Megérkezett Donald Trump és Vlagyimir Putyin is Alaszkába + videó + galéria

Élő közvetítés 2025. aug. 15. 21:03

Trump és Putyin is megérkezett Alaszkába, kezdődik a csúcstalálkozó – kövesse nálunk percről percre az eseményeket!

Az egész világ szeme Alaszkára szegeződik: Donald Trump és Vlagyimir Putyin is megérkezett Alaszkába, kezdődik a történelmi csúcstalálkozó. Kövesse nálunk élőben!

Fotó: Reuters/Kevin Lamarque
A nap eddigi összefoglalója

Alaszka ad otthont augusztus 15-én este a Putyin–Trump találkozónak, ami kulcsfontosságúnak ígérkezik mind az orosz–ukrán háború, mind az amerikai–orosz viszony alakulása szempontjából.

18 perce frissült 21:56

A delegációk a közjáték után készen állnak a tárgyalásra

35 perce frissült 21:38

Kaotikus percek a tárgyalás előtt

A protokolloknak megfelelően a két elnök és a tárgyaláson résztvevő delegációs tagok egy közös képet készítettek a teremben. Ez azonban káoszba fulladt, miután a média munkatársai egymásra licitálva ordítottak a teremeben. Javarészt az orosz elnöknek címezve a kérdéseket. Később a média munkatársait távozásra szólították fel. 

US President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin meet during a US-Russia summit on Ukraine at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, on August 15, 2025. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Az orosz elnök nem értette az ordító újságírókat 
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A találkozó előtt egyébként Szergej Lavrov külügyminiszter az orosz állami médiának arról beszélt, hogy a találkozó után biztos benne, hogy néhány szankciót fel fognak oldani Oroszország ellen.

42 perce frissült 21:32

Ők lesznek Putyin oldalán

A hírek szerint Szergej Lavrov külügyminiszter és Jurij Ushakov csatlakozik majd Putyinhoz a megbeszélésre. 

 

58 perce frissült 21:16

Megtörtént a kézfogás

A két elnök leszállt a gépről és megtörtént az első kézfogás is. 

 

1 órája frissült 21:08

A két elnök egyelőre még sehol

Mind az orosz, mind pedig az amerikai elnök a gépek fedélzetén várakozik.

 

1 órája frissült 21:02

Így landolt az Air Force One Alaszkában + videó

Donald Trump kabinetfőnök-helyettese, Dan Scavino osztott meg egy videót a közösségi oldalán. 

1 órája frissült 21:01

Landolt Putyin gépe Alaszkában

Vlagyimir Putyin orosz elnök gépe is megérkezett Anchorage-ba. 

 

1 órája frissült 21:00

Megérkezett Donald Trump

Az Air Force One leszállt a Anchorage-be, fedélzetén az amerikai elnökkel és a delegációval. 

