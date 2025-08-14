Avatar 3Démonok közöttsci-fihorrortoplista

Horrorra akadnak a magyarok – ezt a tíz filmet várja a hazai közönség a legjobban idén

A Magyar Filmadatbázis egész évben szondázza a nézők érdeklődését és figyeli az adatlapok megtekintéseit. Miként kiderült, bár sokan kíváncsiak James Cameron grandiózus történetének harmadik fejezetére, az Avatar: Tűz és Hamura, a listát a Démonok között utolsó felvonása vezeti.

Munkatársunktól
Forrás: Mafab2025. 08. 14. 18:55
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A mafab.hu oldalon az összes adatlapra sokmilliós nagyságrendben kattintottak a nézők az év során. Ezek alapján szűrték ki és rangsorolták a még be nem mutatott filmeket. Talán a közelgő szeptember 4-i premier indokolja, hogy némiképp meglepetésként a Démonok között: Utolsó rítusok bizonyult a leginkább várt filmnek. A horror a Warren házaspár megtörtént, jól dokumentált démonűző eseteit feldolgozó sorozat utolsó része, amelyben a démonok épp rájuk vadásznak. 

Démonok között
A hazai nézők leginkább a Démonok között utolsó részéért epekednek (Forrás: TMDB)

Második helyen a december 18-án érkező Avatar: Tűz és Hamu áll. A harmadik rész a víz birodalmából a tűz birodalmába kalauzol el minket Pandorán. A Sully-klánnak most egy felhők között élő törzs tagjaival gyűlik meg a baja, ráadásul úgy tűnik, megelőzte itt őket a Stephen Lang által alakított gonosz Quaritch.

Dobogós a Predator: Halálbolygó, a november 6-án érkező amerikai horror-sci-fi. A jövőben, egy félreeső bolygón a fiatal predator, akit száműzött a törzse, szokatlan szövetségesre lel Thiában, az androidban. Együtt indulnak veszedelmekkel teli útra, hogy ráleljenek a legyőzhetetlennek vélt ellenfélre.

A negyedik legjobban várt film a Zootropolis 2., amelyben Judy Hopps és Nick Wilde (azaz a nyuszi és a róka) kalandjai folytatódnak. A 2016-os, Oscar-díjas animáció második részében a svindler rókából lett zsaru, és a gyerekkora óta rendőrnek készülő nyuszilány a „Társak a válságban” programban vesznek részt, hogy megtanuljanak együtt dolgozni.  A családi filmet november 27-én mutatják be.

Az ötödik helyen Morgan Freeman, Woody Harrelson, Mark Ruffalo, Jesse Eisenberg, Daniel Radcliffe, Isla Fisher és Rosamund Pike főszereplésével a november 13-án érkező Szemfényvesztők 3. áll. A visszavonult illuzionisták, a Lovasok, most újra összejönnek, hogy csapatukat új, mesteri mágusokkal bővítsék.

Nem a Démonok között az egyetlen horror a listán

A tízes listán az említettek mellett két népszerű videójáték új feldolgozása, a Mortal Kombat 2, valamint az Öt éjjel Freddy pizzázójában 2 című misztikus horror is szerepel. Ezeket követi A menekülő ember, Stephen King regényét 1987-ben már feldolgozták Arnold Schwarzenegger főszereplésével, az osztrák testépítőtől ezúttal Josh Brolin veszi át a stafétabotot.

A kilencedik helyen szerepel az Egyik csata a másik után áll, Paul Thomas Anderson új filmjében olyan nagyágyúkat láthatunk, mint Leonardo DiCaprio, Sean Penn és Benicio del Toro. A sort a kultikus Tron-franchise harmadik felvonása, a Tron: Ares zárja a Demóna 2 rendezőjének, Joachim Rønning tolmácsolásában és az Oscar-díjas Jared Leto főszereplésével.

Borítókép: Predator: Halálbolygó (Forrás: TMDB)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekjegesmedve

Trump, Putyin és a jegesmedve kiakasztja Von der Leyenéket Alaszkában + videó

Bayer Zsolt avatarja

Bayer Zsolt legfrissebb blogbejegyzéséhez az MI is hozzájárult.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.