Keller András: A hegedű ünnepe jelentős magyar zenei összefogás

– Hatalmas közönség- és kritikai sikert aratott nemrég a Concerto Budapest egyesült királyságbeli és írországi turnéján, ahol a legjelentősebb koncerttermekben álló tapssal ünnepelték a zenekart, most pedig A hegedű ünnepére készülnek, amely túlmutat egy hagyományos tematikus fesztiválon. Szakmailag melyik jelent nagyobb kihívást?

Keller András szerint A hegedű ünnepe egy művészösszefogás (Fotó: Felvégi Andrea)

A hegedű ünnepe túlmutat magán a hangszeren

– Nem lehet érvényes összehasonlítást tenni, mert a szigetországi turné programja – bár jól ismert művekből állt és valóban nagyon sikeres volt – érzelmileg, szellemileg és fizikailag is rendkívül megterhelő volt. Az elhangzó művek drámai tartalma minden este valóságos érzelmi Odüsszeiát jelentett a zenekarnak. A hegedű ünnepén hegedűsök és mélyhegedűsök lesznek a karmesterek is. Hét versenyművet kísér a Concerto Budapest hét különböző művésszel, ami két nap alatt ritkán fordul elő. A versenyművek előadása párbeszéd a szólista, a karmester és a zenekar között, amely érzékenységet, nyitottságot és alkotó zenei gondolkodást igényel.

– Miben ragadható meg leginkább az a hegedűs gondolkodás, amelyet mesterétől, Kovács Dénestől kapott, és amely ma is meghatározza az ön művészi és pedagógiai szemléletét?

– Kovács Dénes a XX. század egyik legjelentősebb magyar zeneművésze volt, aki generációknak mutatta meg, hogyan tud egy hegedű csodálatos emberi hangon „énekelni”. Nem ismerek még egy olyan hegedűst, aki a művek lényegét ennyire meg tudta volna ragadni és nagyvonalúan, magával ragadó természetességgel tolmácsolni.

Játéka klasszikus és kifinomult volt, emellett végtelen humánum jellemezte.

Az biztos, hogy a nagy klasszikus művek történetéhez Kovács Dénes művészete sokat hozzá tudott adni. Mindemellett utolérhetetlen humora volt, rendkívüli hatást gyakorolt környezetére. Amikor megjelent a Zeneakadémián, azonnal érezni lehetett a jelenlétét – anélkül, hogy láttuk volna, tudtuk, megjött Kovács Dénes.

– A hegedű ünnepe egyik kulcsszava a nemzedékek találkozása. Mit tanulhatnak egymástól a neves hegedűművészek és a fiatal tehetségek egy ilyen intenzív jelenlétben?