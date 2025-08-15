Rendkívüli

Megérkezett Donald Trump és Vlagyimir Putyin is Alaszkába + videó + galéria

Kezdődik a történelmi csúcstalálkozó az orosz és az amerikai elnök között. Donald Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök is megérkezett Alaszkába.

Brém-Nagy Márton
2025. 08. 15. 20:27
Vlagyimir Putyin és Donald Trump Alaszkában Fotó: ANDREW HARNIK Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Megérkezett az orosz–amerikai tárgyalás helyszínére, Alaszkába Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök is. Az Air Force One fedélzetén az amerikai elnök mellett érkezett az amerikai delegáció is: Marco Rubio külügyminiszter, John Ratcliffe CIA-igazgató, Scott Bessent pénzügyminiszter, Howard Lutnick kereskedelmi miniszter és Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja is. 

US President Donald Trump greets Russian President Vladimir Putin on the tarmac after they arrived at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, on August 15, 2025. Putin is in Alaska at the invitation of Trump in his first visit to a Western country since he ordered the 2022 invasion of Ukraine that has killed tens of thousands of people. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Fotó: AFP

Vlagyimir Putyin gépe nem sokkal később landolt. Az orosz elnök delegációjában helyet kapott Jurij Usakov elnöki tanácsadó, Szergej Lavrov külügyminiszter, Andrej Belouszov védelmi miniszter, Anton Sziluanov pénzügyminiszter és Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezetője.

A két elnök, gépeikről leszállva, a kifutópályán találkozott. 

A két elnök a kézfogás után nem sokkal már be is szállt egy limuzinba, és elhagyták a területet, a csúcstalálkozó helyszíne felé tartva. A két elnök és delegációjuk tagjai a csúcstalálkozó helyszínére érkezve először a sajtó munkatársai előtt váltottak néhány szót, láthatóan kedélyes volt a beszélgetés. 

Információk szerint azonban a fotózkodás káoszba fulladt, miután a média munkatársai egymásra licitálva kiabáltak a teremeben, javarészt az orosz elnöknek címezve a kérdéseket. Később a média munkatársait távozásra szólították fel. 

Alaszkai csúcs
Alaszkai csúcs
UKRAINE-CRISIS/SUMMIT
UKRAINE-CRISIS/SUMMIT
1/19 Trump – Putyin történelmi találkozója képekben

A hírek szerint Szergej Lavrov külügyminiszter és Jurij Usakov csatlakozik majd Putyinhoz a megbeszélésre. 

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Donald Trump Alaszkában (Fotó: AFP)

Vlagyimir Putyin is landolt Alaszkában

