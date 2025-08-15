Trump és Putyin is megérkezett Alaszkába, kezdődik a csúcstalálkozó – kövesse nálunk percről percre az eseményeket!

A protokolloknak megfelelően a két elnök és a tárgyaláson résztvevő delegációs tagok egy közös képet készítettek a teremben. Ez azonban káoszba fulladt, miután a média munkatársai egymásra licitálva ordítottak a teremeben. Javarészt az orosz elnöknek címezve a kérdéseket. Később a média munkatársait távozásra szólították fel.

Az orosz elnök nem értette az ordító újságírókat

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A találkozó előtt egyébként Szergej Lavrov külügyminiszter az orosz állami médiának arról beszélt, hogy a találkozó után biztos benne, hogy néhány szankciót fel fognak oldani Oroszország ellen.