Horrorra akadnak a magyarok – ezt a tíz filmet várja a hazai közönség a legjobban idén

A mafab.hu oldalon az összes adatlapra sokmilliós nagyságrendben kattintottak a nézők az év során. Ezek alapján szűrték ki és rangsorolták a még be nem mutatott filmeket. Talán a közelgő szeptember 4-i premier indokolja, hogy némiképp meglepetésként a Démonok között: Utolsó rítusok bizonyult a leginkább várt filmnek. A horror a Warren házaspár megtörtént, jól dokumentált démonűző eseteit feldolgozó sorozat utolsó része, amelyben a démonok épp rájuk vadásznak.

A hazai nézők leginkább a Démonok között utolsó részéért epekednek (Forrás: TMDB)

Második helyen a december 18-án érkező Avatar: Tűz és Hamu áll. A harmadik rész a víz birodalmából a tűz birodalmába kalauzol el minket Pandorán. A Sully-klánnak most egy felhők között élő törzs tagjaival gyűlik meg a baja, ráadásul úgy tűnik, megelőzte itt őket a Stephen Lang által alakított gonosz Quaritch.

Dobogós a Predator: Halálbolygó, a november 6-án érkező amerikai horror-sci-fi. A jövőben, egy félreeső bolygón a fiatal predator, akit száműzött a törzse, szokatlan szövetségesre lel Thiában, az androidban. Együtt indulnak veszedelmekkel teli útra, hogy ráleljenek a legyőzhetetlennek vélt ellenfélre.

A negyedik legjobban várt film a Zootropolis 2., amelyben Judy Hopps és Nick Wilde (azaz a nyuszi és a róka) kalandjai folytatódnak. A 2016-os, Oscar-díjas animáció második részében a svindler rókából lett zsaru, és a gyerekkora óta rendőrnek készülő nyuszilány a „Társak a válságban” programban vesznek részt, hogy megtanuljanak együtt dolgozni. A családi filmet november 27-én mutatják be.

Az ötödik helyen Morgan Freeman, Woody Harrelson, Mark Ruffalo, Jesse Eisenberg, Daniel Radcliffe, Isla Fisher és Rosamund Pike főszereplésével a november 13-án érkező Szemfényvesztők 3. áll. A visszavonult illuzionisták, a Lovasok, most újra összejönnek, hogy csapatukat új, mesteri mágusokkal bővítsék.

Nem a Démonok között az egyetlen horror a listán

A tízes listán az említettek mellett két népszerű videójáték új feldolgozása, a Mortal Kombat 2, valamint az Öt éjjel Freddy pizzázójában 2 című misztikus horror is szerepel. Ezeket követi A menekülő ember, Stephen King regényét 1987-ben már feldolgozták Arnold Schwarzenegger főszereplésével, az osztrák testépítőtől ezúttal Josh Brolin veszi át a stafétabotot.