Kiderültek az Anima Musicae Kamarazenekar koncertsorozatának részletei

Idén is elindítja Animato bérletes koncertsorozatát az Anima Musicae Kamarazenekar, a koncerteken a hazai kamarazenekarok vezetőit látják vendégül.

Forrás: MTI2026. 01. 05. 19:22
Az Anima Musicae Kamarazenekar egyik korábbi koncertje Fotó: Felvégi Andrea
 A 2026-os évadban az Animato bérlet  részeként megvalósuló hangversenyeken az Anima Musicae az idei évadban Tfirst Péter, Kováts Péter és Pilz János vezetésével lép színpadra a Nádor Teremben.

A koncertsorozat első estjén, január 17-én Tfirst Pétert, a Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertmesterét látja vendégül az együttes.

Az Animato bérlet második, február 14-i koncertjének vendégművésze Kováts Péter Bartók-Pásztory-díjas hegedűművész, a veszprémi Mendelssohn Kamarazenekar művészeti vezetője lesz. Az esten Mendelssohn, Philip Glass és Eduard Toldra művei mellett Dvořák és Hacsaturján zenéi is megszólalnak majd, Kováts Péter saját hangszerelésében.

A sorozat harmadik, utolsó koncertjén, március 7-én Pilz János érkezik az együtteshez. Pilz János 2012 óta a Budapesti Vonósok koncertmestere, valamint a Budapesti Fesztiválzenekar szólamvezetője, korábban pedig több évtizeden keresztül játszott a Keller Kvartettben. Az általa vezetett hangversenyen Beethoven f-moll Serioso kvartettje, valamint Mendelssohn, Dvořák és Janáček szerzeményei csendülnek majd fel.

 

