A kiválasztottakkereszténységsorozatJézusNetflixévadforgatás

A kiválasztottak új évada hamarosan érkezik a Netflixre, de a fináléhoz a rajongók segítségét kérik

Az egyedülálló keresztény sorozat, A kiválasztottak (The Chosen) ötödik évada augusztus 17-én debütál a Netflix kínálatában, a széria első évadait a Duna Televízión láthatta a hazai közönség magyar szinkronnal. Ám a folytatáshoz a sorozat rajongóinak segítségét kéri a rendező.

Munkatársunktól
2025. 08. 12. 19:31
A kiválasztottak
Jonathan Roumie alakítja Jézust A kiválasztottak című sorozatban Forrás: Netflix
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A bibliai témákat hiánypótló módon feldolgozó A kiválasztottak című keresztény sorozat az első olyan, több részből álló széria, amely Jézus és tanítványainak életét mutatja be. Az első évadot részvények eladásával sikerült finanszírozni, a második évad forgatása már teljes egészében közösségi összefogásnak köszönhetően kezdődhetett el. Több százezer támogató járult hozzá a film költségvetéséhez, ezzel a keresztény sorozat minden idők legnagyobb közösségi finanszírozással készült televíziós produkciója lett.

A kiválasztottak
A kiválasztottak című sorozat főszereplője, Jonathan Roumie és XIV. Leó pápa a Vatikánban Fotó: XIV. Leo/Instagram

A kiválasztottak hamar világhírűvé vált

Eddig 280 millió néző látta és több mint 50 nyelvre fordították le a sorozatot.

A producerek azt szeretnék elérni, hogy több mint egymilliárd ember láthassa és a világ minden országában sugározzák. A Duna TV a sorozat bemutatásával csatlakozott ehhez a célhoz, miközben lehetőséget nyújtott arra a magyar nézőknek, hogy új aspektusból értelmezhessék Jézus történetét és közelebbről ismerjék meg a bibliai alakokat, hiszen életre kelti az evangéliumot, emberközelivé hozza a szent képeken látható bibliai szereplőket.

A sorozat főszereplője, Jonathan Roumie nemcsak Jézust alakítja, hanem személyes hitvallásává tette, hogy munkája révén az emberek közelebb kerülhessenek Jézushoz.

Az élet csak jobb lehet, ha Jézus is benne van

– vallja az amerikai színész, aki nemrég Rómában találkozhatott XIV. Leó pápával.

Roumie a találkozó után, a Vatican Newsnak adott interjúban elmondta, hogy egy különleges ajándékot vitt a szentatyának: egy fából készült dobozt, amelyet az egyik forgatáson használt kereszt fájából készítettek. A dobozban forgatási kellékek voltak: a keresztre feszítéshez használt szögek, a töviskorona, valamint egy vérfoltos ruha darabja.

Roumie elmondása szerint munkája során arra törekszik, hogy 

Jézust olyan módon ábrázolja, hogy a nézők könnyen kapcsolódhassanak hozzá.

Egyik módszere, hogy igyekszik Krisztus emberi oldalát is életre kelteni, amit a közönség talán még sosem látott.

Jézus emberségének teljes kibontása sokak számára reveláció volt, és mindig arról szól, hogy megtaláljuk az egyensúlyt Krisztus istensége és embersége között

– magyarázta.

Roumie a stábbal együtt a dél-olaszországi Materából érkezett a Vatikánba. A híres sziklába vájt városban forgattak, amely évtizedek óta autentikus háttérként szolgál a Jézus életét feldolgozó filmekhez. 

A forgatási helyszín atmoszférája a Passió ikonikus képi világára emlékeztet.

A sorozatnak nem jósoltak hosszú jövőt

A színész visszaemlékezett arra, amikor a forgatás indult, nem volt biztos, hogy a sorozat túljut az első négy epizódon. Most, hat évaddal később, A kiválasztottak minden évada az Amazon Prime Video tízes toplistáján szerepel.

Beszámolt arról is, hogy a keresztre feszítés jeleneteinek forgatása különösen megterhelő volt számára.

Roumie szerint a szereplők közötti valódi szeretet és tisztelet érezhetően jelen van a képernyőn is.

Úgy próbálom szeretni őket, ahogy hiszem, hogy Jézus szeret minket

– mutatott rá.

Hitvallás a képernyőn és azon túl

Roumie úgy véli, a sorozat üzenete egyértelmű: Jézus feltétel nélkül szeret mindenkit, és bárki élete alapjaiban megváltozhat, ha megnyitja szívét neki.

Az élet csak jobb lehet, ha Jézus is benne van

– folytatta, összefoglalva mindazt, amit A kiválasztottak közvetíteni szeretne a nézők felé.

A hatodik évadhoz 30 millió dollárt kérnek a rajongóktól

A Fort Worth Star-Telegram néhány napja egy felhívást tett közzé, amelyben statisztákat keresnek A kiválasztott hatodik évadához. A világszerte népszerű bibliai drámasorozat Észak-Texasban, Midlothian városában forog, és most különleges szerepekre keresnek jelentkezőket, mások mellett Mária hasonmását.

A hét évadosra tervezett történelmi drámából eddig öt évad készült el: a legutóbbi a nagyhét és az utolsó vacsora eseményeit dolgozta fel, a hatodik évad a keresztre feszítésre koncentrál, a hetedik, záró évad pedig a feltámadást meséli el. 

A kiválasztottak rendezője, Dallas Jenkins arra kéri a rajongókat, hogy támogassák a sorozat hatodik évadának grandiózus fináléját, mivel a forgatás költségei jelentősen megugrottak.

Az ötödik évad augusztus 17-én debütál a Netflixen.

A záró, hatodik évad viszont csak akkor kap mozi minőségű befejezést, ha a közönség segít összegyűjteni a hiányzó forrást, összesen 30 millió dollárt, amelyből 16 millió dollár már össze is gyűlt közösségi támogatásból.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekEurópai Unió

Hadijelentés a migrációs frontról

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az illegális migrációt illetően akadnak már biztató jelek Nyugat-Európában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu