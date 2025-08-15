Rekordnézettséggel tért vissza a Texas királyai

Rendkívüli

Megérkezett Donald Trump és Vlagyimir Putyin is Alaszkába + videó + galéria

A Texas királyai (King of the Hill) című amerikai rajzfilmsorozat új, tizennegyedik évada rekordnézettséget produkált: a Mike Judge és Greg Daniels által jegyzett animációs széria már 4,4 milliós megtekintésnél jár.

2025. 08. 15. 21:03
A Texas királyai egyik jelenete Forrás: Mafab.hu
A Texas királyai tizenöt éve nem volt képernyőn, de meglepő módon a közönsége egyáltalán nem tűnt el. A tizennegyedik évad augusztus 4-én debütált a Hulu kínálatában, és már az első héten 4,4 millió megtekintést hozott, ezzel az elmúlt öt év legnézettebb felnőtteknek szóló animációs évadpremierje lett a Disney platformjain.

Texas királyai
A Texas királyai új évada már elérhető a Diseny+-on. Fotó: Mafab.hu

A Texas királyai hasít a Disney+-on

A szezonpremier a Hulu Top 15-ös listájának élén indított, és azóta is az első öt között szerepel. A teljes sorozat eddig több mint egymilliárd órányi megtekintést ért el a Hulu és a Disney+ csatornáin.

A visszatérés ráadásul új lendületet adott a korábbi évadoknak is: 

a Disney szerint az 1–13. évad nézettsége 26 millió órával, azaz 41 százalékkal nőtt, amióta március elején beindult a 14. évad körüli felhajtás.

A Disney a sorozat közösségi médiás sikerét is kiemeli: a King of the Hill idén több videómegtekintést hozott, mint bármely más Hulu-vígjáték, és több elérést, megosztást, valamint új követőt generált, mint az idei év első évados Hulu-premierjei.

Ráadásul a 14. évad fogadtatása is rendkívül pozitív, a Rotten Tomatoes oldalán 98 százalékos értékelést ért el.

A Texas királyai Hank Hill (Mike Judge), a családja és szomszédai életét mutatja be Arlen (Texas) fiktív kertvárosi negyedében. Hank keményen dolgozó, lojális családfő és büszke texasi, a Stickland Propane igazgató helyettese. Hank jobbik fele a felesége, Peggy (Kathy Najimy), aki sokszínű tehetségnek tartja magát: ingatlanügynök, helyettes spanyoltanár, softball dobójátékos, helyi szókereső bajnok és közjegyző. Hank és Peggy büszkesége és legfőbb öröme tizenhárom éves fiuk, Bobby (Pamela Adlon). A családot Hank tizennyolc éves unokahúga, Luanne (Brittany Murphy) teszi teljessé. Hank gyakran látható grillezés közben sörivó szomszédai és barátai, Dale (Johnny Hardwick), Bill (Stephen Root) és Boomhauer (Mike Judge) társaságában.

A sorozat számos elismerést bezsebelt, köztük egy Emmy-díjat (2001) kiemelkedő animált program kategóriában, de elnyerte mások mellett az év legjobb televíziós programja elismerést is.

 

