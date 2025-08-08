„Ez a műfaj kicsit talán idegen a Balatontól, de az idő minket igazolt”

RockBalaton: idén új helyszínen

A RockBalatonon igyekeznek több generációnak is szórakozási lehetőséget biztosítani (Fotó: Kajetán Jácint)

Új helyszínen, sokkal több élménnyel és a megszokott színvonallal várja idén a rockzene rajongóit a RockBalaton fesztivál, a nyár egyik legjobban várt rockzenei eseménye. – Barátságosabb, közvetlen vízparti helyszín, a Napsugár Camping mellett döntöttünk idén. Ez ugyanis rengeteg lehetőséget tartogat nekünk, szervezőknek, és persze a fesztiválozóknak is. Strandolási lehetőség, kempingezés várja a fesztiválra érkezőket; a zenei mellett igazi Balaton-parti élményt is kapnak – mondta el lapunknak Posza Róbert, a fesztivál egyik főszervezője.

A fesztivál idén is a hazai rockélet legnagyobb neveit vonultatja fel. – Fellép nálunk a P. Mobil, a legendás Ossian, a Pokolgép, a Totális Metál, a Leander Kills, a Kárpátia és az idén 25 éves jubileumát ünneplő Depresszió is – emeli ki Posza Róbert.

„Van helye egy rockfesztiválnak a balatoni diszkók mellett”

A fesztiválnak alapítása óta célja, hogy a magyar rockzenét népszerűsítse. Azzal kapcsolatban, hogy a RockBalaton mennyiben segíti a műfaj továbbélését, a főszervező így fogalmaz:

Az elmúlt 14 évben a családokat céloztunk meg egy olyan műfajjal, amely kicsit talán idegen a Balatontól, de az idő minket igazolt, van helye egy rockfesztiválnak a balatoni diszkók mellett.

Fejlődési lehetőség

– Azt látjuk, hogy a közönség soraiban egyre több az olyan fiatal, aki gyerekként még a szüleivel járt ide, felnőttként pedig a barátaival jön, és itt találkozik a családjával. Mindezek mellett igyekszünk több generációnak is szórakozási lehetőséget biztosítani: arra is nagy figyelmet fordítunk, hogy feltörekvő zenekaroknak is helyet adjunk a bemutatkozásra. Amellett, hogy a magyar zenei élet legnagyobbjait hozzuk el Fonyódra, fiatal zenekarok is minden évben szerepelnek a programban, idén mások mellett a Terra Nullius, a Down for Whatever és az Időutazó Rock Band lép színpadra. Azt látjuk az előző évek tapasztalatai alapján, hogy ez a közönségnek is tetszik, és valódi fejlődési lehetőséget tudunk biztosítani ezeknek a zenészeknek – mondja Posza Róbert.