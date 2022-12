Dollármédia: így pénzelték Amerikából a baloldali gyűlöletpropagandát

De az Oraculum 2020 tulajdonosa sem ismeretlen a politikában: ő maga Gyurcsány és Bajnai tanácsadója volt. További érdekes összefonódás, hogy

a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselőinek kifizetőhelye pontosan ugyanott, egy borsodi kis faluban, Szegiben található, ahol az Oraculum 2020 Kft. könyvelését is vezetik.

Még a könyvelő is ugyanaz az ember.

Az Ezalényeg.hu a 2019-es önkormányzati választások előtt indult, a portál „főszerkesztője” kezdettől Zentai András, aki a Szigetvári Viktor nevével fémjelzett Együtt korábbi kommunikációs munkatársa, 2010 előtt pedig Gyurcsány és Bajnai Miniszterelnöki Hivatalában is dolgozott.

A propagandaoldal szoros kapcsolatban áll Gyurcsány Ferenc politikai szövetségeseinek másik fontos, nagy projektjével, a DatAdat cégcsoporttal. Ismert, a DatAdat mögött a bukott miniszterelnök közeli szövetségesei állnak. Bajnai Gordon társtulajdonosként tűnik fel a cégcsoportban, míg Szigetvári Viktor, Dessewffy Tibor szociológus és Ficsor Ádám korábbi polgári titkosszolgálatokat felügyelő tárca nélküli miniszter fontos tisztségeket töltenek be a cégcsoportban.

A cég fő profilja az adatgyűjtés, amely alapján aztán személyre szabott kampányüzeneteket lehet eljuttatni a célcsoportnak. Úgy tűnik, hogy ennek az egyik eszköze az Ezalényeg.hu.

A portál az adatgyűjtést chatbot, adományozás és petíciók indítása kapcsán végzi el, az adatvédelmi tájékoztatóiban pedig rendre feltűnik a DatAdat, mint adatkezelő. A cél ezzel kettős: a politikai propaganda hírnek álcázott terjesztésén túl a megszerezett adatokat arra is használhatták, hogy célzott üzeneteket juttassanak el választóiknak.

A 2019-es önkormányzati és a 2022-es országgyűlési kampány közötti időszakban,

A koronavírus első hullámainak idején az ezalényeg.hu a kormányzati szereplők – tekintet nélkül korra, nemre – gyalázása mellett a járvány elleni védekezés kapcsán terjesztett ál- és rémhíreket.

A propagandaoldal aztán kiemelt szerepet kapott a 2022-es országgyűlési választások kampányában, amit jól mutatnak a közösségi médiában elköltött hirdetési pénzek. Míg 2022 januári és februári összesítések szerint az Ezalényeg.hu indulása óta 130-140 millió forintot költött el Facebook-hirdetésekre, addig 2022. áprilisára ez a szám már meghaladta az 500 millió forintot. Az elképesztő költekezési hullám pénzügyi hátterének feltárására 2022 őszéig kellett várni.

A hazai média már 2022 márciusában beszámolt arról, hogy a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) támogatást kap az Action for Democracy nevű szervezettől, amelyet Karácsony Gergely főpolgármester korábbi városdiplomáciai tanácsadója, Korányi Dávid vezet. A részletekről azonban csak Márki-Zay nyár végi interjújából tájékozódhatott a közvélemény: akkor a korábbi miniszterelnök-jelölt szerint 1,85 milliárd forint érkezett mozgalmához az Amerikai Egyesült Államokból.A támogatással foglalkozott az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága és titkosszolgálati vizsgálat is indult, amelynek eredményét nyilvánosságra hozták.

A Nemzeti Információs Központ 2022. november 17-i értékelése szerint összesen több mint 3 milliárd forintot adott az Action for Democracy a magyarországi partnereinek.

Az MMM 1,8 milliárd forintjából 1,4 milliárdot tovább utalt a DatAdatnak. Emellett a Korányi Dávid vezette szervezet több mint 1 milliárdot utalt át az Oraculum 2020 Kft-nek, az Ezalényeg.hu-t fenntartó cégnek. (Ebből az összegből 324 millió forint végül szintén a DatAdat cégcsoporthoz került). Az is kiderült, hogy az Action for Democracy jó kapcsolatokat ápol a National Endowment for Democracy (NED) nevű szervezettel, amelyet többnyire az Egyesült Államok hírszerzési szervének, a CIA-nak a külföldi megjelenési formájának tartanak. A NED vezetése 2014-ben úgy értékelt, hogy érdemes lehet újrakezdeni magyarországi tevékenységüket, ám irodát nem nyitnának, partnereken keresztül érvényesítenék érdekeiket.