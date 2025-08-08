rendőrEurópaországbanDaniel Tomasz PvagyonMiskolcmód

Európa egyik legkeresettebb bűnözője szökött meg a rendőrök markából Budapesten

Európa egyik legkeresettebb férfiját újra elfogták Magyarországon, ám váratlanul megszökött a hatóságok fogságából. A szökött bűnöző gyorsasága és ügyessége miatt a rendőröknek komoly kihívást jelent az újabb elfogás.

Magyar Nemzet
Forrás: origo2025. 08. 08. 22:45
A szökött bűnöző ismét menekülőre fogta a rendőrök elől Budapesten Fotó: Police.hu
A szökött bűnöző hosszan bujkált, akit Európa egyik legkeresettebb bűnözőjeként tartottak számon. Nemrég egy szemtanú segítségével fogták el Miskolcon. A férfi azonban hihetetlen módon ismét megszökött a rendőrök elől, ezúttal Budapesten – írja az Origo.hu.

A szökött bűnöző ismét menekülőre fogta a rendőrök elől Budapesten
Fotó: police.hu

Daniel Tomasz P., a 49 éves lengyel férfi ellen két országban is elfogatóparancs volt érvényben. A magyar rendőrök egy szemtanú közreműködésével Miskolcon fogták el, ahol éppen tartózkodott. Ezt követően Budapestre szállították, ám itt sikerült újra megszöknie a hatóságoktól.

Nem ez volt az első alkalom, hogy Daniel Tomasz P. elmenekült a rendőrök elől, ezért is keresték nagy erőkkel. Miskolci elfogása után Budapesten tudott elszabadulni, majd mintegy öt órán át bujkált a hatóságok elől.

Szökött bűnöző okozott pánikot Budapest utcáin

Korábbi focista múltjának köszönhetően gyors és fürge volt, így képes volt megúszni a rendőrök üldözését. Végül azonban pár órán belül ismét elfogták, és gyorsított eljárásban, péntek reggel már bíróság elé állították. A további részletek egyelőre nem ismertek.

Daniel Tomasz P. hosszú időn át bujkált, gyakran változtatva tartózkodási helyét, és több országban is felbukkant. Korábban Lengyelországban három év börtönbüntetésre ítélték vagyon elleni bűncselekmények miatt, ám nem kezdte meg a büntetés letöltését.

