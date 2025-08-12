A kiválasztottak új évada hamarosan érkezik a Netflixre, de a fináléhoz a rajongók segítségét kérik

A bibliai témákat hiánypótló módon feldolgozó A kiválasztottak című keresztény sorozat az első olyan, több részből álló széria, amely Jézus és tanítványainak életét mutatja be. Az első évadot részvények eladásával sikerült finanszírozni, a második évad forgatása már teljes egészében közösségi összefogásnak köszönhetően kezdődhetett el. Több százezer támogató járult hozzá a film költségvetéséhez, ezzel a keresztény sorozat minden idők legnagyobb közösségi finanszírozással készült televíziós produkciója lett.

A kiválasztottak című sorozat főszereplője, Jonathan Roumie és XIV. Leó pápa a Vatikánban Fotó: XIV. Leo/Instagram

A kiválasztottak hamar világhírűvé vált

Eddig 280 millió néző látta és több mint 50 nyelvre fordították le a sorozatot.

A producerek azt szeretnék elérni, hogy több mint egymilliárd ember láthassa és a világ minden országában sugározzák. A Duna TV a sorozat bemutatásával csatlakozott ehhez a célhoz, miközben lehetőséget nyújtott arra a magyar nézőknek, hogy új aspektusból értelmezhessék Jézus történetét és közelebbről ismerjék meg a bibliai alakokat, hiszen életre kelti az evangéliumot, emberközelivé hozza a szent képeken látható bibliai szereplőket.

A sorozat főszereplője, Jonathan Roumie nemcsak Jézust alakítja, hanem személyes hitvallásává tette, hogy munkája révén az emberek közelebb kerülhessenek Jézushoz.

Az élet csak jobb lehet, ha Jézus is benne van

– vallja az amerikai színész, aki nemrég Rómában találkozhatott XIV. Leó pápával.

Roumie a találkozó után, a Vatican Newsnak adott interjúban elmondta, hogy egy különleges ajándékot vitt a szentatyának: egy fából készült dobozt, amelyet az egyik forgatáson használt kereszt fájából készítettek. A dobozban forgatási kellékek voltak: a keresztre feszítéshez használt szögek, a töviskorona, valamint egy vérfoltos ruha darabja.

Roumie elmondása szerint munkája során arra törekszik, hogy

Jézust olyan módon ábrázolja, hogy a nézők könnyen kapcsolódhassanak hozzá.

Egyik módszere, hogy igyekszik Krisztus emberi oldalát is életre kelteni, amit a közönség talán még sosem látott.

Jézus emberségének teljes kibontása sokak számára reveláció volt, és mindig arról szól, hogy megtaláljuk az egyensúlyt Krisztus istensége és embersége között

– magyarázta.