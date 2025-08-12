Hunyadi története meghódítja Amerikát és Kanadát

A Hunyadi-sorozat nemcsak Magyarországon döntött nézettségi rekordot, hanem Európa-szerte meghódította a közönséget. Horvátországban (HRT), Németországban (Telekom Deutschland), Szlovákiában (STVR), Svájcban (Blue TV), Izraelben (YES), legutóbb pedig Csehország (Czech TV) mutatták be a Hunyadit – írja a Variety.com cikke, amelyből az is kiderül, hogy a Beta Film nemrégiben Olaszország közszolgálati műsorszolgáltatójának, a RAI-nak is eladta a szériát, amelyet a jövő évben sugároznak.

A Hunyadi-sorozat tele van elképesztően látványos jelenetekkel (Forrás: Filmio)

A Hunyadi sikere továbbra is töretlen

A tízrészes eposz Hunyadi János (Kádár L. Gellért) életét követi, aki Európa védelmében szembeszállt az Oszmán Birodalommal. A hadvezér mellett áll a bátor felesége, Erzsébet (Rujder Vivien), és első szerelme, Mara (Törőcsik Franciska), aki azonban a szultán főágyasaként kerül szembe vele. A történet nagyívű csatákon, intrikán és szenvedélyen keresztül vezet el a Vatikánért és egész Európáért vívott küzdelemig.

A látványos produkció mögött nemzetközi alkotógárda áll: a showrunner Lengyel Balázs (Aranyélet), a rendezők között pedig az Oscar-jelölt és Emmy-díjas Robert Dornhelm és a magyar film nagyágyúi, Nagypál Orsolya és Szász Attila is ott vannak.

A Hunyadi-sorozat Bán Mór bestsellereiből készült, és minden esélye megvan rá, hogy a magyar történelmet a világsorozatok térképére tegye.