Dollármédia: amerikai pénzből százmilliókért hirdetnek Gyurcsány emberei Magyarországon

Figyelemreméltó, hogy a Nyugati Pályán a magyarországi dollármédia fenntartásában szintén közreműködik. Így például a Magyar Hang nevű portálon fizet cikket, de hirdetését a Válasz Online nevű internetes oldalon is elhelyezte az elmúlt napokban. Mindemellett utóbbi oldalon A kínai rablóhitelről címmel úgynevezett támogatott tartalmat is megjelentettek az amerikai nagykövetség pénzéből. A kínai hitel kritizálása azért is érdekes, mert még 2017-ben jelent meg hír arról, hogy Kína lett az Egyesült Államok legnagyobb hitelezője.

David Pressman amerikai nagykövet Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Végül, de nem utolsósorban, a Jelen nevű hetilap internetes portálján is megtalálhatóak a Nyugati Pályán fizetett tartalmai. Az oldal főszerkesztője Lakner Zoltán, a Gyurcsány-kormány, illetve az MSZP volt tanácsadója. Ezzel az indulásakor Bajnai Gordon által ajánlott portál is a dollármédiumok sorába került.

