Itt a friss Netflix-toplista: mutatjuk, mit nézzen meg, ha nem akar lemaradni

A Netflix friss jelentéséből kiderül, hogy a streamingszolgáltató saját gyártású tartalmai továbbra is népszerűek, magas nézettséget produkálnak, még évekkel a premier után is.

A Netflixen megtekinthető Ozark című sorozat is rendkívüli nézettséget hozott. Fotó: IMDb.com

A Netflixen a nem angol nyelvű tartalmak is tarolnak

Az olyan sorozatok, mint az Orange Is the New Black, az Ozark és A nagy pénzrablás, egyenként több mint 100 millió órányi megtekintésnél tartanak. A filmek közül pedig a Red Notice, a Leo és a We Can Be Heroes szintén népszerű maradt, több mint 20 millió megtekintéssel zárta az első fél évet.

A nem angol nyelvű tartalmak dominanciája tovább növekszik: az összes megtekintés több mint egyharmada ezekből származik, és az első fél év 25 legnézettebb sorozatából tíz nem angol nyelvű volt.

A dél-koreai Squid Game minden eddiginél nagyobb sikert aratott: az összes évadot együttvéve 231 millió megtekintést ért el, az utolsó évad pedig csupán négy nap alatt hozott 72 millió megtekintést.

További dél-koreai sikerek: a When Life Gives You Tangerines (35 millió), a The Trauma Code (34 millió), a Weak Hero: Class 1 (22 millió), míg a Class 2 (20 millió) elérést hozott.

Skandinávia is felfutóban van: a dán Secrets We Keep (34 millió), a norvég Number 24 (24millió) és a svéd The Åre Murders (33 millió), a The Breakthrough (29 millió), valamint a The Glass Dome (20 millió) nagy népszerűségnek örvendenek.

Kolumbia is erős: a Medusa (21 millió), a Fake Profile: Killer Match (20 millió) és a Karol G: Tomorrow Was Beautiful (13 millió) az élvonalba került.

A drámák közül a Zero Day (61 millió), az American Primeval (47 millió), a The Gardener (34 millió – Spanyolország), a Forever (19 millió),valamint a The Royals (14 millió – India) hozta a legmagasabb nézettséget, míg a vígjátékok esetében az új kedvencek között van a Running Point (41 millió) és a The Four Seasons (39 millió) – mindkettő második évadot is kap.

Az animációs filmek közül a KPop Demon Hunters (37 millió) című alkotást nézték a legtöbben, a sorozatok közül pedig a Ms. Rachel 1. évad (53 millió), az Asterix és Obelix: A nagy csata (16 millió – Franciaország), a Gabby’s Dollhouse több évadon átívelve 108 millió megtekintésnél tart.

A Netflix 2025 első fél évében bebizonyította, hogy a saját gyártású tartalmak töretlenül népszerűek, a nem angol nyelvű produkciók egyre nagyobb súllyal vannak jelen, és hogy a változatosság iránti igény folyamatos a közönség körében.

A platform így továbbra is fontos kulturális hídként működik a világ különböző részei között – legyen szó dél-koreai thrillerről, latin-amerikai drámáról vagy francia animációról.