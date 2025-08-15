Megérkezett Donald Trump és Vlagyimir Putyin is Alaszkába + videó + galéria

Megérkezett az orosz–amerikai tárgyalás helyszínére, Alaszkába Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök is. Az Air Force One fedélzetén az amerikai elnök mellett érkezett az amerikai delegáció is: Marco Rubio külügyminiszter, John Ratcliffe CIA-igazgató, Scott Bessent pénzügyminiszter, Howard Lutnick kereskedelmi miniszter és Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja is.

Fotó: AFP

Vlagyimir Putyin gépe nem sokkal később landolt. Az orosz elnök delegációjában helyet kapott Jurij Usakov elnöki tanácsadó, Szergej Lavrov külügyminiszter, Andrej Belouszov védelmi miniszter, Anton Sziluanov pénzügyminiszter és Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezetője.

A két elnök, gépeikről leszállva, a kifutópályán találkozott.

Trump and Putin met and shook hands



🇺🇸🇷🇺 pic.twitter.com/O3CwYBO3fN — Visegrád 24 (@visegrad24) August 15, 2025

A két elnök a kézfogás után nem sokkal már be is szállt egy limuzinba, és elhagyták a területet, a csúcstalálkozó helyszíne felé tartva. A két elnök és delegációjuk tagjai a csúcstalálkozó helyszínére érkezve először a sajtó munkatársai előtt váltottak néhány szót, láthatóan kedélyes volt a beszélgetés.

Információk szerint azonban a fotózkodás káoszba fulladt, miután a média munkatársai egymásra licitálva kiabáltak a teremeben, javarészt az orosz elnöknek címezve a kérdéseket. Később a média munkatársait távozásra szólították fel.