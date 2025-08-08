OzzyOzzy Osbournefilméletrajzi

Halála után is forog Ozzy életrajzi filmje

Ozzy és Sharon Osbourne életrajzi filmje a zenészlegenda halála után is folytatódik.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 19:30
Fotó: Getty images/Mick Hutson
A Polygram Entertainment képviselője a héten megerősítette, hogy Ozzy és Sharon Osbourne életrajzi filmje továbbra is forog, hamarosan pedig azt is bejelentik, ki rendezi – írja a Variety.

Halála után is forog Ozzy életrajzi filmje
Fotó: Collection ChristopheL via AFP

A Sony még 2021-ben jelentette be, hogy az Osbourne Media és a Polygram Entertainment közösen készíti el a filmet, amely Ozzy Osbourne és felesége, Sharon kapcsolatát állítja középpontba. A pár még 1982-ben házasodott össze, kapcsolatukból három gyermek született, Aimee (41), Kelly (40) és Jack (39).

A munkálatok úgy tűnik, Ozzy halálával sem érnek véget. 

Úgy tudni, Sharon (72), Jack és Aimee a produkciós csapat tagjai lesznek. A forgatókönyvet a Rocketman írója, Lee Hall jegyzi, aki már a projekt bejelentésekor csatlakozott. 

A filmben felcsendül majd zene Ozzy szólókarrierjéből és a Black Sabbath-os korszakából is. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

