót.

Ez a gépezet akkor indult be igazán, amikor a migrációs krízis során Magyarország szembefordult Németország Willkommenskulturjával, s a déli határzár formájában hathatós választ adott az inváziószerű bevándorlási hullámra.

A 2016 októberi kvótanépszavazás kapcsán Knaus a The Economistnak már arról beszélt, hogy Orbán Viktor egyedülálló veszélyt hordoz, mivel egy szélsőjobboldali vírust jelent Európa politikai centrumára.

Az amerikai milliárdos hálózatának karmestere a 2018-as választás előtt is sorra tette a magyar miniszterelnököt démonizáló nyilatkozatokat, például a Soros-univerzum egyik kitüntetett lapjának, a New York Timesnak azt hangoztatta, hogy a legrosszabb rémálma vált valóra azzal, hogy az orbánizmus terjed.

Miután a Soros-hálózat által támogatott erők elvesztették a 2018-as parlamenti választást Magyarországon, Knaus a szuverenisták európai megerősödését igyekezett megakadályozni a nemzetközi médiumok segítségével. Például a liberális Die Zeit hetilapban így írt 2018 decemberében:

Orbán és Salvini legnagyobb erőssége az, hogy lebilincselően tudnak mesélni. A mese az európai civilizáció túléléséről szól, az iszlám–afrikai tömeges bevándorlással szemben, árulókkal, a háttérből a szálakat mozgatókkal és bátor hősökkel. Ez egy olyan feszültségkeltő narratíva, amely már Donald Trumpot is győzelemhez segítette: itt az álszent gyengék, ott pedig a határozott, cselekvő politikusok.

Az ESI igazgatója a későbbiekben is az illegális migrációra adott magyar válasz eltorzított értelmezésével igyekezett lejáratni hazánkat. A ZDF közszolgálati tévéadó 2019-ben készített egy dokumentumfilmet Angela Merkel német kancellár 2015-ös migrációs válságkezeléséről, ám a műfajt elég szabadon értelmezték, hiszen az alkotást Gerald Knaus gyalázkodásával indították. A Soros-koordinátor már a másfél órás film elején azt állította, hogy Orbán Viktor tudatosan katasztrófára játszott. – Orbánnak nincs semmiféle morális gátlása – hazudta Knaus a magyar miniszterelnökről. Szerinte Orbán tudatosan arra játszott, hogy a Keleti pályaudvarnál borzasztó képek készüljenek, mert azokat „belső propagandára használhatja".

A bukás A balliberális érdekcsoportok lobbija által átszőtt Európai Parlament (EP) már hosszabb ideje küzd hitelességi válsággal, ám a néhány hete kirobbant botrány a brüsszeli székhelyű testület maradék tekintélyét is megkérdőjelezi. A vád szerint az EP több magas rangú tisztségviselője – köztük Eva Kaili alelnök – pénzt kapott Katartól azért cserébe, hogy befolyásolja az Európai Parlamentnek az öböl menti országgal kapcsolatos döntéseit. Kailit, valamint három társát december 9-én tartóztatták le a belga hatóságok, az EP pedig közben megszüntette a görög politikusnő mentelmi jogát és az alelnöki tisztségétől is megfosztotta. Kaili elismerte, hogy arra utasította apját, rejtse el az otthonában a későbbi házkutatások alkalmával megtalált készpénz nagy részét. A rendőrség több korrupciós bűncselekmény vádja alapján is nyomozást folytat, s közlésük szerint eddig csaknem másfélmillió eurót foglaltak le a brüsszeli régióban.

Az általa évek óta folytatott hazánk elleni információs támadássorozatot az ESI igazgatója a koronavírus-járvány idején sem függesztette fel. Szisztematikusan, rendezői precizitással osztotta meg közösségi oldalán a holland köztévének a magyar egészségügyet becsmérlő riportját, amely a betegek állítólagos ellátatlanságáról szólt. A propagandafelvételen az álmentő csalóként ismertté vált Németh Athina partnernője, Szeleczki Lilla festőművész is szerepelt, aki az édesanyja kórházi tartózkodásáról osztott meg hazugságokat. A film személyes ajánlásából úgy tűnik, hogy a holland riporter Knaus ismerőse.