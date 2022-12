Dollármédia: összefog Soros és Biden, hogy újabb magyar baloldali propagandalapot indítsanak

Az elmúlt hetekben derült ki, hogy a régi indexesek új blogja, a Telex 300 millió forintnyi dollárt kap az Egyesült Államokból, gyakorlatilag az amerikai külügyminisztériumtól. Sorozatunk eddigi részeiben bemutattuk, hogyan finanszíroznak egy sor másik magyarországi dollármédiumot külföldről. Most pedig a legújabb kezdeményezést, a hamarosan induló Internewst mutatjuk be. Ennél a hálózatnál találkozik az amerikai adófizetők és Soros György pénze – olvasható az Origón megjelent cikkben.

„A helyi hangok. Globális változás” mottóval működő Internews nevű médiumot 1982-ben hozták létre. 1986-ban jegyezték be az amerikai jog értelmében „nonprofit szervezetként” Kaliforniában, méghozzá Internews Hálózat néven. Az Internews európai verzióját 1995-ben indították, központja Londonban van. Az amerikai hálózati portál saját bevallása szerint „médiafejlesztéssel” foglalkozik egy sor országban.

A Wikipédia szerint az Internews forrásainak 80 százaléka az Egyesült Államok kormányától származik, de beszámolóikból tudható, hogy a támogatók között a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítványok, de például a Google és a Facebook is felbukkan.

2022. november 5-én jelent meg a hír, miszerint „az amerikai kormány – együtt Soros alapítványával, a Rockefeller Alapítvánnyal és másokkal – új médiaszervezetet akar létrehozni Magyarországon Internews in Hungary néven”. Az információt a végletesen elfogult, balliberális Független Hírügynökség (FüHü) oldalán publikálták. A FüHü szerint: az Internews egy olyan nemkormányzati szervezet, amelyet az Egyesült Államokban alapítottak a média támogatására. Nem Magyarország az egyetlen célország: Ukrajna, Lengyelország, Románia, Örményország és Georgia (Grúzia) is szerepel a programban, melynek célja „erős független média létrehozása”. Az amerikai törekvésről a jobboldali Breitbart portál is beszámolt, kiemelve, hogy a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványok, a Rockefeller Alapítvány és a Biden-kormányzat egy Magyarországon irodát nyitó ellenzéki médiaszervezetet finanszíroz.

Ahogy azt az Origó megírta, az indulásról szóló értesüléseket alátámasztja az Internews weboldalain található számos álláshirdetés, amelyek szerint a csoport most „egy amerikai kormány által finanszírozott projekthez” keres munkatársakat, amelynek székhelye a hirdetések szerint Budapesten lesz.

2022. december 6-án a Magyar Nemzet írta meg, hogy „továbbra is keresi magyarországi főszerkesztőjét az Internews nevű, magát függetlennek nevező, de valójában a nemzetközi baloldalhoz köthető médiavállalkozás. A LinkedIn nevű közösségi álláskereső portálon is megjelent hirdetésben az olvasható, hogy budapesti helyszínre szeretnének főszerkesztőt találni. Ideális jelöltjüket eredetileg októberig tervezték kiválasztani – gyaníthatóan sikertelenül, mivel hirdetésük december elején még mindig aktív volt.

A hirdetés azóta eltűnt, de nem tudni, hogy sikeres volt-e a főszerkesztő-keresés. Egyelőre arra sem adtak alapos magyarázatot az Internews részéről, hogy mi szükség van a számos más, külföldről finanszírozott dollármédium mellett egy újabbra. Az azonban tudható, hogy amikor dollárok gurulnak magyarországi médiumokhoz, azok kizárólag baloldali szerkesztőségekhez vándorolnak.

Bár az Internews vállalt céljai között is szerepel a szokásos, „független média támogatása” fordulat, ez azonban gyakorlatuk szerint a kormánnyal szemben ellenséges, vállaltan a balliberális politikai erőket támogató médiumokat jelent. Korábban, 2016-ban ugyanis az Internews – a dollármédia támogatására – már megjelent Magyarországon: a Soros-féle alapítvány mellett ők is finanszírozták a Direkt36 nevű balliberális oldalt, ahogy azt a Magyar Idők is megírta [6]. A projekt akkor háromszereplős volt: a Soros-blog mellett a szintén régóta a milliárdos spekuláns által pénzelt Transparency International is részt vett benne. A Direkt 36 és a Soros-blog dollármédiumként való működését nemrégiben mutattuk be részletesen.

Az eredeti cikk ITT érhető el.

Borítókép: Joe Biden (Fotó: MTI/AP/Andrew Harnik)