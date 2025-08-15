alaszkaPutyinTrump

Megkérdeztük Clinton szakácsát Trump és Putyin menüjéről

A legtöbben általában a szolgálatok munkáját emelik ki egy elnöki csúcstalálkozó alkalmával. Azonban a találkozónak általában szerves része az étkezés is. Vélhetően Alaszkában is nagy körültekintéssel választották ki azokat a ételeket, amelyeket a két vezető és a delegációk fogyasztanak el – mondta el lapunknak Segal Viktor séf.

Brém-Nagy Márton
2025. 08. 15. 22:20
Donald Trump és Vlagyimir Putyin Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
Nagy nyomás nehezedik egy szakácsra, ha két világvezető találkozóján kell főznie, ez pedig az alaszkai találkozón sincs másképp. 

Alaszka: Vlagyimir Putyin és Donald Trump
Alaszka: Vlagyimir Putyin és Donald Trump Fotó: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

A konyhában elengedhetetlen a rend és a fegyelem, azonban két elnök találkozója esetén ez új szintre lép. Lapunk az alaszkai, Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök között esedékes találkozó kapcsán megkereste Segal Viktor séfet, aki nemcsak Antonio Banderasnak, de Bill Clinton volt amerikai elnöknek is szolgált már fel ételt. Arra voltunk kíváncsiak, hogy mi vár arra a szakácsra, aki az alaszkai találkozó menüjét főzi majd. 

A legnagyobb kihívás 

Segal Viktor arról beszélt, hogy egy szakács szempontjából nem túlzás rémálomnak nevezni egy ilyen eseményt, habár hozzátette, hogy az alaszkai találkozó szerinte kevésbé lesz protokolláris. Ez azonban a szakember szerint nem változtat a tényen, hogy ilyenkor egy szakács óriási terhet cipel a hátán. 

Nagyon nehéz egy ilyen esemény, hiszen óriási a »nemek listája«, azaz azok a dolgok, amiket nem lehet. Ilyen például a mák, amit egész biztos nem fognak a vezetők fogyasztani, hiszen utána könnyen kínossá válhat egy elmosolyodás

– fogalmazott Segal Viktor. 

Trump Putyin Alaszka
Segal Viktor Bill Clintonnak is főzött már Fotó: RALPH ALSWAN/AFP

A mártás is problémás lehet, hiszen csöpöghet, így a nyakkendő is sok mindent meghatároz, hiszen arra is oda kell figyelni ilyenkor. 

Ezután pedig még ott vannak az egyéni preferenciák, hiszen van, aki nem akar nagy falat húsokat vagdosni, és arról, hogy ki mit szeret, még nem is beszéltünk 

– emelte ki a séf. 

Segal Viktor teljesen biztos abban, hogy a két elnök is részt vett az ételek kiválasztásában, még ha nem is egymással megbeszélve. 

Az alaszkai alapanyagok listája igen rövid

Az alapanyagok tekintetében biztos, hogy a Fehér Ház beszállítói biztosítják őket, hiszen Alaszka – ételek szempontjából – elég szűk felhozatallal rendelkezik. Ezeket az ételeket pedig árgus szemekkel figyelik már az első pillanattól. 

Ilyenkor az elkészítés kapcsán sokan csak a biztonsági dolgokra gondolnak, azonban a séf szerint van egy másik aspektus is, ez pedig az élelmiszer-biztonság. 

Az ott lévő biztonsági személyzet Segal Viktor szerint ugyanis nemcsak a mérgekre figyel, hanem arra is, hogy a felszolgált ételek között véletlenül se kerüljön romlott dolog a tányérra. 

Nekünk ezekkel az élelmiszer-biztonsági szakemberekkel van a legtöbb dolgunk. Ők azt nézik, hogy nehogy az élelmiszerrel olyan szennyeződés történjen, ami miatt később baj lehet. De ők figyelnek arra is, hogy a szakácsok előírás szerint ötpercenként kezet mossanak. Szintén figyelnek az eszközök és a munkafelületek tisztítására, ebben pedig nagyon akkurátusak

– fogalmazott Segal. 

Emlékezetes, hogy Gordon Ramsay brit sztárszakács is főzött Vlagyimir Putyinnak egy alkalommal. A Downing Streeten szerzett tapasztalatait később a karrierje egyik legfeszültebb és legfélelmetesebb pillanataként írta le. Annyi tehát biztos, hogy egy ilyen találkozó a szakács számára is különleges, azonban megterhelő élmény.

Borítókép: Donald Trump és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

