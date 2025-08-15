Trump és Putyin is megérkezett Alaszkába, kezdődik a csúcstalálkozó – kövesse nálunk percről percre az eseményeket!

A protokolloknak megfelelően a két elnök és a tárgyaláson résztvevő delegációs tagok egy közös képet készítettek a teremben. Ez azonban káoszba fulladt, miután a média munkatársai egymásra licitálva ordítottak a teremeben. Javarészt az orosz elnöknek címezve a kérdéseket. Később a média munkatársait távozásra szólították fel.
A találkozó előtt egyébként Szergej Lavrov külügyminiszter az orosz állami médiának arról beszélt, hogy a találkozó után biztos benne, hogy néhány szankciót fel fognak oldani Oroszország ellen.
42 perce frissült 21:32
Ők lesznek Putyin oldalán
A hírek szerint Szergej Lavrov külügyminiszter és Jurij Ushakov csatlakozik majd Putyinhoz a megbeszélésre.
58 perce frissült 21:16
Megtörtént a kézfogás
A két elnök leszállt a gépről és megtörtént az első kézfogás is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.