Halála után is forog Ozzy életrajzi filmje

A Polygram Entertainment képviselője a héten megerősítette, hogy Ozzy és Sharon Osbourne életrajzi filmje továbbra is forog, hamarosan pedig azt is bejelentik, ki rendezi – írja a Variety.

Fotó: Collection ChristopheL via AFP

A Sony még 2021-ben jelentette be, hogy az Osbourne Media és a Polygram Entertainment közösen készíti el a filmet, amely Ozzy Osbourne és felesége, Sharon kapcsolatát állítja középpontba. A pár még 1982-ben házasodott össze, kapcsolatukból három gyermek született, Aimee (41), Kelly (40) és Jack (39).

A munkálatok úgy tűnik, Ozzy halálával sem érnek véget.

Úgy tudni, Sharon (72), Jack és Aimee a produkciós csapat tagjai lesznek. A forgatókönyvet a Rocketman írója, Lee Hall jegyzi, aki már a projekt bejelentésekor csatlakozott.

A filmben felcsendül majd zene Ozzy szólókarrierjéből és a Black Sabbath-os korszakából is.